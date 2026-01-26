Új törvény lépett hatályba az orosz megszállás alatt: egyik napról a másikra lehetetlenné vált a menekülés

Nemrég lépett hatályba az az orosz jogszabály, amely

megtiltja a 14 év alatti gyermekek külföldre utazását orosz útlevél nélkül.

Az intézkedés az orosz megszállás alatt álló ukrán területeken élő családokat is érinti, és Iryna Szedova, a Krími Emberi Jogi Csoport kutatója szerint drasztikusan megnehezíti a menekülést.

Olha Csencova, a Helping to Leave nevű civil szervezet evakuációs koordinátora elmondta: útlevél nélkül mostantól még jegyet sem lehet váltani a szomszédos Fehéroroszországba. Hozzátette, hogy a különböző okokból – köztük ukránbarát nézeteik miatt – nyomás alá kerülő családok gyakran egyik napról a másikra döntenek a távozásról. Az új szabály azonban gyakorlatilag ellehetetleníti az ilyen, sürgős meneküléseket.

A koordinátor arra is felhívta a figyelmet, hogy a követelmény komoly anyagi terhet róhat a kisvárosokban élőkre, akiknek illetékeket kell fizetniük, és el kell utazniuk valamelyik közigazgatási központba az útlevél igényléséhez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images