Évezredek óta használt csodaszerek jótékony hatásai derültek ki: szinte minden konyhában megtalálhatóak

A cikk két ízesítésre használt élelmiszer pozitív hatásait emeli ki, a feketebors és az olívaolajét. Előbbit az emberiség már legalább 3500 éve ismeri, az ókori Indiában már termesztették. Ekkoriban ez volt az egyik legértékesebb árucikk a kereskedelemben. A 21. században szinte minden konyhában megtalálható, gyakran használt fűszer a legtöbb ételhez, pedig sokan nincsenek is tisztában vele, mennyire pozitív hatásokkal bír. A borsról ismert, hogy elősegíti a vitaminok és más tápanyagok gyorsabb felszívódását.

Az olívaolajnak szintén nagyon jótékony hatásai vannak, például elősegíti a tápanyagok jobb hasznosulását a szervezetben.

A cikk szerint a tudomány komolyan foglalkozik a kérdéssel, hogy ezeket a hatásokat új, dúsított élelmiszerek kifejlesztésénél is igyekezzenek elérni. Rengeteg olyan ember van, akiknek a tápanyagok felszívása problémát okoz, különböző betegségben szenved. Ez a probléma akkor is releváns lehet, ha egy vitamindús táplálékot elfogyasztása után a szervezet egyszerűen nem tudja kivonni a szükséges anyagot. Ilyenek például az olyan nehezen emészthető táplálékok, mint a csemegekukorica.

A megfelelő hasznosulás érdekében egy bonyolult mátrix lehet a kulcs. Ahhoz, hogy a szervezet megfelelően tudja felhasználni a tápanyagokat, a textúrában és szerkezetben található fehérjék, szénhidrátok, zsírok és más összetevők komplex struktúrából kell „felszabadítani” azokat. Ezt követően képeseknek kell lenniük a gyomorban felszívódni. Innen tudnak eljutni a vitaminok azokra a helyekre, ahol szükség van rájuk.

David Julian McClements, az amerikai Massachusettsi Egyetem élelmiszertudományi professzora nyilatkozott erről:

Ha zsírral együtt fogyasztjuk őket [vitaminokat], a zsír lebomlik, és apró, nanoméretű részecskéket, úgynevezett micellákat képez a gyomor-bél traktusban. Ezek csapdába ejtik a vitaminokat. Ezután a vizes gyomor-bélrendszeri folyadékon keresztül a hámsejtekbe szállítják őket, ahol felszívódhatnak

– mondta.

A legtöbb kutató ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy az étrendkiegészítők nem nyújtanak valódi megoldást. JoAnn Manson, a Harvard Orvosi Egyetem orvosprofesszora ehelyett a helyes táplálkozás fontosságát hangsúlyozza. A kutatások azt mutatják, hogy a nehézkes felszívódást a fekete bors nagyban megkönnyítheti. A bélnyálkahártya sejtjeiben gyakran találhatók olyan transzporterek, amelyek kiüríthetik a felszívódott tápanyagokat, és visszajuttathatják azokat a gyomor-bél traktusba. A fűszer ezeket blokkolhatja. Hasonlóan ehhez, az olívaolaj is rendkívül pozitív hatásokat gyakorolt a szervezetre.

Azt tapasztaltuk, hogy az olívaolajból készült nanorészecskék valóban növelték a karotinoidok biohasznosulását, míg a kókuszolajból készültek egyáltalán nem. Ez azért van, mert a kókuszolaj elég apró micellákat képez, és a karotin túl nagy ahhoz, hogy elférjen bennük

– magyarázta az okokat McClements.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 08. 23. Váratlan helyről jön az egyik legegészségesebb élelmiszer forradalma: ez mindent megváltoztathat

Címlapkép forrása: Abhishek Chinnappa/Getty Images