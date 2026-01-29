Elképesztő felvételek: nyitottak egy AI éttermet, ahol mindent robotok csinálnak

Megnyílt a világ első olyan étterme, ahol minden munkafolyamatot mesterséges intelligencia által vezérelt robotok végeznek: az élet elkészítését, takarítást, kiszállítást is automatizált gépek csinálják.

Az étterem a kínai Hangcsou városában található: hagyományos ázsiai ételek mellett fagyit, kávét is tudnak készíteni a robotgépek.

A vendégnek mindössze meg kell nyomnia egy gombot egy tableten, több mint 100 féle fogás közül választhatnak, melyet a felszerelt masinák automatikusan elkészítenek.

Az ételek elkészítése mindössze 5 percet vesz igénybe.

Az étterem működését így kell elképzelni:

Fogyasztás után a takarítást, mosogatást szintén robotok végzik – bármilyen emberi beavatkozás elvileg csak akkor szükséges, ha karbantartás kell.

Egyelőre nem tudni, milyen terjeszkedési tervei vannak a 24 Solar Terms AI Robot Restaurant nevű étterem üzemeltetőjének, de elképzelhető, hogy ha sikeresen beválik az AI étterem ötlete, más piaci szereplők is lesznek, melyek lemásolják az itt fellelhető megoldásokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images