Az UMPK-modulok (amelyek az amerikai JDAM-kitek másolatai) segítségével az orosz haderő a hagyományos, irányítatlan légibombákat – például FAB–250-eseket vagy FAB–500-asokat – alakít át irányított lőszerekké, amelyek így nagyobb távolságból is képesek célpontok megsemmisítésére.

Maga a modul nem egy túlbonyolított szerkezet: lényegében egy orrkúpból, összecsúkható szárnyakból és kormánylapátból, valamint GPS-navigációból áll, a szerkezetet acélbilincsek rögzítk a bombatesthez.

Az irányítórendszerében ugyanakkor rengeteg külföldi alkatrész kap helyet: svájci jelátviteli relé, kínai inerciális modul, amerikai adó-vevő található.

2024-ben megjelentek a megnövelt hatótávolságú UMPK–PD modulokkal felszerelt FAB–500T bombák. Ezek nagyobb szárnyfelülettel rendelkeznek, ami tovább növeli a hatótávolságot, valamint svájci GNSS-modullal, amerikai programozható kapumátrixszal, és digitális-analóg átalakítóval.

Oroszországban a fő gyártást egy állami vállalat végzi, de tucatnyi beszállítót koordinál. A közzétett beszállítói listán hat olyan cég is szerepel, amely továbbra sem áll nemzetközi szankciók alatt. Ez lehetővé teszi számukra a külföldi alkatrészek és berendezések viszonylag akadálytalan beszerzését.

A beszállítók között svájci, amerikai és kínai vállalatok is megtalálhatók.

Az érintett cégek között van a JSC NPO Kurganpribor is, amely az UMPK–250 és UMPK–500 modulok végső összeszerelését végzi. A szankciók hiánya megkönnyíti számára a hozzáférést a nyugati szerszámgépekhez és a kettős felhasználású technológiákhoz.

