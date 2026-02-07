Fénybe borult az éjszaka: hatalmas tűz ütött ki a hadsereg bázisán Iránban

Az iráni hadsereg egyesített kötelékéhez tartozó katonai bázison tűz ütött ki, és a felvételek szerint hatalmas pusztítást végzett.
A főváros keleti részén található támaszpont az állami közlemény alapján egy famegmunkáló műhelyben keletkezett, elektromos hiba okozta.
A hatóságok segítségével megfékezték a lángokat. Az esetről számos videó is kering a közösségi médiában, többen nem fogadják el a hivatalos magyarázatot, felmerült a szándékosság lehetősége is. Az országban a helyzet rendkívül feszült, ráadásul fennáll a lehetősége, hogy Amerika hamarosan támadást indít ellene.
A fire broke out at a base linked to the Iranian Army’s Joint Staff in eastern Tehran, Iranian media reported. State media said the blaze started in a wood workshop and was later contained. The army said an electrical fault caused the fire and no one was hurt. https://t.co/ZF43rv5wGs pic.twitter.com/bNIfCP607L https://t.co/ZF43rv5wGs— Iran International English (@IranIntl_En) February 6, 2026
