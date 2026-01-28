Hamarosan bemutatja Európa legerősebb hadserege azt a fegyvert, amelytől a Kreml évtizedek óta retteg

A HYTEV (Hypersonic Test and Experimentation Vehicle) fejlesztésére a brémai Polaris vállalat 2025 februárjában kapott szerződést a Bundeswehr beszerzési hivatalától. A program célja egy olyan új generációs katonai űrrepülőgép létrehozása, amely többször is használható, és mellette képes a hiperszonikus sebesség elérésére.

A kétfokozatú rendszer első eleme – lényegében egy hordozó repülőgép – két turbóventilátoros sugárhajtóművel és egy Aerospike rakétahajtóművel rendelkezik majd, míg a második fokozat kizárólag rakétahajtóművet kap. Az első fokozat hagyományos repülőgépként száll fel, Mach 5 feletti, hiperszonikus sebességre gyorsul, és behatol a felső légkörbe. Innen válik le a rakétarepülőgép, amely akár 1000 kilogramm hasznos terhet is képes Föld körüli pályára állítani. Mindkét fokozat pilóta nélküli eszköz, vagyis drón lesz.

Méretét és felszállótömegét tekintve a HYTEV nagyjából egy vadászgép kategóriájába esik. A fejlesztési költségeket nem hozták nyilvánosságra, az eredetileg 2028-ra tervezett rendszeresítési határidőt azonban 2027 végére előrehozták –

ami szokatlan, hiszen az ilyen jellegű projektek inkább csúszni szoktak.

A rendszer áttörést jelentene a német fegyveres erők számára: egy olyan eszközt kapnának, amely hagyományos kifutópályáról indul, és előre nehezen kiszámítható repülési pályákon képes számottevő hasznos terhet orbitális pályára juttatni. Mindez űrkikötő és hagyományos hordozórakéta igénybevétele nélkül valósulna meg.

Ez pontosan az a forgatókönyv, amelytől a Kreml az 1970-es években rettegett az amerikai űrsikló program kapcsán.

Moszkvában akkoriban tévesen úgy vélték, hogy a Space Shuttle űrrepülőgép valójában orbitális bombázó, amely egyetlen Föld körüli keringés alatt képes csapást mérni a Szovjetunióra, majd visszatérni az Egyesült Államokba újbóli bevetésre. A vélt fenyegetésre válaszul született meg a Buran harci rakétarepülőgép-program.

Utólag kiderült, hogy az amerikai űrsikló nem rendelkezett ilyen képességekkel. A HYTEV viszont a jelenlegi tervek alapján pontosan egy ilyen típusú, katonailag is releváns orbitális rendszer irányába mutat.

