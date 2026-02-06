  • Megjelenítés
Leleplező műholdfelvételek: háborúra készül Amerika – Ömlenek a fegyverek a konfliktuszónába
Globál

Leleplező műholdfelvételek: háborúra készül Amerika – Ömlenek a fegyverek a konfliktuszónába

Portfolio
Az Egyesült Államok nagyon megerősítette katonai jelenlétét a Közel-Keleten: a térség támaszpontjaira jelentős mennyiségű fegyver, repülőgép, katona lett átcsoportosítva az elmúlt hetekben – írja műholdfelvételeket elemezve az ABC.

A lap által közölt felvételek szerint Amerika jelentős mennyiségű katonai eszközt csoportosított át Ománban, Katarban és Jordániában található támaszpontjaira.

A műholdképeken

rengeteg repülőgép látható – vadászbombázók, elektronikus harcászati gépek, helikopterek, de feltűnik rajtuk több új Patriot légvédelmi rakétarendszer is.

A szárazföldre telepített képességek mellett az Egyesült Államok a térségbe irányította a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozót és harci kötelékét is, ezek a hajók még több légi képességet hoztak magukkal.

Irán és az Egyesült Államok jelenleg tárgyalnak Ománban, Amerika a teheráni atomprogram leszerelését, a ballisztikus rakétagyártás felfüggesztését és a térségben működő síita milíciák támogatásának megszüntetését követeli. Teherán már előre jelezte, hogy erre nem hajlandó – nem kizárt, hogy az Egyesült Államok megpróbál a következő napokban katonai eszközökkel nyomást gyakorolni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

