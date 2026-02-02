Bekérették az EU összes nagykövetét: nagyon kiakadt a renegát állam

Irán bejelentette hétfőn, hogy a bekéreti a külügyminisztériumba az Európai Unió tagállamainak teheráni nagyköveteit válaszul arra, hogy az EU a múlt héten úgy döntött, terrorszervezetté nyilvánítja az iráni Forradalmi Gárdát.

"Tegnap és ma bekérettük az EU összes, teheráni külképviselettel rendelkező országának nagykövetét" - közölte Iszmail Bagai iráni külügyi szóvivő.

Sajtótájékoztatóján hozzátette: ez még csak egy minimális szintű intézkedés, hamarosan további válaszlépéseket jelentenek be.

A következő napokban hozunk döntést arról, milyen intézkedésekkel reagáljon Irán az EU törvénytelen, észszerűtlen és nagyon helytelen döntésére

- fogalmazott a szóvivő.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője csütörtökön jelentette be: az unió tagországainak külügyminiszterei megegyeztek, hogy terrorszervezetté nyilvánítják az iráni Forradalmi Gárdát.

A főképviselő hangsúlyozta, az elnyomás Iránban sem maradhat válasz nélkül. "Bármely rezsim, mely saját polgárainak ezreit öli meg, a saját bukásán dolgozik" - fogalmazott.

Az intézkedés azonos szintre helyezi az iráni Forradalmi Gárdát az al-Kaida, a Hamász, a Hezbollah és az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel. A terroristákat terroristaként kell kezelni - jelentette ki az uniós diplomácia vezetője.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images