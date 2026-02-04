Harcba indult a legendás Leopard 2-es harckocsi: egyetlen tank okozott hatalmas pusztítást Hrisinyénél

Az ukrán katonák által közzétett jelentés szerint az oroszok Hrisinye ellen indított támadása összességében kudarcos volt, az offenzívát a térségben tartózkodó ukrán védők megtörték.

A település külvárosában azonban a kudarcos támadás után is maradtak orosz katonák:

a 155-ös dandár egy Leopard 2-es harckocsit küldött be az ellenséges erők ellen.

A harckocsi állítólag teljesen felszámolta a Hrisinyében maradt orosz erőket, megsemmisítette megerősített állásaikat.

Az eseményről videót is közzétett az ukrán haderő: ezen a felvételen annyi látható, ahogy a Leopard 2-es lakóházakat rombol le – az orosz katonák állítólag ezekben rejtőzködtek, de a képsorok alapján ez nem bizonyítható.

Ukrajna először 2023 tavaszán kapott Leopard 2-es harckocsikat szövetségeseitől. A megtámadott országnak átadott kb. 80 tank nagy része már elveszett a háború során, manapság már ritkán látni Leopard 2-eseket a frontvonalon.

Címlapkép forrása: Portfolio