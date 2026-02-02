Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Szerdára tolódott a béketárgyalás következő köre
Dmtirij Peszkov, a Kreml sajtótitkára bejelentette, hogy az ukrajnai békemegbeszélések következő körét szerdán és csütörtökön fogják tartani. Az eredeti időpont február 1. lett volna, ám a felek menetrendjeit ki kellett igazítani. A háromoldalú tanácskozást az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban tartják.
(TASzSz)
Dermesztő beismerés az ukrán légierőtől: kifogytak a rakéták, védtelenek a kritikus célpontok
Időnként teljesen kifogynak a rakétákból az ukrán légvédelmi rendszerek a készlethiány miatt – mondta Jurij Ihnat, az Ukrán Légierő kommunikációs osztályának vezetője az RBK-nak adott interjúban.
Megváltozott az orosz taktika: már nem az energiahálózatot lövik, hanem valami mást céloznak
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az oroszok látványosan megváltoztatták a taktikájukat Ukrajnában, immár nem az energetikai létesítmények jelentik az elsődleges célpontot – számolt be az RBK.
Sötéten látják a háború jövőjét az ukránok, de van, ami riasztó lehet az oroszoknak
Friss közvélemény-kutatást közölt a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS), amelyben az ukránok véleményét prezentálták a háborúval kapcsolatban – írja a Kyiv Independent.
Elfoglalták Pridorozsnojét az oroszok
Az orosz védelmi minisztérium legfrissebb jelentése szerint támadó alakulatok elfoglalták a Zaporizzsja megyei Pridorozsnoje települést. Ez mintegy 60 kilométerre fekszik keletre a háború előtt még mintegy 700 ezer fős lakosságú Zaporizzsja várostól.
(TASzSz)
Felgyorsultak az események: jöhet a Meteor Ukrajnába, ettől félhetnek az oroszok
Svédország egyik legnagyobb katonai segélycsomagját készíti elő Ukrajna számára, és már a Meteor légiharc-rakéták átadásáról is tárgyalnak – közölte az ukrán védelmi minisztérium Mihajlo Fedorov és svéd kollégája, Pål Jonson találkozóját követően - tudósított a militarnyi.com.
Ukrán drónjelentés
Február 2-re virradóra összesen 171 drónnal támadtak az oroszok Ukrajnára, áll a kijevi védelmi minisztérium jelentésében. A légvédelem összesen 159 alkalommal képes volt megsemmisíteni az érkező fegyvereket, a 12 drón 8 helyen okozott detonációt. Ezeken felül egy darab Iszkander-M típusú ballisztikus rakétával támadták Ukrajnát.
A volt orosz elnök beismerte: egyetlen, rendkívül nehéz kérdés állja útját az ukrajnai békének
Dmitrij Medvegyev korábbi orosz elnök egyszerre több lapnak is interjút adott, ám a beszélgetés egyes kijelentései csak lassan kerülnek nyilvánosságra.
Friss térképen a titokban épülő Új Donbász-vonal: hamarosan jön a rendszer igazi tesztje
A francia Clément Molin OSINT-elemző frissítette az ukrán védelmi állásokat jelölő térképét.
Kihúznák az oroszok méregfogát: ezzel szemben Moszkva lelőhetetlen szuperrakétája is tehetetlen
Az Egyesült Államok 1,025 milliárd dollárt különített el az új LTAMDS radar gyártására, hogy orvosolja a Patriot légvédelmi rendszer egyik legsúlyosabb hiányosságát, és hatékonyabb védelmet nyújtson a modern ballisztikus fenyegetésekkel, köztük az orosz Iszkander–M rakétákkal szemben - tudósított a Defence Express.
Cserkaszit támadták az oroszok
Az orosz erők február 2-re virradóra az ukrán Csekaszi megye ellen indítottak támadásokat.
Kemény éjszaka volt a Cserkaszi régió számára. Oroszország hatalmas légi támadást indított. Több helyszínen, köztük a regionális központban is rögzítjük az ellenséges drónok zuhanását, ami tüzet okozott
- jelentette ki Ihor Taburec, a Cserkaszi Regionális Katonai Közigazgatás vezetője.
(RBK)
Átszakadt a frontvonal: újabb területen törtek be az oroszok Ukrajnába
Az orosz MK.ru oldal beszámolója szerint újabb területen szakadt át a frontvonal Ukrajnában.
Robbanásokat jelentettek Belgorod megyében
Február 2-án a hajnali órákban robbanásokat jelentettek az orosz Belgorod régióból. A beszámolók szerint ukrán drónok okoztak detonációt Sztarij Oszkol városában, összesen hatról írnak.
Itt vannak a számok: rekordot döntött az orosz légierő
Az ukrán Militarnyi a rendelkezésre álló adatok alapján arról írt, hogy az orosz légierő januárban rekordmennységű légibombát szórt az ukrán állásokra.
Váratlan fordulat: Európa egyik legerősebb hatalma bejelentette, mikor ülne tárgyalóasztalhoz Putyinnal
Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter szerint Franciaország kész párbeszédet folytatni Oroszországgal, amennyiben az Ukrajna felé teljes átlátható módon zajlik - tudósított a RBK.
Nukleáris veszély fenyeget Ukrajnában, rejtélyes behatolás a NATO keleti bástyájánál – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.
Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
Elsöprő győzelmet aratott a jobboldal: új köztársaság építését ígérte a megválasztott elnök
Lesz mögötte parlamenti többség is.
Csillagászati nyereséget ért el a CIB anyabankja, 50 milliárd eurót osztanának ki a részvényeseknek
Jelentett az Intesa Sanpaolo, és új stratégiai terveit is megfogalmazta.
Mutatunk néhány piszok olcsó részvényt, amiben brutális növekedés jöhet
Felhajtottuk a világ chipgyártóit.
Komoly meglepetést okozott az EU zászlóshajója
6 éve nem látott számok érkeztek.
Bevásároltatnák a briteket a 90 milliárdos ukrán fegyverüzletbe
Újabb kísérlet készül a szigetország uniós fegyverkezésbe való bevonására.
Gigantikus pénzügyi manővert jelentett be a techóriás, nem örülnek a befektetők
Már több mint 50 százalékot esett az árfolyam szeptember óta.
Kiderült, milyen lakások adhatóak el most a leggyorsabban
Az Otthon Centrum előző évi adatai alapján.
Személyi kölcsönök: megjelent a 9% körüli kamat és a 10 éves futamidő is
Változásokat jelentettek be egyes bankok.
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negyedévre az osztalékot, és egyik sem emelt. Kis csalódás.VáltozásokHP Inc. (HPQ): Vás
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Kitartás, kíváncsiság, alkalmazkodókészség - karriertippek a JP Morgan executive directorjától
Teljesítményalapú szingapúri iskolából több lépésen át került a JP Morgan traderi pozíciójába, ami nőként különösen komoly teljesítmény. Charmaine Cheok főzéssel vezeti le a stresszt
Rezsicsökkentés Európában
A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post
Újabb bankoknál drágulnak a vállalkozói számlák
A Raiffeisen Bankot követően újabb három pénzintézet jelentette be, hogy április elsejétől megemeli a vállalkozói bankszámlák költségét. A lakossági ügyfelek biztonságban vannak, de úgy
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!