Haladnak a tárgyalások – Trump képes lesz megfékezni az iráni vezetést?

Pénteken Ománban találkoztak az amerikai és az iráni küldöttek, ez volt az első megbeszélés azóta, hogy az amerikaiak tavaly júniusban iráni nukleáris létesítményeket bombáztak.
Mindkét fél pozitívnak ítélte a találkozót, amelyen Steve Witkoff, az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja és Donald Trump veje, Jared Kushner is részt vett.
Irán azonban továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy nem adja fel korábbi politikáját.
Az Egyesült Államok, amely jelentős haditengerészeti erőt telepített a Perzsa-öbölbe, ugyanakkor megerősítette az iráni olajszektorra vonatkozó szankcióit, és további vámokkal fenyegette azokat az országokat, amelyek továbbra is kereskednek Teheránnal.
Egy másik határozott amerikai üzenetként Steve Witkoff szombaton ellátogatott az Abraham Lincoln fedélzetére, az öbölben állomásozó amerikai haditengerészet zászlóshajójára.
Brad Cooper altengernagy, az amerikai haditengerészet közel-keleti műveleteinek parancsnoka és Kushner a látogatás során üdvözölte a tengerészeket és a fegyveres erőket, akik "Trump elnök béke és erő üzenetét védik".
Donald Trump többször is fenyegetett katonai beavatkozással Iránban,
először a hatalom által januárban a tiltakozó mozgalom ellen végrehajtott véres megtorlás miatt, majd azért, hogy Teheránt rávegye egy sor amerikai követelés elfogadására, különösen a nukleáris programját illetően.
Trump az ománi találkozó után "nagyon jó" tárgyalásokról számolt be, és kijelentette, hogy azok "a jövő hét elején" folytatódnak.
Az iráni diplomácia vezetője, aki a tárgyalások nagyon jó légköréről számolt be, szombaton jó kezdetről beszélt, és elmondta: Washingtonnal megállapodtak abban, hogy hamarosan újabb tárgyalási fordulót tartanak.
Aragcsi az al-Dzsazíra pánarab hírtelevíziónak beszámolt egy "kézfogásról" az amerikai delegáció tagjaival, de úgy vélte, hogy "még hosszú út áll előttünk a bizalom kiépítése érdekében", és emlékeztetett az Iszlám Köztársaság által képviselt politika határaira.
Megerősítette Teherán elidegeníthetetlen jogát a nukleáris dúsításra,
egyben hozzátette: kész egy olyan megállapodásra, amely "megnyugtatja" az Egyesült Államokat ebben a kérdésben. Megismételte azt is, hogy Irán ballisztikai képességeinek kérdése "soha nem lehet tárgyalási alap, mert ez védelmi kérdés".
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nagy bejelentést tett Zelenszkij ukrán elnök
Az Európai Unió is követheti a lépést.
Egyre kellemetlenebb Venezuela ellenzéki vezetője Donald Trump kormányzatának
Először elhappolta a Nobel-békedíjat, most pedig választásokat szeretne.
Történelmi összegeket öntenek az AI-ba a tech cégek, de valami nagyon nincs rendben a számokkal
Egyre türelmetlenebbek a befektetők.
Itt az oroszok nagy bejelentése: elfogták a veszélyes merénylőt
Túlélte a támadást az orosz tábornok.
69 támadó drónt leszedett az ukrán légierő
De a drónok egy része átjutott a védelmen.
Új agrártámogatást jelentett be Nagy István, a cél a fagykárok enyhítése
Az elfagyott ültetvények cseréjére indít támogatást az Agrárminisztérium.
Megdöbbentő jóslat: hónapjai lehetnek hátra Donald Trumpnak?
Az elnök tünetei alapján erre következtet egy szakértő.
Jön az elnökválasztás második fordulója az európai országban
40 éve nem volt példa hasonlóra.
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Rémálom a postaládában - tartozások a múltból
Követeléskezelők régi tartozásokkal fenyegetnek? Ismerd meg jogaid, ismerheted fel a trükköket és védd meg magad. Az utóbbi években egyre többen szembesülnek azzal a megdöbbentő helyzette
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
A kormány mindent tudhat? - Visszaélés bűnügyi személyes adatokkal
Rendkívül nagy figyelmet kapott, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter Balatonalmádiban tartott fórumán elhangzott kijelentéseivel szemben, a pár nappal későbbi gyöngyösi
Mesterséges falevéllel forradalmasíthatják a vegyipart
Kutatók egy olyan napenergia hasznosító eszközt fejlesztettek ki, amely a fotoszintézist imitálva hoz létre szén-dioxidból, napfényből és vízből értékes anyagokat
Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!
Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.