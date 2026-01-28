Hamarosan bemutatja Európa legerősebb hadserege azt a fegyvert, amelytől a Kreml évtizedek óta retteg

A HYTEV (Hypersonic Test and Experimentation Vehicle) fejlesztésére a brémai Polaris vállalat 2025 februárjában kapott szerződést a Bundeswehr beszerzési hivatalától. A program célja egy olyan új generációs katonai űrrepülőgép létrehozása, amely többször is használható, és mellette képes a hiperszonikus sebesség elérésére.
A kétfokozatú rendszer első eleme – lényegében egy hordozó repülőgép – két turbóventilátoros sugárhajtóművel és egy Aerospike rakétahajtóművel rendelkezik majd, míg a második fokozat kizárólag rakétahajtóművet kap. Az első fokozat hagyományos repülőgépként száll fel, Mach 5 feletti, hiperszonikus sebességre gyorsul, és behatol a felső légkörbe. Innen válik le a rakétarepülőgép, amely akár 1000 kilogramm hasznos terhet is képes Föld körüli pályára állítani. Mindkét fokozat pilóta nélküli eszköz, vagyis drón lesz.
Méretét és felszállótömegét tekintve a HYTEV nagyjából egy vadászgép kategóriájába esik. A fejlesztési költségeket nem hozták nyilvánosságra, az eredetileg 2028-ra tervezett rendszeresítési határidőt azonban 2027 végére előrehozták –
ami szokatlan, hiszen az ilyen jellegű projektek inkább csúszni szoktak.
A rendszer áttörést jelentene a német fegyveres erők számára: egy olyan eszközt kapnának, amely hagyományos kifutópályáról indul, és előre nehezen kiszámítható repülési pályákon képes számottevő hasznos terhet orbitális pályára juttatni. Mindez űrkikötő és hagyományos hordozórakéta igénybevétele nélkül valósulna meg.
Ez pontosan az a forgatókönyv, amelytől a Kreml az 1970-es években rettegett az amerikai űrsikló program kapcsán.
Moszkvában akkoriban tévesen úgy vélték, hogy a Space Shuttle űrrepülőgép valójában orbitális bombázó, amely egyetlen Föld körüli keringés alatt képes csapást mérni a Szovjetunióra, majd visszatérni az Egyesült Államokba újbóli bevetésre. A vélt fenyegetésre válaszul született meg a Buran harci rakétarepülőgép-program.
Utólag kiderült, hogy az amerikai űrsikló nem rendelkezett ilyen képességekkel. A HYTEV viszont a jelenlegi tervek alapján pontosan egy ilyen típusú, katonailag is releváns orbitális rendszer irányába mutat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Románia átveheti az irányítást egy teljes ország felett Oroszország határán – egyre biztosabb a lépés
Az EU-csatlakozás előtti legnagyobb problémát is gyorsan megoldhatja a lépés.
Ötéves mélypontra zuhant a dollár, de közben pattanásig feszült a helyzet a piacokon
A következő napok eseményei akár komolyabb viharokat is okozhatnak.
Különös jelenség bontakozott ki a Balaton felett: elképesztő látványt nyújtott
Órákon át látható volt.
Erős kijelentést tett Nagy Márton
A nemzetgazdasági miniszter az ipari és konjunkturális helyzetről adott értékelést.
MBH: a tőzsdei pánik rossz tanácsadó, koncentráljunk a fundamentumokra!
Mutatjuk, melyik magyar papírokban látnak fantáziát a szakemberek!
Történelmet írhat a leendő holland kormányfő: ez még senkinek sem sikerült előtte
Kisebbségi kormány alakulhat Rob Jetten vezetésével.
Megjelent a fronton az új orosz csodafegyver, amely állítólag a legendás HIMARS-nél is jobb
Van vele egy aprócska probléma.
Kommunista rezsimmel paktálhat le Brüsszel
Ursula von der Leyen ezúttal kimarad a nagy bejelentésből.
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
A szupergazdagok idén már tíz nap alatt kimerítették az éves karbonkeretük
Az Oxfam friss jelentése rávilágít, hogy a kiugró emisszió fő oka nem a luxusfogyasztás, hanem a vagyonos rétegek karbonintenzív befektetési szerkezete.
Megtérül a továbbtanulás? A legtöbb esetben igen, de nem mindegy, hogy mennyi idő alatt
Sokan érezhették azt a főiskolán ülve, hogy tényleg megérte a továbbtanulás? A Bankmonitor szakértői megvizsgálták ezt a kérdést, cikkükből kiderül, hogy mennyi idő alatt térülhet meg
Elévült tartozás - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Hatalmi űr Teheránban? Ki tölti be, ha meginog az iráni rezsim?
A diplomáciában gyakran elhangzik: ahol kialakul egy hatalmi űr, azt valaki azonnal próbálja betölteni. Az iráni tüntetések véres leverése és az egyre keményebb nemzetközi nyomás közepette
Gazdaságról Virágnyelven - Virág Barnabás és Szabó László
A HAH extra adásában a duplanyugdíjas alapítónk, Szabó Laci beszélget Virág Barnabással, az MNB nemrég lemondott alelnökével, többek között az elmúlt 5 év gazdaságpolitikájáról, az...
Congdon, covid, infláció
Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!