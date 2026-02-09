A szemeink előtt omlik össze az európai nagyhatalom? – Valódi Shakespeare-dráma folyik az elitet leleplező súlyos botrány után

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A brit belpolitikáról a 2016-os brexitkampány óta ritkán volt elmondható, hogy unalmas lett volna, de a 2026-os év kezdete még a korábbiakhoz képest is kétségkívül kitett magáért. Hiába vette át a kormányrudat immár másfél éve, Keir Starmer munkáspárti miniszterelnöknek továbbra sem sikerült irányba állítani a Downing Street hajóját: miközben népszerűségi mutatói megállíthatatlanul zuhannak, vészesen közeledik az eddigi legfontosabb tesztje, a májusi helyhatósági választás Angliában, illetve regionális törvényhozási voksolások Skóciában és Walesben. Most azonban egy 2024 decemberi döntés szelleme kísérti Starmert, az Epstein-botránnyal összefüggő válsághelyzet pedig akár napokon belül a bukásához vezethet. Kabinetfőnöke és kommunikációs igazgatója már lemondott, a kérdés, hogy a miniszterelnök követi-e a példájukat, vagy megpróbál túlélni, és új stratégiát alkotni.

Különlegesen feszült kapcsolat

Kimondhatjuk: január sem volt Keir Starmer hónapja, és úgy néz ki, a február még inkább nem az.

Az év azzal indult az Egyesült Királyságban, hogy a Washington és London „különleges kapcsolatát” különösen nagyra tartó brit kormányfőnek a sarkára kellett állnia a Donald Trump által fenyegetett Grönland szuverenitása kapcsán: Starmer leszögezte, hogy „nem fog meghajolni” az amerikai elnök nyomásgyakorlása előtt. A vámfenyegetés mellett aztán Trump „hülyeségnek” nevezte Starmer Mauritiusszal kötött alkuját, mely keretében London átadná, majd visszabérelné a Chagos-szigetek egyikén, Diego Garcián fekvő amerikai-brit katonai bázis területét.

Nagy-Britanniában erősen kiverte a biztosítékot, hogy Trump lekicsinylően nyilatkozott a NATO-tagállamok afganisztáni háborús szerepvállalásáról, mondván, az európaiak „a tűzvonaltól távol” állomásoztak. Afganisztánban 457 brit katona vesztette életét, védelmükben pedig megtörte a csendet a személyesen érintett Harry herceg is, aki kétszer teljesített ott szolgálatot. Starmer sértőnek és visszataszítónak titulálta az amerikai elnök szavait, és arra utalt, hogy bocsánatkérést vár. Bár elnézést nem kért, Trump pár nappal később méltatta a brit haderőt és az elesett katonák áldozatkészségét. Az ügy diplomáciai rendezéséből sajtóértesülések szerint III. Károly brit király is kivette a részét.

Starmernek mostanság tehát meggyűlt a baja azzal, hogy egyensúlyozzon az ország és a kontinens felháborodott tiltakozásának közvetítése, illetve a Trumppal ápolt szoros viszony fenntartása között. A kockázat nem kicsi: ha London elidegeníti Washingtont, akár a tavaly kialkudott kereskedelmi egyezség és az egyébként is parkolópályára tett technológiai keretmegállapodás is borulhat, amelyektől a gazdaság fellendítését remélik a Downing Streeten. Ami a Chagos-szigeteket illeti, a Fehér Házból érkezett bírálat után Starmer mégis hátrébb lépett, és felfüggesztette a ratifikálási folyamatot a Lordok Házában. A brit jobboldal öröme ugyanakkor nem tartott sokáig, hisz pár napja Trump újból beállt a megállapodás mögé, mondván, ez a „legjobb, amit [Starmer] ki tudott alkudni”. (A Diego Garcián lévő támaszpont hátteréről itt írtunk bővebben.)

Starmer a januári pekingi látogatásával látszólag nem feszítette túl Trumpnál annyira a húrt, mint Mark Carney kanadai miniszterelnök. Utóbbi a sokadik vámfenyegetést kapta a nyakába, míg előbbi megúszta annyival, hogy a republikánus elnök „veszélyesnek” nevezte a szigetország Kínához való közeledését. Miközben brit miniszterelnök nyolc éve nem látogatott az ázsiai nagyhatalomhoz, odahaza az borzolta a kedélyeket, hogy a nemzetbiztonsági aggályok dacára a kormány engedélyezte a londoni Tower mellett építendő kínai „meganagykövetséget”.

