Megvalósulhat az, amitől évtizedeken át rettegtek - Atombombát építene Európa legerősebb hadserege

Joschka Fischer volt német külügyminiszter (1998-2005) nyíltan kiállt amellett, hogy Európának saját nukleáris elrettentő képességet kell kiépítenie. A 77 éves, a Zöldekhez tartozó politikus a Tagesspiegel című lapnak adott interjúban hangsúlyozta: az amerikai védelmi garancia immár bizonytalanná vált, ezért a kontinensnek önállóan kell gondoskodnia a biztonságáról. Az egykori zöld politikus ugyanakkor határozottan elutasította egy kizárólag Németország által birtokolt atomfegyver gondolatát.

Fischer történelmi tapasztalatokra hivatkozva úgy fogalmazott, hogy Németországnak vezető szerepet kell vállalnia Európában, de ezt csak a többi uniós tagállammal együtt, közösen teheti meg. Ezért közös, európai szintű nukleáris elrettentő erő kialakítását szorgalmazza, és súlyos hibának tartaná, ha Berlin nemzeti ügyként kezelné a kérdést.

A volt miniszter kijelentette, ha ma lenne fiatal, bevonulna a Bundeswehrhez, mert Európát konkrét fenyegetés éri, amely ellen védekezni kell. A leszerelést már nem látja reális útnak: meggyőződése szerint egy támadásra kész szomszédot csak erővel és hiteles elrettentéssel lehet visszatartani. Keserűen jegyezte meg, hogy egész politikai pályafutása ennek éppen az ellenkezőjéről szólt, és korábban elképzelhetetlennek tartotta, hogy valaha ilyen álláspontra jusson.

Úgy látja, Európa túl sokáig ringatta magát az örök béke illúziójában.

Miközben Fischer közös európai megoldásban gondolkodik, mások kifejezetten német atomfegyver-programot sürgetnek. Harald Biermann, a bonni Haus der Geschichte alapítvány elnöke a Rheinische Postnak nyilatkozva azt állította, hogy a nukleáris kérdés az állami szuverenitás lényegét érinti, és Németországnak is szembe kell néznie vele, hiszen az ország jövőjéről van szó.

Szakértők szerint Németország technikailag jóval felkészültebb, mint ahogyan azt sokan feltételezik. Rainer Moormann vegyész, aki három évtizeden át dolgozott nukleáris technológiákkal a jülichi kutatóközpontban, úgy véli,

az ország akár három éven belül képes lehet atomfegyver előállítására.

