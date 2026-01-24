  • Megjelenítés
Oroszország szétbombázta Ukrajnát, elindult a tárgyalások mai fordulója - Háborús híreink szombaton
Oroszország szétbombázta Ukrajnát, elindult a tárgyalások mai fordulója - Háborús híreink szombaton

Az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna tegnap megkezdte a legelső háromoldalú tárgyalást a háború lezárásáról. A Fehér Ház "produktívnak" nevezte az egyeztetés első napját, amely ma is folytatódik. Oroszország eközben szombat hajnalban támadást indított Ukrajna két legnagyobb városa, Kijev és Harkiv ellen, a csapásokban egy ember meghalt és legalább tizenöten megsebesültek. A zárt ajtók mögött zajló tárgyalások során biztonsági mechanizmusok és pufferzónák is szóba kerültek, de a legnagyobb kérdésnek továbbra is a Donbász hovatartozása számít.
Olyan fegyverrel támadta Ukrajnát Oroszország, amire még nem volt példa - Ettől még saját szövetségesei is dühbe gurulhatnak

Az orosz rakétatámadások roncsai között most első alkalommal azonosítottak egy 48N6E2 típusú rakétát, amelyet az Sz–300PMU2 és az Sz–400 légvédelmi rendszerekhez fejlesztettek ki. A Defence Express szerint eddig soha nem dokumentálták az exportra szánt változat harci bevetését Ukrajnában.

Olyan fegyverrel támadta Ukrajnát Oroszország, amire még nem volt példa - Ettől még saját szövetségesei is dühbe gurulhatnak
Sorra hibásodnak meg Oroszország kulcsfontosságú hajói - A végét járja az árnyékflotta?

A szankciók alatt álló, orosz olajat szállító Progress nevű tankerhajó feltehető meghibásodás miatt sodródik a Földközi-tengeren, miután január 21-én letért a megszokott útvonalról Algéria partjainál - számolt be a Kyiv Independent.

Sorra hibásodnak meg Oroszország kulcsfontosságú hajói - A végét járja az árnyékflotta?
Újabb forduló

Úraindultak az ukrán-orosz tárgyalások Abu-Dzabiban, az Egyesült Arab Emírségekben – közölte a Reuters hírügynökség.

A tegnapi tárgyalások középpontjában az ütközőzónák és az ellenőrzési mechanizmusok álltak. 

Mivel zárt ajtók mögötti ülésről van szó, egyelőre nem tudni, mit hoz a mai nap.

Súlyos kudarcról suttognak: úgy elverték az amerikai csapatokat, hogy a végén Washington könyörgött kegyelemért

A NATO védelmi tisztviselői megerősítették, hogy jelenleg az európai szövetségesek, élükön az Egyesült Királysággal és a skandináv országokkal viselik a fő felelősséget a sarkvidéki katonai műveletekért. Az Egyesült Államok ugyanis nem rendelkezik elegendő erővel és tapasztalattal a tartós északi-sarkvidéki jelenléthez, legalábbis ez derült ki a legutóbbi hadgyakorlatok során - írta a The Times.

Súlyos kudarcról suttognak: úgy elverték az amerikai csapatokat, hogy a végén Washington könyörgött kegyelemért
Friss bejelentés az éjszakai támadásról

Legalább 1,2 millió ember van áram nélkül Oroszország legutóbbi ukrajnai támadását követően – közölte Kijev miniszterelnök-helyettese.

Több mint 800 ezren közülük a fővárosban élnek.

Megszólalt a hírszerzés: átverésre épül Oroszország csodafegyvere, amellyel rettegésben tartják Európát

Az ukrán hírszerzés szerint a Kreml egyelőre nem áll készen valódi béketárgyalásokra, ehelyett időhúzó stratégiát folytat. Moszkva abban bízik, hogy a fronton indított offenzívákkal és a hátországot sújtó áramkimaradásokkal megtöri Ukrajnát, és így éri el céljait. Oleh Luhovszkij, a hírszerzés helyettes vezetője szerint az Oresnyik rakéta pedig nem több, mint szemfényvesztés  - közölte az Ukrinform.

Megszólalt a hírszerzés: átverésre épül Oroszország csodafegyvere, amellyel rettegésben tartják Európát
Épp csak megkezdődtek a béketárgyalások, Putyin máris brutális csapással sújtotta Ukrajnát

Oroszország szombat hajnalban támadást indított Ukrajna két legnagyobb városa, Kijev és Harkiv ellen, a csapásokban egy ember meghalt és legalább tizenöten megsebesültek – írja a Reuters.

Épp csak megkezdődtek a béketárgyalások, Putyin máris brutális csapással sújtotta Ukrajnát
Tegnapi tudósításunk

