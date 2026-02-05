  • Megjelenítés
Nagyban zajlik a béketárgyalás, kiakadtak Trumpon Kijevben – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön
Globál

Nagyban zajlik a béketárgyalás, kiakadtak Trumpon Kijevben – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön

Portfolio
Tegnap az atomfegyverek korlátozásának több mint fél évszázados korszaka ért véget, lejárt ugyanis az Egyesült Államok és Oroszország közötti Új Start-szerződés. Moszkva azt állítja, Washington sajnálatos módon nem reagált Vlagyimir Putyin javaslatára, amely további 12 hónapra fenntartotta volna a rakéta- és robbanófejkvóták korlátait. Biztonságpolitikai szakértők egy potenciális nukleáris fegyverkezési verseny kitörésére figyelmeztettek. Szerdán Abu-Dzabiban mindeközben folytatódott a háromoldalú béketárgyalás Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok között. Rusztem Umerov, az ukrán nemzetbiztonsági tanács titkára "jelentőségteljesnek" és "produktívnak" nevezte az egyeztetést, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a folyamat eddigi legfőbb eredménye az orosz-ukrán fogolycsereprogram újraindítása. Mára virradóra robbanások rázták meg Kijevet egy orosz dróntámadás következtében. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.
Fogolycserére számít Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon tegnap közzétett videójában kijelentette, arra számít, hogy a közeljövőben újabb fogolycsere valósul meg Oroszországgal.

Zelenszkij az Abu-Dzabiban zajló béketárgyalásról elmondta: "Ma a találkozók után jelentést kaptunk a delegációnktól – háromoldalú formátumban zajlottak az egyeztetések. Kapcsolatfelvételek voltak az amerikai féllel is. Rusztem Umerov, Kirilo Budanov és David Arahamija számoltak be. A csapat folyamatos kapcsolatban volt. Megvitattuk a mai tárgyalások köztes eredményeit. Holnap folytatódnak."

Egy másik fontos lépés is várható: a közeljövőben fogolycserére számítunk. A foglyainkat haza kell hozni

- hangsúlyozta az országvezető.

"Összességében Ukrajna álláspontja nagyon világos: a háborút valóban be kell fejezni. Erre Oroszországnak kell hajlandónak lennie" - fogalmazott az ukrán államfő, hozzátéve:

Partnereinknek készen kell állniuk arra, hogy ezt valódi garanciákkal – biztonsági garanciákkal – és az agresszorra gyakorolt valódi nyomással biztosítsák.

Az Egyesült Arab Emírségekben szerdán kezdődött újabb tárgyalási forduló Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország képviselőinek részvételével. A háromoldalú találkozót követően a folyamat munkacsoporti formátumban folytatódott.

(Ukrinform)

Több tízezren vannak áram nélkül Zaporizzsjában

A tegnapi orosz támadások következtében több mint 53 ezer háztartás maradt áram nélkül Zaporizzsja városában és a környező régióban - számolt be róla Ivan Fedorov kormányzó.

Az oroszok egész nap célzott támadásokat hajtanak végre Zaporizzsja városa és a régió ellen

- közölte Fedorov tegnap késő este.

Az ukrán energetikai infrastruktúra elleni orosz támadásokból kifolyólag Zaporizzsjában több, az egész régiót sújtó áramkimaradás történt januárban.

(Kyiv Independent)

Robbanások rázták meg Kijevet

Mára virradóra orosz dróntámadás érte Kijevet, amelyben a hatóságok közlése szerint legalább két ember megsérült.

A Suspilne jelentése szerint hajnali 2 óra körül robbanásokat lehetett hallani az ukrán fővárosban. Nem sokkal később, körülbelül 4:15-kor újabb robbanás rázta meg Kijevet.

Vitalij Klicsko főpolgármester elmondta, a támadás Kijev több városrészét is érintette. A katasztrófavédelem szerint egyebek mellett tűz ütött ki egy négyemeletes irodaházban, valamint egy óvodában is károk keletkeztek.

A támadásra mindössze két nappal azután került sor, hogy Oroszország a tél eddigi legnagyobb csapássorozatát zúdította Ukrajnára: kedden 71 rakétát és 450 drónt indítottak.

(Kyiv Independent)

Egy éven belül eldőlhet minden? – Elmondta Zelenszkij, mikor zárulhat le a háború

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök reményei szerint akár kevesebb mint egy éven belül béke születhet az orosz-ukrán háborúban - írja az Ukrinform.

Döbbenetes számot mondott be Zelenszkij – Ha nem állítják meg Putyint, Európát is lerohanhatja?

Oroszországnak további 800 ezer embert kellene feláldoznia két év alatt, ha katonailag meg akarná hódítani Kelet-Ukrajnát - mondta szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Egyetlen mondattal durván kiverte a biztosítékot Donald Trump: kiakadtak egész Ukrajnában

Donald Trump amerikai elnök keddi kijelentése, miszerint Vlagyimir Putyin "betartotta a szavát" azzal, hogy egy hétig nem indított tömeges rakéta- és dróncsapásokat Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen, döbbenetet és felháborodást váltott ki Kijevben - számol be az ukrán Kyiv Independent.

Tegnapi hírfolyamunk

