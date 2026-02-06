  • Megjelenítés
Elrendelték a Magyarországon rejtőzködő volt miniszter előzetes letartóztatását
Elrendelték a Magyarországon rejtőzködő volt miniszter előzetes letartóztatását

A bíróság jóváhagyta az ügyészek kérelmét, hogy előzetes letartóztatásba helyezzék Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi minisztert – írja a Notes From Poland.

Ziobrót 26 rendbeli bűncselekménnyel vádolják, amelyekért összesen akár 25 évi szabadságvesztés is kiszabható. Tavaly novemberben a lengyel alsóház, a Szejm feloldotta képviselői mentelmi jogát, és hozzájárult a letartóztatásához.

A volt miniszter koncepciós eljárásról és politikai bosszúról beszél, és

a lengyel igazságszolgáltatás elől Magyarországra menekült, ahol nemrég politikai menedékjogot kapott.

Bár ez jelentős akadályokat emel az elé, hogy érvényesíteni tudják a Ziobro előzetes letartóztatását, a bíróság döntése lehetővé teszi az ügyészek számára, hogy hazai és európai elfogatóparancsot adjanak ki ellene.

Ziobro a még az előző, Jog és Igazságosság (PiS) vezette konzervatív kormány alatt létrehozott Igazságosság Alap körüli korrupciós bűncselekmények kapcsán került a képbe. A PiS szerint a Donald Tusk vezette centrista kormány politikai nyomást gyakorol az igazságszolgáltatásra, hogy leszámoljanak az előző kabinet embereivel.

Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

