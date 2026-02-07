  • Megjelenítés
Amerika ultimátumot adott, Kijev nélkül, titokban egyezhetnek meg Ukrajnáról – Ukrajnai háborús híreink szombaton
Amerika ultimátumot adott, Kijev nélkül, titokban egyezhetnek meg Ukrajnáról – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy sajtótájékoztatón árult el részleteket az Egyesült Államok terveiről – írja az RBK. Zajlanak a háromoldalú tárgyalások az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna között, ugyanakkor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kifejezte az aggodalmait – írja a Kyiv Independent. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Riasztó bejelentést tett az európai atomhatalom: háborúra készülnek, a dátumot is bejelentették

Fabien Mandon tábornok, a francia vezérkari főnök mindössze három szóban foglalta össze a párizsi haditengerészeti konferencia üzenetét: "Ma háborúra készülünk." - tudósított a Breaking Defense.

Kiderült, mikorra érhet véget a háború Ukrajnában – Az Egyesült Államok ultimátumot adott

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy sajtótájékoztatón árult el részleteket az Egyesült Államok terveiről – írja az RBK.

Magához tért Vlagyimir Alekszejev altábornagy

Az orosz lapok beszámolója szerint magához tért a műtétet követően Vlagyimir Alekszejev altábornagy, akit február 6-án ért támadás Oroszországban. A magas rangú katonai vezető élete nincs veszélyben a jelentések szerint.

(TASzSz)

Megelégelte Moszkva játékát az európai katonai hatalom: ez nagyon fájhat az oroszoknak

A The Guardian szerint az Egyesült Királyság kemény fellépéssel fenyegette meg az orosz árnyékflotta hajóit, London egy jármű elfoglalását helyezte kilátásba.

Csugunovka elfoglalását jelentette az orosz hadsereg

A Harkiv megyei Csugunovka elfoglalását jelentette az orosz hadsereg. A határ mentén fekvő település azt jelzi, hogy Moszkva el akarja tolni az ukrán csapatokat közvetlenül a határ mellől.

(TASzSz)

Zelenszkij megkongatta a vészharangot: titokban, az ukránok nélkül születhet meg a megállapodás

Zajlanak a háromoldalú tárgyalások az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna között, ugyanakkor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kifejezte az aggodalmait – írja a Kyiv Independent.

Jöttek az orosz rakéták: felszálltak a vadászgépek, repterek zártak be a NATO egyik legerősebb hatalmában

Az éjszaka orosz rakéták támadtak Ukrajna nyugati részén található célpontokra, emiatt Lengyelországban két repteret is lezártak a hatóságok biztonsági okokból – írja a Reuters.

Zavarhatatlan szuperfegyvert villantottak az oroszok: mostantól a Szkarlupa vadászik az ukrán tengeri célpontokra

Az orosz fegyveres erők új, üvegszálas kábellel vezérelt pilóta nélküli vízi járműveket tesztelnek a Fekete-tengeren; a Szkarlupa nevű eszközről azt állítják, hogy már sorozatgyártásban készül - tudósított a Defence Express.

Fordulat a fronton, Zelenszkij elégedetlen – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Merényletet követtek el a hírhedt orosz kémfőnök ellen, masszív támadás sújtotta Oroszországot – Háborús híreink pénteken

Címlapkép forrása: Maciek Musialek/Anadolu via Getty Images

