  • Megjelenítés
Fénybe borult az éjszaka: hatalmas tűz ütött ki a hadsereg bázisán Iránban
Globál

Fénybe borult az éjszaka: hatalmas tűz ütött ki a hadsereg bázisán Iránban

Portfolio
Tűz pusztított az iráni katonai bázison, a felvételek szerint komoly károkra számíthatnak Teheránban – közölte az Iran International.

Az iráni hadsereg egyesített kötelékéhez tartozó katonai bázison tűz ütött ki, és a felvételek szerint hatalmas pusztítást végzett.

A főváros keleti részén található támaszpont az állami közlemény alapján egy famegmunkáló műhelyben keletkezett, elektromos hiba okozta.

A hatóságok segítségével megfékezték a lángokat. Az esetről számos videó is kering a közösségi médiában, többen nem fogadják el a hivatalos magyarázatot, felmerült a szándékosság lehetősége is. Az országban a helyzet rendkívül feszült, ráadásul fennáll a lehetősége, hogy Amerika hamarosan támadást indít ellene.

Kapcsolódó cikkünk

Trump bekeményít: 25 százalékos büntetővámmal nézhet szembe, aki üzletel a Közel-Kelet hatalmával

Európa legerősebb országa figyelmeztet: bármelyik percben jöhet a háború

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Főnixként támadt fel Európa a gazdasági letargiából
Európa legerősebb országa figyelmeztet: bármelyik percben jöhet a háború
Küszöbön a háború: Amerika elkezdte az evakuációt, bármikor megindulhatnak a bombázók
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility