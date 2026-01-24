Kimondta Amerika ősellensége: ha ezt meglépi Donald Trump, mindent elsöprő háború fog kitörni

A névtelenséget kérő tisztviselő a Reutersnek azt mondta: remélik, hogy az amerikai erődemonstráció nem valódi összecsapás előkészítése, de az iráni hadsereg felkészült a legrosszabb forgatókönyvre is. Hozzátette, hogy Iránban minden katonai egység magas készültségben van.

Közölte: ezúttal bármilyen támadást – legyen az korlátozott, "sebészeti pontosságú" vagy bármilyen más jellegű –

teljes körű háborúként fognak kezelni, és a lehető legkeményebben válaszolnak.

Arra a kérdésre, hogy pontosan milyen válaszlépésekre lehet számítani, nem kívánt reagálni.

Ha az amerikaiak megsértik Irán szuverenitását és területi integritását, akkor válaszolni fogunk

– mondta az iráni tisztviselő.

Donald Trump csütörtökön kijelentette, hogy egy "armada" tart Irán felé, bár reményei szerint nem kell bevetnie. Ismét figyelmeztette Teheránt, hogy ne ölje meg a tüntetőket, és ne indítsa újra nukleáris programját. Korábban az amerikai elnök a biztonsági erők által ezrekre becsült áldozatot követelő iráni tüntetések résztvevőit a demonstrációk folytatására biztatta, és támogatást ígért számukra.

Az amerikai védelmi minisztérium tegnap este hozta nyilvánosságra egy új dokumentumot, amely szerint Irán ismét megkísérelheti nukleáris fegyver beszerzését, miközben vezetői elutasítják az érdemi tárgyalásokat. Az anyag leszögezi, hogy az iráni rezsimnek "amerikai vér tapad a kezéhez".

