  • Megjelenítés
Bekérették az EU összes nagykövetét: nagyon kiakadt a renegát állam
Globál

Bekérették az EU összes nagykövetét: nagyon kiakadt a renegát állam

MTI
Irán bejelentette hétfőn, hogy a bekéreti a külügyminisztériumba az Európai Unió tagállamainak teheráni nagyköveteit válaszul arra, hogy az EU a múlt héten úgy döntött, terrorszervezetté nyilvánítja az iráni Forradalmi Gárdát.

"Tegnap és ma bekérettük az EU összes, teheráni külképviselettel rendelkező országának nagykövetét" - közölte Iszmail Bagai iráni külügyi szóvivő.

Sajtótájékoztatóján hozzátette: ez még csak egy minimális szintű intézkedés, hamarosan további válaszlépéseket jelentenek be.

A következő napokban hozunk döntést arról, milyen intézkedésekkel reagáljon Irán az EU törvénytelen, észszerűtlen és nagyon helytelen döntésére

- fogalmazott a szóvivő.

Még több Globál

Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre

Kijev B-terve: acélsündisznóvá változtatnák az országot, ami emészthetetlenné válik bármilyen támadó számára

Összecsapások robbantak ki az atomhatalomban: katonai helikoptereket vetettek be

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője csütörtökön jelentette be: az unió tagországainak külügyminiszterei megegyeztek, hogy terrorszervezetté nyilvánítják az iráni Forradalmi Gárdát.

A főképviselő hangsúlyozta, az elnyomás Iránban sem maradhat válasz nélkül. "Bármely rezsim, mely saját polgárainak ezreit öli meg, a saját bukásán dolgozik" - fogalmazott.

Az intézkedés azonos szintre helyezi az iráni Forradalmi Gárdát az al-Kaida, a Hamász, a Hezbollah és az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel. A terroristákat terroristaként kell kezelni - jelentette ki az uniós diplomácia vezetője.

Kapcsolódó cikkünk

Egész régióra kiterjedő háborúval fenyeget Amerika ősellensége: Trump szerint"Kiderül, igauk lesz-e"

Irán vezetője nyílt fenyegetést intézett Amerikához: regionális háború jöhet

Döbbenetes felvételek érkeztek: megint atombombát épít a Közel-Kelet fenyegető nagyhatalma?

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Számviteli változások 2026

2026-tól több ponton módosul a magyar számviteli szabályozás, amely közvetlenül érintheti a beszámolókészítési kötelezettségeket, a kapcsolt felek közötti ügyletek utólagos korrekcióin

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre
Történelmi csapás érte Ukrajnát: Donald Trump is megszólalt – Ennek sokan nem fognak örülni
Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility