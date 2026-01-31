Újabb részleteket közöltek a halálos vírusról, amely a fél világot rettegésben tartja

A WHO tájékoztatása szerint az első jelentésekben

öt feltételezett eset szerepelt, de a vizsgálatok végül csak kettőt erősítettek meg.

Mindkét fertőzött ugyanannak a barasati magánkórháznak az egészségügyi dolgozója.

A fertőzést a punei Nemzeti Virológiai Intézet január 13-án igazolta. Január 21-én az egyik beteg még lélegeztetőgépen volt, a másik súlyos neurológiai tüneteket mutatott, azóta azonban az állapota javult.

A hatóságok több mint 190 kontaktszemélyt azonosítottak és teszteltek, valamennyiük eredménye negatív lett. Ez már a harmadik Nipah-járvány Nyugat-Bengálban: korábban 2001-ben Sziliguriban, 2007-ben pedig Nadiában regisztráltak eseteket. A mostani fertőzések forrásának felderítése jelenleg is tart.

A Nipah ritka, állatról emberre terjedő betegség, amely elsősorban fertőzött denevérektől vagy szennyezett élelmiszertől származik, de szoros kontaktus révén emberről emberre is átadható. Jelenleg nincs ellene engedélyezett, bizonyítottan hatásos gyógyszer vagy vakcina.

A WHO szerint a további terjedés kockázata alacsony, és nincs jele az emberről emberre terjedő fertőzés erősödésének.

A lappangási idő általában 3–14 nap. A betegség tünetei a teljes tünetmentességtől a súlyos légúti megbetegedésen át egészen a halálos kimenetelű agyvelőgyulladásig terjedhetnek.

