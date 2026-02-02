  • Megjelenítés
Darabokra szedte az ukrán hírszerzés Oroszország rettegett fegyverét - Megdöbbentő felfedezésekre jutottak
Darabokra szedte az ukrán hírszerzés Oroszország rettegett fegyverét - Megdöbbentő felfedezésekre jutottak

Az ukrán katonai hírszerzés a War & Sanctions projekt keretében részletes vizsgálatot tett közzé az orosz UMPK-modulok (univerzális tervezési és korrekciós modulok) gyártásáról, amelyhez interaktív 3D-modell, részletes alkatrész-adatbázis és 31 érintett oroszországi vállalat adatai is kapcsolódnak - jelentette a militarnyi.com.

Az UMPK-modulok (amelyek az amerikai JDAM-kitek másolatai) segítségével az orosz haderő a hagyományos, irányítatlan légibombákat – például FAB–250-eseket vagy FAB–500-asokat – alakít át irányított lőszerekké, amelyek így nagyobb távolságból is képesek célpontok megsemmisítésére.

Maga a modul nem egy túlbonyolított szerkezet: lényegében egy orrkúpból, összecsúkható szárnyakból és kormánylapátból, valamint GPS-navigációból áll, a szerkezetet acélbilincsek rögzítk a bombatesthez.

Az irányítórendszerében ugyanakkor rengeteg külföldi alkatrész kap helyet: svájci jelátviteli relé, kínai inerciális modul, amerikai adó-vevő található.

2024-ben megjelentek a megnövelt hatótávolságú UMPK–PD modulokkal felszerelt FAB–500T bombák. Ezek nagyobb szárnyfelülettel rendelkeznek, ami tovább növeli a hatótávolságot, valamint svájci GNSS-modullal, amerikai programozható kapumátrixszal, és digitális-analóg átalakítóval.

Oroszországban a fő gyártást egy állami vállalat végzi, de tucatnyi beszállítót koordinál. A közzétett beszállítói listán hat olyan cég is szerepel, amely továbbra sem áll nemzetközi szankciók alatt. Ez lehetővé teszi számukra a külföldi alkatrészek és berendezések viszonylag akadálytalan beszerzését.

A beszállítók között svájci, amerikai és kínai vállalatok is megtalálhatók.

Az érintett cégek között van a JSC NPO Kurganpribor is, amely az UMPK–250 és UMPK–500 modulok végső összeszerelését végzi. A szankciók hiánya megkönnyíti számára a hozzáférést a nyugati szerszámgépekhez és a kettős felhasználású technológiákhoz.

