Üzent Amerika ősi ellensége: készen állunk a háborúra, legyőzzük Trump seregét!
Irán teljesen felkészült a háborúra, „elsősorban” az Egyesült Államokkal és Izraellel – jelentette be Ali Hamenei ajatollah, az ország legfőbb vezére.

Az információ az IRNA-tól származik, amely egy olyan levelet szemlézett, melyet a libanoni Hezbollah kapott kézhez Hameneitől.

A levél tartalmának publikálása nyilvánvalóan az iráni lakosságnak szól,

a cél itt az volt, hogy megnyugtassák a közvéleményt azzal kapcsolatosan, hogy a haderő el tud hárítani egy amerikai támadást.

Irán, mint az ellenállás legfőbb oszlopa, más országokkal szemben nem tervez agressziót, ugyanakkor teljesen készen áll arra, hogy bármilyen fenyegetést, idegen ellenséget elhárítson, főleg az USA-t és Izraelt”

– olvasható a levélben.

Az Egyesült Államok és Irán pénteken tárgyalnak egymással, de mindkét oldal extrém ellenséges retorikája alapján aligha várható bármilyen megegyezés.

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

