Váratlan fordulat: a brit miniszterelnök legnagyobb riválisa épp most jelentkezett be a parlamentbe

Andy Burnham, Greater Manchester polgármestere bejelentette, hogy visszatérne a brit parlamentbe, és a Munkáspárt egyik megüresedett alsóházi mandátumára pályázik - írja a Reuters

Burnham szombaton közölte, hogy egy megüresedett parlamenti hely megszerzésére pályázik, és ismét képviselőként térne vissza Westminsterbe.

Burnhamet Keir Starmer miniszterelnök lehetséges kihívójaként tartják számon.

A polgármester a párt Nemzeti Végrehajtó Bizottságának írt levelében leszögezte, hogy ha bejut a parlamentbe, a kormány munkáját fogja támogatni, nem pedig aláásni. Erről a miniszterelnököt személyesen is biztosította.

A Munkáspárt jelenleg gyengén szerepel a közvélemény-kutatásokban, a májusi helyhatósági választások pedig komoly próbatételt jelenthetnek a kormány számára. Maga Starmer rendkívül népszerűtlen: a YouGov decemberi felmérése szerint nettó népszerűségi mutatója mínusz 54 pont. Ugyanez a kutatás azt mutatta, hogy Burnham azon kevés politikus egyike, akinek ez a mutatója nem negatív.

A polgármester, aki Gordon Brown kormányában rövid ideig pénzügyminiszter-helyettesként dolgozott, a Gorton és Denton választókerületben indulna. Erre azt követően nyílt lehetősége, hogy a jelenlegi képviselő, Andrew Gwynne bejelentette lemondását.

Burnham jelöltsége azonban nem automatikus. Sajtóhírek szerint Starmer szövetségesei megpróbálhatják megakadályozni az indulását a körzetben. Még ha megszerzi is a jelöltséget, nehéz küzdelem várhat rá: egy friss felmérés szerint a választókerületben Nigel Farage Reform UK pártja jelenleg a Munkáspárt előtt áll.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images