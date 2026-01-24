Oroszország szétbombázta Ukrajnát, elindult a tárgyalások mai fordulója - Háborús híreink szombaton

Olyan fegyverrel támadta Ukrajnát Oroszország, amire még nem volt példa - Ettől még saját szövetségesei is dühbe gurulhatnak
Az orosz rakétatámadások roncsai között most első alkalommal azonosítottak egy 48N6E2 típusú rakétát, amelyet az Sz–300PMU2 és az Sz–400 légvédelmi rendszerekhez fejlesztettek ki. A Defence Express szerint eddig soha nem dokumentálták az exportra szánt változat harci bevetését Ukrajnában.
Sorra hibásodnak meg Oroszország kulcsfontosságú hajói - A végét járja az árnyékflotta?
A szankciók alatt álló, orosz olajat szállító Progress nevű tankerhajó feltehető meghibásodás miatt sodródik a Földközi-tengeren, miután január 21-én letért a megszokott útvonalról Algéria partjainál - számolt be a Kyiv Independent.
Újabb forduló
Úraindultak az ukrán-orosz tárgyalások Abu-Dzabiban, az Egyesült Arab Emírségekben – közölte a Reuters hírügynökség.
A tegnapi tárgyalások középpontjában az ütközőzónák és az ellenőrzési mechanizmusok álltak.
Mivel zárt ajtók mögötti ülésről van szó, egyelőre nem tudni, mit hoz a mai nap.
Súlyos kudarcról suttognak: úgy elverték az amerikai csapatokat, hogy a végén Washington könyörgött kegyelemért
A NATO védelmi tisztviselői megerősítették, hogy jelenleg az európai szövetségesek, élükön az Egyesült Királysággal és a skandináv országokkal viselik a fő felelősséget a sarkvidéki katonai műveletekért. Az Egyesült Államok ugyanis nem rendelkezik elegendő erővel és tapasztalattal a tartós északi-sarkvidéki jelenléthez, legalábbis ez derült ki a legutóbbi hadgyakorlatok során - írta a The Times.
Friss bejelentés az éjszakai támadásról
Legalább 1,2 millió ember van áram nélkül Oroszország legutóbbi ukrajnai támadását követően – közölte Kijev miniszterelnök-helyettese.
Több mint 800 ezren közülük a fővárosban élnek.
Megszólalt a hírszerzés: átverésre épül Oroszország csodafegyvere, amellyel rettegésben tartják Európát
Az ukrán hírszerzés szerint a Kreml egyelőre nem áll készen valódi béketárgyalásokra, ehelyett időhúzó stratégiát folytat. Moszkva abban bízik, hogy a fronton indított offenzívákkal és a hátországot sújtó áramkimaradásokkal megtöri Ukrajnát, és így éri el céljait. Oleh Luhovszkij, a hírszerzés helyettes vezetője szerint az Oresnyik rakéta pedig nem több, mint szemfényvesztés - közölte az Ukrinform.
Épp csak megkezdődtek a béketárgyalások, Putyin máris brutális csapással sújtotta Ukrajnát
Oroszország szombat hajnalban támadást indított Ukrajna két legnagyobb városa, Kijev és Harkiv ellen, a csapásokban egy ember meghalt és legalább tizenöten megsebesültek – írja a Reuters.
Ukrajna uniós csatlakozása még gyorsított eljárásban is egy évtizedbe telhet
Széttartó a gyors felvételről szóló retorika és a valóság.
Orbán Anita lesz a Tisza Párt külügyi vezetője
Magyar Péter bejelentette a második nagy igazolását.
Megérkezett a rettenetes vihar: dőlnek a történelmi rekordok, súlyos leállások jönnek az Egyesült Államokban
A riasztások máris minden rekordot megdöntöttek.
Kimondta Amerika ősellensége: ha ezt meglépi Donald Trump, mindent elsöprő háború fog kitörni
Minden lépést megtorolnak.
Elon Musk elhozta az önvezető Teslákat Budapestre - Hamarosan sokkal több lehet belőlük az utakon
Ez több mint egy techteszt.
Szent a béke? – Nagy bejelentést tett Trump a több évtizedes véres konfliktus lezárásáról
Fontos látogatás készül.
