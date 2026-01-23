Megtalálhatták az oroszok, mivel tudják kivédeni az ukránok zavarását

A Szputnyik műholdas kommunikációs rendszert használjuk, amelyet gyakorlatilag semmi nem zavar. Ha nem esik az eső, és tiszta az égbolt, bárhová eljuthatunk
– mondta a Jenot hívójelű katona arra a kérdésre válaszolva, hogy melyik irányítási mód a leghatékonyabb az ellenséges elektronikus zavarással szemben.
A katona hozzátette, hogy a rádiós kapcsolat szintén bevált az ellenséges zavarás ellen. A Kurier beépített jelerősítővel rendelkezik, amelyre rá lehet csatlakozni, így a vezérlés nagy távolságra is kiterjeszthető. Alacsony vezérlési frekvenciát használ, amelyet nagyon nehéz zavarni, ezért a robot könnyen irányítható marad.
Szergej Istuganok ezredes, a Pilóta Nélküli Rendszerek Haderőnemének parancsnokhelyettese 2025 novemberében jelentette be az új fegyvernem létrehozását. A szervezeti felépítést már meghatározták, kijelölték a parancsnokot, és minden szinten létrehozták a katonai irányítási egységeket. Az új haderőnemet Vlagyimir Putyin elnök utasítására állítják fel. Andrej Beluszov védelmi miniszter a tárca év végi vezetői értekezletén bejelentette, hogy
a pilóta nélküli rendszerek haderőnemének teljes felállítását 2026-ra tervezik befejezni.
Hangsúlyozta, hogy az egyedi vagy kiscsoportos feladatvégrehajtásról át kell térni az alegységeken és katonai egységeken belüli átfogó, összehangolt műveletekre.
A Kurier egy többfunkciós robotplatform. Alkalmas ellenséges célpontok támadására, aknamentesítésre és aknatelepítésre, aeroszolos füstfüggönyök létrehozásával az alakulatok mozgásának leplezésére, sebesültek evakuálására, valamint különféle rakományok szállítására. Az első, ötven darabos szállítmány 2024 őszén érkezett meg a csapatokhoz.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images
