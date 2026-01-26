Megjött a figyelmeztetés: szent háború kitörése fenyeget

A libanoni Hezbolláh vezetője, Naim Kasszem hétfői televíziós beszédében kijelentette, hogy szervezete komoly aggodalommal figyeli az Egyesült Államok Iránnak címzett fenyegetéseit, különösen azokat, amelyek Ali Hamenei ajatollah, a legfőbb vezető személyét érinthetik - írja a Reuters.

Az Irán és az Egyesült Államok közötti feszültség az elmúlt hetekben tovább fokozódott, miután a tüntetések elleni kemény fellépés során több ezren vesztették életüket az országban. Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy mindez amerikai választ vonhat maga után. Teherán válaszul közölte:

a legfőbb vezető elleni bármilyen támadás "szent háborút" váltana ki.

"Aggódunk a történtek miatt, és mi magunk is célpontjai lehetünk egy esetleges támadásnak. Elszántak vagyunk megvédeni magunkat.

A megfelelő időben döntünk majd arról, hogyan lépünk fel, beavatkozunk-e vagy sem, de semmiképpen sem maradunk semlegesek

– fogalmazott Kasszem.

A Hezbolláh vezetője elmondta, hogy közvetítők útján arról értesültek: az Egyesült Államok és Izrael egyaránt fontolgatja a szervezet elleni csapás lehetőségét arra az esetre, ha Irán támadást indítana. Hozzátette, hogy egy Irán ellen indított háború ezúttal az egész térséget lángba boríthatná.

A Hezbolláh 2025-ben jelentősen meggyengült az Izraellel vívott határ menti harcokban, amelyeket a szervezet a gázai palesztinok támogatására vállalt. Izrael és Libanon amerikai közvetítéssel tűzszünetet kötött, ám azóta mindkét fél azzal vádolja a másikat, hogy megsérti a megállapodást.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images