Megszületett a döntés: maradhatnak a forrongó városban az ICE ügynökei
Megszületett a döntés: maradhatnak a forrongó városban az ICE ügynökei

Egy szövetségi bíró elutasította Minnesota állam kérelmét, amely a minneapolisi bevándorlási razzia leállítására irányult - írja a The Guardian. A Trump-kormány által indított Metro Surge hadműveletben szövetségi ügynökök két embert lőttek agyon, ami hatalmas tiltakozásokat robbantott ki.

Minnesota állam, valamint Minneapolis és St. Paul városai közösen indítottak pert Renee Good halála után, akit idén egy bevándorlási hivatal (ICE) ügynöke lőtt le. A felperesek a Metro Surge hadművelet azonnali befejezését követelték. Azóta egy második ember, Alex Pretti is életét vesztette:

őt az ICE jelenléte ellen szervezett tüntetésen lőtték le szövetségi ügynökök.

Kate Menendez szövetségi bíró szombaton úgy döntött, hogy nem rendeli el a mintegy háromezer ICE-ügynök kivonását. A felperesek arra hivatkoztak, hogy a szövetségi kormány megsértette az alkotmány tizedik kiegészítését, amely az államok önállóságát védi a szövetségi beavatkozással szemben. A bírónő szerint azonban nem tudták egyértelműen meghatározni, hol húzódik a határ a jogszerű rendőri fellépés és a jogsértő beavatkozás között.

Menendez elismerte, hogy a művelet "mélyen megrendítő" hatással volt Minneapolisra, és bizonyítékok utalnak arra, hogy az ügynökök faji alapú profilalkotást, valamint túlzott erőszakot alkalmaztak. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy

most nem a hadművelet módszereiről döntött, hanem arról, hogy sikerült-e bizonyítani az alkotmánysértést; szerinte ez nem történt meg.

Pam Bondi igazságügyi miniszter az X-en "hatalmas győzelemként" üdvözölte az ítéletet. Trump elnök korábban közölte, hogy a lövöldözések után az ICE "kissé visszavesz a tempóból", és Tom Homan határbiztost Minneapolisba küldte a művelet felügyeletére.

Szombaton több mint háromszáz tüntetést szerveztek mind az ötven államban "ICE Out of Everywhere" üzenettel. A szervezők szerint az akciók válaszul szolgálnak a közelmúlt haláleseteire, köztük a minneapolisi lövöldözésekre, egy texasi fogdában bekövetkezett halálesetre, valamint egy Los Angeles-i incidensre, amelyben egy szolgálaton kívüli ICE-ügynök lőtt le valakit.

Címlapkép forrása: Madison Thorn/Anadolu via Getty Images

