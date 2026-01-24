  • Megjelenítés
Olyan fegyverrel támadta Ukrajnát Oroszország, amire még nem volt példa - Ettől még saját szövetségesei is dühbe gurulhatnak
Globál

Olyan fegyverrel támadta Ukrajnát Oroszország, amire még nem volt példa - Ettől még saját szövetségesei is dühbe gurulhatnak

Portfolio
Az orosz rakétatámadások roncsai között most első alkalommal azonosítottak egy 48N6E2 típusú rakétát, amelyet az Sz–300PMU2 és az Sz–400 légvédelmi rendszerekhez fejlesztettek ki. A Defence Express szerint eddig soha nem dokumentálták az exportra szánt változat harci bevetését Ukrajnában.

A portál szerint a roncsdarabokon épségben megmaradt azonosítószámok egyértelműen igazolják, hogy 48N6E2 típusról van szó – az "E" jelölés az exportverzióra utal.

A rakéta a 48N6M exportkivitele, műszaki paramétereik megegyeznek, beleértve a 200 kilométeres hatótávolságot is.

Az exportra gyártott rakéták bevetése önmagában nem jelent új típusú fenyegetést, ugyanakkor komoly jelzésértékkel bír. A portál szerint ez nem jelent mást, mint hogy Oroszországnak fogytán vannak lőszerkészletei. Az eset további kérdéseket vethet fel a jelenleg élő exportszerződések teljesíthetőségével kapcsolatban is.

Mivel ez a rakéta kizárólag az Sz–400 és az Sz–300PMU2 rendszerekhez használható, viszonylag könnyen megállapítható, ki maradhatott rakéták nélkül. Az Sz–400 rendszereket Algériába, Fehéroroszországba, Indiába, Kínába és Törökországba szállították. Jelenleg azonban csak egyetlen élő szerződés ismert:

Még több Globál

Oroszország szétbombázta Ukrajnát, elindult a tárgyalások mai fordulója - Háborús híreink szombaton

Sorra hibásodnak meg Oroszország kulcsfontosságú hajói - A végét járja az árnyékflotta?

Súlyos kudarcról suttognak: úgy elverték az amerikai csapatokat, hogy a végén Washington könyörgött kegyelemért

India 2018-as, 5,43 milliárd dollár értékű megrendelése öt Sz–400 rendszerre, amelyek közül 2023-ig mindössze három érkezett meg.

Indiának ráadásul nagy szüksége van a készletei feltöltésére, hiszen 2025 tavaszán a Pakisztánnal vívott rövid összecsapások során jelentős mennyiségben használt fel belőlük.

A DE értesülései szerint az exporttermékként azonosított lövedék több kilométeres magasságban elvesztette irányítását, és csak hozzávetőleges pontossággal találta el a kijelölt célterületet.

Kapcsolódó cikkünk

Oroszország szétbombázta Ukrajnát, elindult a tárgyalások mai fordulója - Háborús híreink szombaton

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

No landing, just Greenlanding

Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
10 millió a semmibe: egy öttagú család tanulságos kálváriája a CSOK-kal
Oroszország szétbombázta Ukrajnát, elindult a tárgyalások mai fordulója - Háborús híreink szombaton
Holnap folytatódik a béketárgyalás, közben szétbombázza Oroszország Kijevet – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility