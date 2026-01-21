Trump egyetlen váratlan húzással súlyos döntés elé állította a fél világot

Trump nemrégiben bejelentette, hogy létrehozza a „Béketanácsot”, melynek állandó tagságához 1 milliárd dollár befizetése szükséges. Az elképzelés lényegében az ENSZ vetélytársa lenne, vezetője pedig az Egyesült Államok elnöke lehetne, akinek vétójoga lenne a döntésekre. A tervek szerint nem korlátozódna a Gázai övezet újjáépítésére, a későbbiekben más konfliktusok rendezésében is feladatot kapna. Trump nem is nagyon titkolta, hogy az ENSZ helyettesének szánja a testületet, hangsúlyozta, hogy „átvenne” bizonyos feladatokat, melyeket a világszervezet nem tudott megoldani.
A bejelentést követen egy sor ország kapott meghívást, például az Egyesült Államok hagyományos szövetségesei, mint Ausztrália, Japán vagy Dél-Korea, de mellettük ugyanakkor a Washingtonnal hűvösebb viszonyt ápoló Kínát is csábítják a csatlakozásra.
Sokan egyelőre még kivárnak a döntéssel, mivel a belépéssel lényegében Trump geopolitikai ambícióit támogatnák.
Az amerikai vezető a hamarosan megrendezésre kerülő davosi csúcstalálkozón készül megerősíteni a tervét.
Az ázsiai meghívottak közül eddig Kazahsztán és Üzbegisztán jelezte csatlakozási szándékát, az amerikai elnök meg is hívta a két ország vezetőjét az idei, Miamiban rendezendő G20 csúcsra. A legfőbb dilemmát a vezetés összetétele okozza több országnak, erről Aparna Pande, a Hudson Intézet vezető munkatársa nyilatkozott India helyzetéről:
India szempontjából kellene lennie egy kétállami megoldáshoz vezető útnak, amit ez a tanács nem biztosít. Másodszor, úgy tűnik, ez a tanács megkérdőjelezi az ENSZ rendszerét, és ez olyasmi, ami az indiai külpolitika ellen való. India hisz a multilateralizmusban
– hangsúlyozza.
A kivárás annak is köszönhető, hogy Franciaország példája bizonyította: Washington súlyos büntetést szán azoknak, akik elutasítják a csatlakozást. Hal Brands történész, az American Enterprise Institute vezető munkatársa szerint a „Béketanács” ötlete az elnök azon véleményéből fakad, hogy egyszerűen megveti az ENSZ-et. A másik probléma, hogy egyelőre nincs arra utaló bizonyíték, hogy az új testület át tudna lépni a geopolitikai megosztottságon. Különösen az okozott felzúdulást, hogy Trump az elképzelését a Grönlanddal kapcsolatos feszültségek közepette jelentette be.
Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images
