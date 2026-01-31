  • Megjelenítés
Gigantikus üzlet született: ömleni fognak az amerikai rakéták a forrongó térségbe
Globál

Gigantikus üzlet született: ömleni fognak az amerikai rakéták a forrongó térségbe

Portfolio
9 milliárd dolláros üzletet kötött az Egyesült Államok Szaúd-Arábiábal: a Közel-Kelet egyik legerősebb állama Patriot légvédelmi rakétákat vásárolt nagy tételben.

A tranzakciót a külügyminisztérium már jóvá is hagyta - írta a Times of Israel.

Szaúd-Arábia

730 darab PAC-3 MSE típusú rakétát igényelt, amelyek a Patriot légvédelmi rendszer legfejlettebb elfogórakétáinak számítanak.

A fegyverüzlet fő beszállítója a Lockheed Martin lesz.

A Pentagon közleménye szerint a tervezett eladás nem borítja fel a közel-keleti katonai erőegyensúlyt, és nem befolyásolja hátrányosan az Egyesült Államok védelmi készültségét sem.

