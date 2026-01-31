Megszületett a döntés: maradhatnak a forrongó városban az ICE ügynökei

Minnesota állam, valamint Minneapolis és St. Paul városai közösen indítottak pert Renee Good halála után, akit idén egy bevándorlási hivatal (ICE) ügynöke lőtt le. A felperesek a Metro Surge hadművelet azonnali befejezését követelték. Azóta egy második ember, Alex Pretti is életét vesztette:

őt az ICE jelenléte ellen szervezett tüntetésen lőtték le szövetségi ügynökök.

Kate Menendez szövetségi bíró szombaton úgy döntött, hogy nem rendeli el a mintegy háromezer ICE-ügynök kivonását. A felperesek arra hivatkoztak, hogy a szövetségi kormány megsértette az alkotmány tizedik kiegészítését, amely az államok önállóságát védi a szövetségi beavatkozással szemben. A bírónő szerint azonban nem tudták egyértelműen meghatározni, hol húzódik a határ a jogszerű rendőri fellépés és a jogsértő beavatkozás között.

Menendez elismerte, hogy a művelet "mélyen megrendítő" hatással volt Minneapolisra, és bizonyítékok utalnak arra, hogy az ügynökök faji alapú profilalkotást, valamint túlzott erőszakot alkalmaztak. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy

most nem a hadművelet módszereiről döntött, hanem arról, hogy sikerült-e bizonyítani az alkotmánysértést; szerinte ez nem történt meg.

Pam Bondi igazságügyi miniszter az X-en "hatalmas győzelemként" üdvözölte az ítéletet. Trump elnök korábban közölte, hogy a lövöldözések után az ICE "kissé visszavesz a tempóból", és Tom Homan határbiztost Minneapolisba küldte a művelet felügyeletére.

Szombaton több mint háromszáz tüntetést szerveztek mind az ötven államban "ICE Out of Everywhere" üzenettel. A szervezők szerint az akciók válaszul szolgálnak a közelmúlt haláleseteire, köztük a minneapolisi lövöldözésekre, egy texasi fogdában bekövetkezett halálesetre, valamint egy Los Angeles-i incidensre, amelyben egy szolgálaton kívüli ICE-ügynök lőtt le valakit.

