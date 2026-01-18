A davosi Világgazdasági Fórumon dől el az orosz-ukrán háború sorsa?

Rusztem Umerov ukrán főtárgyaló vasárnap közölte, hogy a közel négy éve tartó orosz–ukrán háború lezárásáról szóló egyeztetések a héten kezdődő davosi Világgazdasági Fórumon folytatódnak.

Umerov a Telegramon számolt be arról, hogy a floridai, kétnapos megbeszéléseken az amerikai küldöttséget Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje vezette.

A felek a biztonsági garanciákról és Ukrajna háború utáni újjáépítési tervéről tárgyaltak.

A főtárgyaló nem árulta el, sikerült-e bármilyen megállapodásra jutniuk. Közlése szerint a részletek kidolgozását célzó tárgyalássorozat legújabb fordulóján a gyakorlati megvalósítás lehetőségeit járták körül. Az ukrán küldöttség beszámolt a múlt heti orosz csapásokról is, amelyek súlyosan megrongálták az ország energetikai infrastruktúráját, és több száz lakóépületet hagytak fűtés és áram nélkül.

Volodimir Zelenszkij elnök esti videóüzenetében hangsúlyozta, hogy fontos volt felhívni a figyelmet a támadások pusztító hatásaira. Szerinte ezek azt bizonyítják, hogy Oroszország nem érdekelt a diplomáciai rendezésben.

Ha az oroszok komolyan véget akarnának vetni a háborúnak, a diplomáciára összpontosítanának

– fogalmazott az ukrán államfő.

Zelenszkij hozzátette, hogy az ukrán hírszerzés szerint Oroszország felderítést végez kulcsfontosságú létesítményeknél, köztük atomerőművekhez kapcsolódó célpontoknál, újabb csapások előkészítéseként. Andrij Szibiga külügyminiszter szombaton arról beszélt, hogy bizonyítékok vannak:

Moszkva az atomerőműveket ellátó alállomások megtámadását fontolgatja.

Oroszország egyelőre nem reagált a vádakra.

