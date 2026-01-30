Megvalósulhat az, amitől évtizedeken át rettegtek - Atombombát építene Európa legerősebb hadserege

Joschka Fischer volt német külügyminiszter (1998-2005) nyíltan kiállt amellett, hogy Európának saját nukleáris elrettentő képességet kell kiépítenie. A 77 éves, a Zöldekhez tartozó politikus a Tagesspiegel című lapnak adott interjúban hangsúlyozta: az amerikai védelmi garancia immár bizonytalanná vált, ezért a kontinensnek önállóan kell gondoskodnia a biztonságáról. Az egykori zöld politikus ugyanakkor határozottan elutasította egy kizárólag Németország által birtokolt atomfegyver gondolatát.
Fischer történelmi tapasztalatokra hivatkozva úgy fogalmazott, hogy Németországnak vezető szerepet kell vállalnia Európában, de ezt csak a többi uniós tagállammal együtt, közösen teheti meg. Ezért közös, európai szintű nukleáris elrettentő erő kialakítását szorgalmazza, és súlyos hibának tartaná, ha Berlin nemzeti ügyként kezelné a kérdést.
A volt miniszter kijelentette, ha ma lenne fiatal, bevonulna a Bundeswehrhez, mert Európát konkrét fenyegetés éri, amely ellen védekezni kell. A leszerelést már nem látja reális útnak: meggyőződése szerint egy támadásra kész szomszédot csak erővel és hiteles elrettentéssel lehet visszatartani. Keserűen jegyezte meg, hogy egész politikai pályafutása ennek éppen az ellenkezőjéről szólt, és korábban elképzelhetetlennek tartotta, hogy valaha ilyen álláspontra jusson.
Úgy látja, Európa túl sokáig ringatta magát az örök béke illúziójában.
Miközben Fischer közös európai megoldásban gondolkodik, mások kifejezetten német atomfegyver-programot sürgetnek. Harald Biermann, a bonni Haus der Geschichte alapítvány elnöke a Rheinische Postnak nyilatkozva azt állította, hogy a nukleáris kérdés az állami szuverenitás lényegét érinti, és Németországnak is szembe kell néznie vele, hiszen az ország jövőjéről van szó.
Szakértők szerint Németország technikailag jóval felkészültebb, mint ahogyan azt sokan feltételezik. Rainer Moormann vegyész, aki három évtizeden át dolgozott nukleáris technológiákkal a jülichi kutatóközpontban, úgy véli,
az ország akár három éven belül képes lehet atomfegyver előállítására.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ezt nézni is rossz: hanyatt-homlok menekülnek a befektetők
Valósággal földbe döngölik az év sztárját.
Megőrülnek az emberek az új AI-ügynökért, aki helyettünk dolgozik
Nagy port kavart a nyílt forráskódú, sokoldalú MI‑asszisztens.
Magyarországi euróbevezetés: az áprilisi választások után akár gyorsan bekövetkezhet
A teljes gazdaságpolitika átalakulhat az eredmények függvényében.
Drasztikus fordulat kell: egyetlen összetevőn múlhat a legtöbb magyar cég jövője
Kényszer, amely alapjaiban írja át a magyar cégek stratégiáját.
Megszületett a döntés: Trump nagy győzelmet aratott a kulcsfontosságú tengerszorosnál Kína felett
A bíróság lépése kiélezheti a helyzetet.
Még idén összeroppanhat az ukrán hadsereg? – Elképesztő forgatókönyveket vázoltak fel
Íme a legvalószínűbb.
Nagy csapkodás az olajpiacon: csúcsdöntés után Trump szavai hoztak hirtelen fordulatot
Tegnap még több mint féléves csúcson járt a jegyzés.
Mi az az annuitásos törlesztőrészlet? Miért csökken a futamidő elején lassabban a fennálló tartozás?
A legtöbb lakossági hitelnél - például a személyi kölcsönnél vagy lakáshiteleknél - a havi törlesztőrészletek összege változatlan. De mik ezen fizetési módszernek az előnyei és mik a h
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot
Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!