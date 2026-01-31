Gigantikus üzlet született: ömleni fognak az amerikai rakéták a forrongó térségbe

A tranzakciót a külügyminisztérium már jóvá is hagyta - írta a Times of Israel.
Szaúd-Arábia
730 darab PAC-3 MSE típusú rakétát igényelt, amelyek a Patriot légvédelmi rendszer legfejlettebb elfogórakétáinak számítanak.
A fegyverüzlet fő beszállítója a Lockheed Martin lesz.
A Pentagon közleménye szerint a tervezett eladás nem borítja fel a közel-keleti katonai erőegyensúlyt, és nem befolyásolja hátrányosan az Egyesült Államok védelmi készültségét sem.
