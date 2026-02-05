Nagyban zajlik a béketárgyalás, kiakadtak Trumpon Kijevben – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon tegnap közzétett videójában kijelentette, arra számít, hogy a közeljövőben újabb fogolycsere valósul meg Oroszországgal.

Zelenszkij az Abu-Dzabiban zajló béketárgyalásról elmondta: "Ma a találkozók után jelentést kaptunk a delegációnktól – háromoldalú formátumban zajlottak az egyeztetések. Kapcsolatfelvételek voltak az amerikai féllel is. Rusztem Umerov, Kirilo Budanov és David Arahamija számoltak be. A csapat folyamatos kapcsolatban volt. Megvitattuk a mai tárgyalások köztes eredményeit. Holnap folytatódnak."

Egy másik fontos lépés is várható: a közeljövőben fogolycserére számítunk. A foglyainkat haza kell hozni

- hangsúlyozta az országvezető.

"Összességében Ukrajna álláspontja nagyon világos: a háborút valóban be kell fejezni. Erre Oroszországnak kell hajlandónak lennie" - fogalmazott az ukrán államfő, hozzátéve:

Partnereinknek készen kell állniuk arra, hogy ezt valódi garanciákkal – biztonsági garanciákkal – és az agresszorra gyakorolt valódi nyomással biztosítsák.

Az Egyesült Arab Emírségekben szerdán kezdődött újabb tárgyalási forduló Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország képviselőinek részvételével. A háromoldalú találkozót követően a folyamat munkacsoporti formátumban folytatódott.

(Ukrinform)