Olyan fegyverrel támadta Ukrajnát Oroszország, amire még nem volt példa - Ettől még saját szövetségesei is dühbe gurulhatnak

A portál szerint a roncsdarabokon épségben megmaradt azonosítószámok egyértelműen igazolják, hogy 48N6E2 típusról van szó – az "E" jelölés az exportverzióra utal.

A rakéta a 48N6M exportkivitele, műszaki paramétereik megegyeznek, beleértve a 200 kilométeres hatótávolságot is.

Az exportra gyártott rakéták bevetése önmagában nem jelent új típusú fenyegetést, ugyanakkor komoly jelzésértékkel bír. A portál szerint ez nem jelent mást, mint hogy Oroszországnak fogytán vannak lőszerkészletei. Az eset további kérdéseket vethet fel a jelenleg élő exportszerződések teljesíthetőségével kapcsolatban is.

Mivel ez a rakéta kizárólag az Sz–400 és az Sz–300PMU2 rendszerekhez használható, viszonylag könnyen megállapítható, ki maradhatott rakéták nélkül. Az Sz–400 rendszereket Algériába, Fehéroroszországba, Indiába, Kínába és Törökországba szállították. Jelenleg azonban csak egyetlen élő szerződés ismert:

India 2018-as, 5,43 milliárd dollár értékű megrendelése öt Sz–400 rendszerre, amelyek közül 2023-ig mindössze három érkezett meg.

Indiának ráadásul nagy szüksége van a készletei feltöltésére, hiszen 2025 tavaszán a Pakisztánnal vívott rövid összecsapások során jelentős mennyiségben használt fel belőlük.

A DE értesülései szerint az exporttermékként azonosított lövedék több kilométeres magasságban elvesztette irányítását, és csak hozzávetőleges pontossággal találta el a kijelölt célterületet.

