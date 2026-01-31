  • Megjelenítés
Újabb részleteket közöltek a halálos vírusról, amely a fél világot rettegésben tartja
Globál

Újabb részleteket közöltek a halálos vírusról, amely a fél világot rettegésben tartja

Portfolio
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közölte, hogy India két, laboratóriumi vizsgálattal igazolt Nipah-vírus-fertőzést jelentett a kelet-indiai Nyugat-Bengál államból, további esetet egyelőre nem azonosítottak - számolt be a Global Times.

A WHO tájékoztatása szerint az első jelentésekben

öt feltételezett eset szerepelt, de a vizsgálatok végül csak kettőt erősítettek meg.

Mindkét fertőzött ugyanannak a barasati magánkórháznak az egészségügyi dolgozója.

A fertőzést a punei Nemzeti Virológiai Intézet január 13-án igazolta. Január 21-én az egyik beteg még lélegeztetőgépen volt, a másik súlyos neurológiai tüneteket mutatott, azóta azonban az állapota javult.

Még több Globál

Brutális offenzívába kezdett az orosz hadsereg, rossz hírek jöttek a béketárgyalásról - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre

Oroszország teljesen kiborult Donald Trump váratlan lépése miatt: azt mondják, így nagyon nehéz lesz megállapodni

Ilyen a valóra vált katasztrófa: összeomlott Európa egyik legerősebb országának autógyártása

A hatóságok több mint 190 kontaktszemélyt azonosítottak és teszteltek, valamennyiük eredménye negatív lett. Ez már a harmadik Nipah-járvány Nyugat-Bengálban: korábban 2001-ben Sziliguriban, 2007-ben pedig Nadiában regisztráltak eseteket. A mostani fertőzések forrásának felderítése jelenleg is tart.

A Nipah ritka, állatról emberre terjedő betegség, amely elsősorban fertőzött denevérektől vagy szennyezett élelmiszertől származik, de szoros kontaktus révén emberről emberre is átadható. Jelenleg nincs ellene engedélyezett, bizonyítottan hatásos gyógyszer vagy vakcina.

A WHO szerint a további terjedés kockázata alacsony, és nincs jele az emberről emberre terjedő fertőzés erősödésének.

A lappangási idő általában 3–14 nap. A betegség tünetei a teljes tünetmentességtől a súlyos légúti megbetegedésen át egészen a halálos kimenetelű agyvelőgyulladásig terjedhetnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Szépíteni tudtak a vérengzés után a piacok
Állítólag fontos ígéretet tett Putyin Trumpnak, rettegett ballisztikus rakétát lőtt ki Moszkva – Háborús híreink pénteken
Magyar mesterlövész adott le tűpontos találatokat az M6-os autópályán - Videó készült a nem mindennapi akcióról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility