  • Megjelenítés
Váratlan fordulat: Európa egyik legerősebb hatalma bejelentette, mikor ülne tárgyalóasztalhoz Putyinnal
Globál

Váratlan fordulat: Európa egyik legerősebb hatalma bejelentette, mikor ülne tárgyalóasztalhoz Putyinnal

Portfolio
Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter szerint Franciaország kész párbeszédet folytatni Oroszországgal, amennyiben az Ukrajna felé teljes átlátható módon zajlik - tudósított a RBK.

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter a Libération napilapnak adott interjújában hangsúlyozta, hogy Párizs soha nem zárta ki az Oroszországgal folytatott párbeszéd lehetőségét. Hozzátette:

ez csak akkor képzelhető el, ha a kapcsolattartás Ukrajna felé teljes átláthatósággal történik.

Barrot szerint Európának saját érdekei védelmében közvetlen kapcsolatot kell fenntartania Oroszországgal.

Az európaiaknak, akik jelenleg Ukrajna legfőbb pénzügyi és katonai támogatói, rendelkezniük kell egy olyan csatornával, amelyen keresztül érvényesíthetik érdekeiket anélkül, hogy ezt bárki másra bíznák

Még több Globál

Nukleáris veszély fenyeget Ukrajnában, rejtélyes behatolás a NATO keleti bástyájánál – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Már 15 halálos áldozata van egy munkásbuszt ért dróntámadásnak Ukrajnában

Fontos bejelentést tett Volodimir Zelenszkij, folytatódik a diplomáciai nagyüzem - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

– fogalmazott a francia diplomata.

A miniszter arról is beszélt, hogy Franciaország megfigyelései szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök nem mutat valódi hajlandóságot a békére. Ezt szerinte a közelmúlt civil célpontok elleni orosz támadásai is bizonyítják, köztük a Barvinkove–Lviv–Csap személyszállító vonat elleni támadás, amelyet Barrot háborús bűncselekménynek minősített.

Barrot leszögezte, hogy Ukrajna továbbra is számíthat az európai támogatásra. „Ma az Ukrajnának nyújtott pénzügyi segítség száz százaléka Európából érkezik. A hírszerzési és katonai támogatás nagyobb része szintén európai forrásból származik. Ukrajna tudja, hogy az európaiak megingathatatlan támogatására számíthat” – mondta a francia külügyminiszter.

Kapcsolódó cikkünk

Nukleáris veszély fenyeget Ukrajnában, rejtélyes behatolás a NATO keleti bástyájánál – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Címlapkép forrása: Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Nincs megállás, a hétvégén is folytatódik az esés a kriptopiacokon
Már 15 halálos áldozata van egy munkásbuszt ért dróntámadásnak Ukrajnában
Szivárognak a felvételek: hatalmas a mozgolódás Oroszország határánál, évtizedek óta elhagyott helyre tér vissza az orosz hadsereg
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility