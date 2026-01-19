  • Megjelenítés
FONTOS Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk
Évezredek óta használt csodaszerek jótékony hatásai derültek ki: szinte minden konyhában megtalálhatóak
Globál

Évezredek óta használt csodaszerek jótékony hatásai derültek ki: szinte minden konyhában megtalálhatóak

Portfolio
A BBC arról ír, hogy az ételek ízesítése rendkívül sokat hozzátehet ahhoz, hogy az egészségesebb táplálkozás felé billenjen az étrend, és növelhető az elfogyasztott tápanyagok mennyisége.

A cikk két ízesítésre használt élelmiszer pozitív hatásait emeli ki, a feketebors és az olívaolajét. Előbbit az emberiség már legalább 3500 éve ismeri, az ókori Indiában már termesztették. Ekkoriban ez volt az egyik legértékesebb árucikk a kereskedelemben. A 21. században szinte minden konyhában megtalálható, gyakran használt fűszer a legtöbb ételhez, pedig sokan nincsenek is tisztában vele, mennyire pozitív hatásokkal bír. A borsról ismert, hogy elősegíti a vitaminok és más tápanyagok gyorsabb felszívódását.

Az olívaolajnak szintén nagyon jótékony hatásai vannak, például elősegíti a tápanyagok jobb hasznosulását a szervezetben.

A cikk szerint a tudomány komolyan foglalkozik a kérdéssel, hogy ezeket a hatásokat új, dúsított élelmiszerek kifejlesztésénél is igyekezzenek elérni. Rengeteg olyan ember van, akiknek a tápanyagok felszívása problémát okoz, különböző betegségben szenved. Ez a probléma akkor is releváns lehet, ha egy vitamindús táplálékot elfogyasztása után a szervezet egyszerűen nem tudja kivonni a szükséges anyagot. Ilyenek például az olyan nehezen emészthető táplálékok, mint a csemegekukorica.

A megfelelő hasznosulás érdekében egy bonyolult mátrix lehet a kulcs. Ahhoz, hogy a szervezet megfelelően tudja felhasználni a tápanyagokat, a textúrában és szerkezetben található fehérjék, szénhidrátok, zsírok és más összetevők komplex struktúrából kell „felszabadítani” azokat. Ezt követően képeseknek kell lenniük a gyomorban felszívódni. Innen tudnak eljutni a vitaminok azokra a helyekre, ahol szükség van rájuk.

Még több Globál

Ballisztikus rakétákkal támadják Kijevet, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre

Friss kutatás: napi pár perc elég lehet ahhoz, hogy évekkel tovább éljünk

Kilőtte Ukrajnára a félelmetes Cirkon rakétát az orosz hadsereg - Megjött a jelentés Kijevből

David Julian McClements, az amerikai Massachusettsi Egyetem élelmiszertudományi professzora nyilatkozott erről:

Ha zsírral együtt fogyasztjuk őket [vitaminokat], a zsír lebomlik, és apró, nanoméretű részecskéket, úgynevezett micellákat képez a gyomor-bél traktusban. Ezek csapdába ejtik a vitaminokat. Ezután a vizes gyomor-bélrendszeri folyadékon keresztül a hámsejtekbe szállítják őket, ahol felszívódhatnak

– mondta.

A legtöbb kutató ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy az étrendkiegészítők nem nyújtanak valódi megoldást. JoAnn Manson, a Harvard Orvosi Egyetem orvosprofesszora ehelyett a helyes táplálkozás fontosságát hangsúlyozza. A kutatások azt mutatják, hogy a nehézkes felszívódást a fekete bors nagyban megkönnyítheti. A bélnyálkahártya sejtjeiben gyakran találhatók olyan transzporterek, amelyek kiüríthetik a felszívódott tápanyagokat, és visszajuttathatják azokat a gyomor-bél traktusba. A fűszer ezeket blokkolhatja. Hasonlóan ehhez, az olívaolaj is rendkívül pozitív hatásokat gyakorolt a szervezetre.  

Azt tapasztaltuk, hogy az olívaolajból készült nanorészecskék valóban növelték a karotinoidok biohasznosulását, míg a kókuszolajból készültek egyáltalán nem. Ez azért van, mert a kókuszolaj elég apró micellákat képez, és a karotin túl nagy ahhoz, hogy elférjen bennük

– magyarázta az okokat McClements.

Kapcsolódó cikkünk

Váratlan helyről jön az egyik legegészségesebb élelmiszer forradalma: ez mindent megváltoztathat

Címlapkép forrása: Abhishek Chinnappa/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Paychex, Inc. - elemzés

A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Meghökkentő fordulat Grönland kapcsán: hirtelen összecsomagoltak és hazamentek a német katonák
Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: Magyarország és a többi tagállam tömegesen utasítják el a hiteleket
Pánikolnak az oroszok: rájöttek, miért kell Grönland Donald Trumpnak - Azt mondják, bénító csapás készül
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility