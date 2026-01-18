  • Megjelenítés
FONTOS Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk
A davosi Világgazdasági Fórumon dől el az orosz-ukrán háború sorsa?
Globál

A davosi Világgazdasági Fórumon dől el az orosz-ukrán háború sorsa?

Portfolio
Rusztem Umerov ukrán főtárgyaló vasárnap közölte, hogy a közel négy éve tartó orosz–ukrán háború lezárásáról szóló egyeztetések a héten kezdődő davosi Világgazdasági Fórumon folytatódnak.

Umerov a Telegramon számolt be arról, hogy a floridai, kétnapos megbeszéléseken az amerikai küldöttséget Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje vezette.

A felek a biztonsági garanciákról és Ukrajna háború utáni újjáépítési tervéről tárgyaltak.

A főtárgyaló nem árulta el, sikerült-e bármilyen megállapodásra jutniuk. Közlése szerint a részletek kidolgozását célzó tárgyalássorozat legújabb fordulóján a gyakorlati megvalósítás lehetőségeit járták körül. Az ukrán küldöttség beszámolt a múlt heti orosz csapásokról is, amelyek súlyosan megrongálták az ország energetikai infrastruktúráját, és több száz lakóépületet hagytak fűtés és áram nélkül.

Volodimir Zelenszkij elnök esti videóüzenetében hangsúlyozta, hogy fontos volt felhívni a figyelmet a támadások pusztító hatásaira. Szerinte ezek azt bizonyítják, hogy Oroszország nem érdekelt a diplomáciai rendezésben.

Még több Globál

Ballisztikus rakétákkal támadják Kijevet, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre

Friss kutatás: napi pár perc elég lehet ahhoz, hogy évekkel tovább éljünk

Kilőtte Ukrajnára a félelmetes Cirkon rakétát az orosz hadsereg - Megjött a jelentés Kijevből

Ha az oroszok komolyan véget akarnának vetni a háborúnak, a diplomáciára összpontosítanának

– fogalmazott az ukrán államfő.

Zelenszkij hozzátette, hogy az ukrán hírszerzés szerint Oroszország felderítést végez kulcsfontosságú létesítményeknél, köztük atomerőművekhez kapcsolódó célpontoknál, újabb csapások előkészítéseként. Andrij Szibiga külügyminiszter szombaton arról beszélt, hogy bizonyítékok vannak:

Moszkva az atomerőműveket ellátó alállomások megtámadását fontolgatja.

Oroszország egyelőre nem reagált a vádakra.

Kapcsolódó cikkünk

Csapásra készül Oroszország, Putyin lehet a világ leboldogabb embere - Háborús híreink vasárnap

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Paychex, Inc. - elemzés

A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Meghökkentő fordulat Grönland kapcsán: hirtelen összecsomagoltak és hazamentek a német katonák
Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: Magyarország és a többi tagállam tömegesen utasítják el a hiteleket
Pánikolnak az oroszok: rájöttek, miért kell Grönland Donald Trumpnak - Azt mondják, bénító csapás készül
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility