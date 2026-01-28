  • Megjelenítés
Hamarosan bemutatja Európa legerősebb hadserege azt a fegyvert, amelytől a Kreml évtizedek óta retteg
Globál

Hamarosan bemutatja Európa legerősebb hadserege azt a fegyvert, amelytől a Kreml évtizedek óta retteg

Portfolio
A német haderő 2027-re szeretne rendszerbe állítani egy többször is felhasználható, hiperszonikus katonai űrrepülőgépet: a HYTEV-et, amelyet a brémai Polaris Raumflugzeuge startup fejleszt a Bundeswehr megrendelésére. A rendszer pontosan azt valósítja meg, amitől az 1970-es években (tévesen) rettegett a Szovjetunió - jelentette a Defence Express.

A HYTEV (Hypersonic Test and Experimentation Vehicle) fejlesztésére a brémai Polaris vállalat 2025 februárjában kapott szerződést a Bundeswehr beszerzési hivatalától. A program célja egy olyan új generációs katonai űrrepülőgép létrehozása, amely többször is használható, és mellette képes a hiperszonikus sebesség elérésére.

A kétfokozatú rendszer első eleme – lényegében egy hordozó repülőgép – két turbóventilátoros sugárhajtóművel és egy Aerospike rakétahajtóművel rendelkezik majd, míg a második fokozat kizárólag rakétahajtóművet kap. Az első fokozat hagyományos repülőgépként száll fel, Mach 5 feletti, hiperszonikus sebességre gyorsul, és behatol a felső légkörbe. Innen válik le a rakétarepülőgép, amely akár 1000 kilogramm hasznos terhet is képes Föld körüli pályára állítani. Mindkét fokozat pilóta nélküli eszköz, vagyis drón lesz.

Méretét és felszállótömegét tekintve a HYTEV nagyjából egy vadászgép kategóriájába esik. A fejlesztési költségeket nem hozták nyilvánosságra, az eredetileg 2028-ra tervezett rendszeresítési határidőt azonban 2027 végére előrehozták –

ami szokatlan, hiszen az ilyen jellegű projektek inkább csúszni szoktak.

Még több Globál

Történelmet írhat a leendő holland kormányfő: ez még senkinek sem sikerült előtte

Megjelent a fronton az új orosz csodafegyver, amely állítólag a legendás HIMARS-nél is jobb

Ballisztikus rakétacsapás érte Zelenszkij szülővárosát, Kijev lassan élhetetlenné válik - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

A rendszer áttörést jelentene a német fegyveres erők számára: egy olyan eszközt kapnának, amely hagyományos kifutópályáról indul, és előre nehezen kiszámítható repülési pályákon képes számottevő hasznos terhet orbitális pályára juttatni. Mindez űrkikötő és hagyományos hordozórakéta igénybevétele nélkül valósulna meg.

Ez pontosan az a forgatókönyv, amelytől a Kreml az 1970-es években rettegett az amerikai űrsikló program kapcsán.

Moszkvában akkoriban tévesen úgy vélték, hogy a Space Shuttle űrrepülőgép valójában orbitális bombázó, amely egyetlen Föld körüli keringés alatt képes csapást mérni a Szovjetunióra, majd visszatérni az Egyesült Államokba újbóli bevetésre. A vélt fenyegetésre válaszul született meg a Buran harci rakétarepülőgép-program.

Utólag kiderült, hogy az amerikai űrsikló nem rendelkezett ilyen képességekkel. A HYTEV viszont a jelenlegi tervek alapján pontosan egy ilyen típusú, katonailag is releváns orbitális rendszer irányába mutat.

Kapcsolódó cikkünk

Ballisztikus rakétacsapás érte Zelenszkij szülővárosát, Kijev lassan élhetetlenné válik - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Congdon, covid, infláció

Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Elsöprő katonai akcióra készül Donald Trump - Most jön a háború, ami mindent megváltoztat?
Ballisztikus rakétacsapás érte Zelenszkij szülővárosát, Kijev lassan élhetetlenné válik - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Kimondták a tudósok: másodpercekre vagyunk a végítélettől
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility