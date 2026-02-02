Darabokra szedte az ukrán hírszerzés Oroszország rettegett fegyverét - Megdöbbentő felfedezésekre jutottak

Az UMPK-modulok (amelyek az amerikai JDAM-kitek másolatai) segítségével az orosz haderő a hagyományos, irányítatlan légibombákat – például FAB–250-eseket vagy FAB–500-asokat – alakít át irányított lőszerekké, amelyek így nagyobb távolságból is képesek célpontok megsemmisítésére.
Maga a modul nem egy túlbonyolított szerkezet: lényegében egy orrkúpból, összecsúkható szárnyakból és kormánylapátból, valamint GPS-navigációból áll, a szerkezetet acélbilincsek rögzítk a bombatesthez.
Az irányítórendszerében ugyanakkor rengeteg külföldi alkatrész kap helyet: svájci jelátviteli relé, kínai inerciális modul, amerikai adó-vevő található.
2024-ben megjelentek a megnövelt hatótávolságú UMPK–PD modulokkal felszerelt FAB–500T bombák. Ezek nagyobb szárnyfelülettel rendelkeznek, ami tovább növeli a hatótávolságot, valamint svájci GNSS-modullal, amerikai programozható kapumátrixszal, és digitális-analóg átalakítóval.
Oroszországban a fő gyártást egy állami vállalat végzi, de tucatnyi beszállítót koordinál. A közzétett beszállítói listán hat olyan cég is szerepel, amely továbbra sem áll nemzetközi szankciók alatt. Ez lehetővé teszi számukra a külföldi alkatrészek és berendezések viszonylag akadálytalan beszerzését.
A beszállítók között svájci, amerikai és kínai vállalatok is megtalálhatók.
Az érintett cégek között van a JSC NPO Kurganpribor is, amely az UMPK–250 és UMPK–500 modulok végső összeszerelését végzi. A szankciók hiánya megkönnyíti számára a hozzáférést a nyugati szerszámgépekhez és a kettős felhasználású technológiákhoz.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Az adóinga túloldalán, avagy üres zsebből nehéz takarékoskodni
Így lehet megreformálni a magyar adórendszert.
Elkeseredett elképzelés látott napvilágot Oroszországban: olyan nukleáris csapást mérnének az Egyesült Államokra, amely Moszkvának is nagyon fájna
Felháborodtak a világ leggazdagabb emberének húzásán.
Hatott a fenyegetés: letérdelt Trump előtt az atomhatalom – Ez akár az ukrajnai háborúnak is véget vethet
Sikerült megegyezni Indiával az orosz olajról.
Vészleállás az Egyesült Államokban: máris felfüggesztette a működését az egyik legfontosabb hivatal
Egyelőre nem tudni mikor indul újra.
Veszélyes front söpör végig az országon: jön a havazás és az ónos eső, 10 vármegyére adtak ki riasztást
Egyes helyeken akár 10 centiméter is hullhat.
Drón csapódott egy lengyel katonai bázisra, éppen a NATO „Achilles-sarka” közelében
Még a múlt héten történt az eset, most derült ki.
Eddig nem látott felvétel került elő a háború első napjáról – Ezek után irigykedve nézhetnek az oroszok Amerikára
Washington ezt bőven jobban csinálja.
Hatalmas győzelmet ünnepeltek az oroszok – Kiderült, mi vezetett a nem mindennapi sikerhez
Elsőre azért többet vártak.
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negyedévre az osztalékot, és egyik sem emelt. Kis csalódás.VáltozásokHP Inc. (HPQ): Vás
Kitartás, kíváncsiság, alkalmazkodókészség - karriertippek a JP Morgan executive directorjától
Teljesítményalapú szingapúri iskolából több lépésen át került a JP Morgan traderi pozíciójába, ami nőként különösen komoly teljesítmény. Charmaine Cheok főzéssel vezeti le a stresszt
Rezsicsökkentés Európában
A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Újabb bankoknál drágulnak a vállalkozói számlák
A Raiffeisen Bankot követően újabb három pénzintézet jelentette be, hogy április elsejétől megemeli a vállalkozói bankszámlák költségét. A lakossági ügyfelek biztonságban vannak, de úgy
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.
Az elmúlt 30 év egyik legrosszabb gazdasági periódusát éljük: hogyan tovább?
Nem tud nőni a GDP.
Túlélőcsomag 2026-ra: A kényszerű energiapiaci forradalom
Kényszer, amely alapjaiban írja át a magyar cégek stratégiáját.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!