Váratlan fordulat: Európa egyik legerősebb hatalma bejelentette, mikor ülne tárgyalóasztalhoz Putyinnal

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter a Libération napilapnak adott interjújában hangsúlyozta, hogy Párizs soha nem zárta ki az Oroszországgal folytatott párbeszéd lehetőségét. Hozzátette:

ez csak akkor képzelhető el, ha a kapcsolattartás Ukrajna felé teljes átláthatósággal történik.

Barrot szerint Európának saját érdekei védelmében közvetlen kapcsolatot kell fenntartania Oroszországgal.

Az európaiaknak, akik jelenleg Ukrajna legfőbb pénzügyi és katonai támogatói, rendelkezniük kell egy olyan csatornával, amelyen keresztül érvényesíthetik érdekeiket anélkül, hogy ezt bárki másra bíznák

– fogalmazott a francia diplomata.

A miniszter arról is beszélt, hogy Franciaország megfigyelései szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök nem mutat valódi hajlandóságot a békére. Ezt szerinte a közelmúlt civil célpontok elleni orosz támadásai is bizonyítják, köztük a Barvinkove–Lviv–Csap személyszállító vonat elleni támadás, amelyet Barrot háborús bűncselekménynek minősített.

Barrot leszögezte, hogy Ukrajna továbbra is számíthat az európai támogatásra. „Ma az Ukrajnának nyújtott pénzügyi segítség száz százaléka Európából érkezik. A hírszerzési és katonai támogatás nagyobb része szintén európai forrásból származik. Ukrajna tudja, hogy az európaiak megingathatatlan támogatására számíthat” – mondta a francia külügyminiszter.

