Titkos haderőreform zajlik Oroszországban - Erre még Európa sincs felkészülve

A modernizáció középpontjában a dróntechnológia és a szárazföldi erők fejlesztése áll. A legismertebb orosz drónegységek, a Rubikon és a BARS–Szarmat mellett Moszkva már hét ezredet, 25 zászlóaljat, egy hadosztályt és három különítményt hozott létre kifejezetten pilóta nélküli eszközök alkalmazására.

Az állomány összlétszáma már eléri a 87 ezer főt.

Ráadásul ez csak az első szakaszt jelenti, a másodikat 2026-ra tervezik.

Pavlenko szerint idén is nagyszabású szervezeti bővítésre készülnek: egy dandárt, négy ezredet, 96 zászlóaljat, két hadosztályt és 82 századot állítanának fel. Emellett a meglévő BARS–Szarmat központot, valamint az öt katonai körzet alá tartozó drónezredeket hat önálló drónrendszer‑dandárrá szerveznék át.

A vezérőrnagy kiemelte, hogy míg korábban az oroszok nyíltan beszéltek a haderő-modernizációról, most titokban hajtják végre a változtatásokat. Szerinte ez arra utal, hogy a gyorsabb és hatékonyabb döntéshozatalt helyezik előtérbe.

Oroszország 2025 novemberében új fegyvernemet hozott létre: a drónrendszerek haderőnemét.

Az orosz vezetés a szárazföldi komponens átalakítására is összpontosít. A légideszant- és tengerészgyalogos csapatok fejlesztése helyett most a gépesített lövészhadosztályok felállítása élvez elsőbbséget.

Megállapították, hogy ez a tömeg, az élő pajzsként használt emberek hatékonyak, és a gyalogságnak a következő tíz évben is van jövője

– hangsúlyozta Pavlenko.

A vezérőrnagy szerint az orosz haderő-fejlesztési stratégia egyértelműen az európai hadszíntérre összpontosít. Hozzátette: átalakításai terveik egyértelműen utalnak arra, hogy nem állnak meg Ukrajna államiságának felszámolásánál, és a fő ellenségüknek a NATO-t tartják.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images