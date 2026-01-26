Új törvény lépett hatályba az orosz megszállás alatt: egyik napról a másikra lehetetlenné vált a menekülés

Nemrég lépett hatályba az az orosz jogszabály, amely
megtiltja a 14 év alatti gyermekek külföldre utazását orosz útlevél nélkül.
Az intézkedés az orosz megszállás alatt álló ukrán területeken élő családokat is érinti, és Iryna Szedova, a Krími Emberi Jogi Csoport kutatója szerint drasztikusan megnehezíti a menekülést.
Olha Csencova, a Helping to Leave nevű civil szervezet evakuációs koordinátora elmondta: útlevél nélkül mostantól még jegyet sem lehet váltani a szomszédos Fehéroroszországba. Hozzátette, hogy a különböző okokból – köztük ukránbarát nézeteik miatt – nyomás alá kerülő családok gyakran egyik napról a másikra döntenek a távozásról. Az új szabály azonban gyakorlatilag ellehetetleníti az ilyen, sürgős meneküléseket.
A koordinátor arra is felhívta a figyelmet, hogy a követelmény komoly anyagi terhet róhat a kisvárosokban élőkre, akiknek illetékeket kell fizetniük, és el kell utazniuk valamelyik közigazgatási központba az útlevél igényléséhez.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Válsághelyzet állt elő a tejágazatban
Magyarország segítséget kér.
Robban a botrány: ez a brit hajócég segítette titokban Oroszországot
Megdöbbentő adat látott napvilágot.
Megszólalt a hitelminősítő a Mol gigaüzletéről
A szándéknyilatkozat kedvező hatást gyakorol Szerbia adósmegítélésére.
Megszületett a döntés: ezekben az országokban indulhat Európa felfegyverzése
Rábólintott Brüsszel.
Újabb fontos részlet derült ki a rezsiszámlákról
Senki se fizesse be a számlát!
Kétéves csúcsra szökött az akkumulátorok alapanyagának ára, mindenki erre az országra figyel
Több ok is meghúzódik a háttérben.
Zsiday Viktor: ez az igazi buborék
Nem az AI területén kell keresni.
Munkajog 2026 - év eleji teendők
Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel
A legjobb bankszámla relatív - íme az OTP új ingyenes ajánlata
A legjobb bankszámla fogalma mindenkinél mást jelenthet: más csomag éri meg annak, aki főleg online bankol, és megint más annak, aki sokat utazik, prémium szolgáltatásokat keres, vagy épp álla
Hogyan érvényesítheted az elévülést - ha tarozásod van
Ebben az írásban megtalálsz minden lényeges információt a tartozás elévüléséről, elévülés megállapításáról, számításáról, érvényesítéséről azok számára, akiket követelé
Jogi átvilágítás és adatvédelem
Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e
Geopolitikai buboréktól tart Zsiday Viktor
Tíz évvel ezelőtt a tőkepiaci szereplők nagy része számára a geopolitikai elemzések vagy nem léteztek, vagy csak időnként olvasandó kuriózumok voltak. Mára ez teljesen megváltozott.... The
Ahová a csorda tart
A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov
Amikor a fizetésből vonnak - jogok, lehetőségek, megoldások adósoknak
A végrehajtó tiltja a jövedelmem. Mit tudok tenni? Napjainkban egyre többen szembesülnek azzal a megrázó tapasztalattal, hogy egyik napról a másikra - sokszor előzetes figyelmeztetés nélkül
AT&T - elemzés
Mindjárt írok az AT&T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nagy párhuzamot látok a mostani Comcast sztoryval. Ami nem jó hír.2020 októberében ezt
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Több százezer magyar biztosításához nyúlnak hozzá: így kerülhető el a pénzügyi tragédia
Javulhatnak a hitelfedezeti biztosítások feltételei.
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?