Üzent Amerika ősi ellensége: készen állunk a háborúra, legyőzzük Trump seregét!

Az információ az IRNA-tól származik, amely egy olyan levelet szemlézett, melyet a libanoni Hezbollah kapott kézhez Hameneitől.
A levél tartalmának publikálása nyilvánvalóan az iráni lakosságnak szól,
a cél itt az volt, hogy megnyugtassák a közvéleményt azzal kapcsolatosan, hogy a haderő el tud hárítani egy amerikai támadást.
Irán, mint az ellenállás legfőbb oszlopa, más országokkal szemben nem tervez agressziót, ugyanakkor teljesen készen áll arra, hogy bármilyen fenyegetést, idegen ellenséget elhárítson, főleg az USA-t és Izraelt”
– olvasható a levélben.
Az Egyesült Államok és Irán pénteken tárgyalnak egymással, de mindkét oldal extrém ellenséges retorikája alapján aligha várható bármilyen megegyezés.
Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images
Elképzelhetetlennek hitt repedések bomlasztják a világ növekedési bajnokát
Sokszor temették már, eddig mindent túl élt, de egyre betegebb az ázsiai csoda.
Egy budapesti lakás árából magas megtérülésű tengerparti luxust ígér a befektetőknek a Dubaj-szakértő
A Heaven Properties alapító vezérigazgatójával, Nagy Miklós Richárddal készítettünk interjút.
Átláthatóbbá válnak a kötvények módosítására vonatkozó szabályok
A jövő héten lép életbe a jogszabálymódosítás.
Komoly ciklon csapott le a horvát partokra
Sok segélykérés érkezett.
Figyelmeztet Európa legerősebb vezetője: olyan háború jöhet, amely egy egész régiót boríthat lángba
Németország mindent megtesz, hogy
Nagy ütést kaptak a Rheinmetall részvényei - Mi történik a 4iG partnerénél?
Több mint 6 százalékos a mínusz.
Megszólaltak a pénztárak a tavalyi hajcihőről: volt, aki 27 millió forint nyugdíjpénzt vett fel lakáscélra
A Grantis gyűjtötte össze az adatokat.
A digitális jegybankpénzek 2026-ban: sok ígéret, kevés eredmény?
A folyamat tétje a globális pénzügyi rendszerek jövőbeni stabilitása és a stratégiai autonómia megőrzése.
Kevesebb dugó, kevesebb kibocsátás, kevesebb frusztráció - AI a közlekedésben
A mesterséges intelligencia alkalmazása azonnal érthető és "látható" a közúti közlekedésben. A dugók, a parkolási nehézségek és a kiszámíthatatlan menetidők mindennapi élmények, így
A Wise is emeli az ingyenes készpénzfelvételi limitet - így spórolhatsz még többet hazai ingyenes bankszámlával
Habár egyre többen fizetünk bankkártyával, a készpénz továbbra is fontos szerepet játszik mindennapokban, ezért nem mindegy, mennyibe kerül a felvétele. Jó hír a gyakran készpénzt használ
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Korunk egyik legégetőbb problémája, ám ma már szinte senki nem beszél róla
Bár a klímaváltozás hatásai fokozódnak, a téma a gazdasági válságok és a lehangoló hírektől való elfáradás miatt egyre inkább kiszorul a közbeszédből.
Az európai nyugdíj-megtakarítás kispályás az amerikaihoz képest
Nemrég a HOLDBLOG-on értekeztünk arról, hogy a holland nyugdíjrendszer reformja mekkora hatással lehet a kötvénypiacokra. Az érvelés alapja az volt, hogy a holland nyugdíjcélú megtakarítások
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Tényleg veszélyben van a dollár? Bod Péter Ákost kérdeztük
Az MNB volt elnöke válaszolt kérdéseinkre.