A nulladik lépésnél elgáncsolták a riválist

Külpolitikai kálváriák ide vagy oda, nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy a Sky News összesítése alapján

a Starmer-kabinet sorban immár a 13. megfutamodására és pálfordulására kényszerült a hónapban.

(Arról, hogy a 14 éves konzervatív uralom után mi csúszhatott félre a Munkáspártnál a legelejétől fogva, több cikkünkben is beszámoltunk.) A brit kormány januárban visszavonta azt a tervet, miszerint a jövőben csak külön digitális személyi igazolvány birtokában lehetett volna munkát vállalni Nagy-Britanniában. Az MTI szerint ez az országban élő külföldiekre is vonatkozott volna, és az illegális munkavállalás megnehezítését, ezáltal pedig az engedély nélküli migráció eltántorítását célozta. A digitális személyi ötletét nem csoda, hogy levették a napirendről: jogvédő csoportok adatvédelmi okokból bírálták, a jobboldal „gumicsontnak” vélte a valódi migrációellenes fellépés helyett, és bevezetését csupán a britek harmada támogatta az Ipsos adatai alapján. (Nagy-Britanniában az Egyesült Államokhoz hasonlóan nem létezik papír alapú személyazonosító okmány az útlevélen és a jogosítványon kívül.)

Miután novemberben Wes Streeting egészségügyi minisztert vette elő a Downing Street, hogy titokban Starmer pozíciójára akar törni – Streeting szerint alaptalanul –,

januárban más részéről valósnak tűnt a fenyegetés a miniszterelnökre nézve.

A már tavaly ősszel is reflektorfénybe került Andy Burnham, akit Manchester népszerű polgármestere lévén az „Észak királyaként” emlegetnek, ugyanis bejelentette: a Munkáspárt színeiben el kíván indulni a volt iparváros egyik körzetében tartott február végi időközi választáson. Gorton és Denton képviselői helye lemondás miatt üresedett meg. Ahhoz, hogy valakit a Munkáspárt vezetőjének válasszanak, az illetőnek mandátummal kell rendelkeznie Westminsterben,

így Burnham ambícióját egy Starmer-ellenes puccs nulladik lépéseként értékelte szinte mindenki.

Burnham már kétszer megkísérelt a párt élére állni, és tulajdonképpen nyílt titok, hogy harmadjára is így tenne. Tavaly ősszel, a találgatások tetőpontján lényegében programot hirdetett: többek közt arányos választási rendszert, a kötvénypiaci „szolgaság” feladását, több szektor államosítását, a brexit hibáinak visszacsinálását, valamint skót, walesi és északír mintára regionális kormány felállítását ígérte Angliában.

EXCLUSIVE: ANDY BURNHAM’S PLAN FOR BRITAIN by @TomMcTagueAndy Burnham tells me that changing Westminster needs to be the focus of this year’s Labour Party conference. “The issue for the conference is: where is our plan to turn the country around?” Still, it is impossible to… pic.twitter.com/RIwDLytoFN https://twitter.com/TomMcTague?ref_src=twsrc%5Etfw — The New Statesman (@NewStatesman) September 24, 2025

De most jön a fordulat:

a Munkáspárt tíz vezető tisztviselőből álló országos bizottsága nem hagyta jóvá a mérsékelt baloldalra sorolt politikus jelöltségét, arra hivatkozva, hogy egy előrehozott polgármester-választás csak kidobott pénz – pontosabban 4,7 millió font – lenne az ablakon. Burnham blokkolását maga Starmer is megszavazta, amit azzal indokolt, hogy csínján kell bánni a párt erőforrásaival a májusi helyhatósági választások előtt. A bizottsági tagok közül egyedül a Burnham szövetségesének tartott Lucy Powell, a Munkáspárt vezetőhelyettese nyomott igent. A „polgárháborús” hadüzenettel felérő elutasítást Burnham „nehezen viselte”, mivel úgy érezte, hogy ő a balközép párt legjobb esélye a felívelő populista jobboldal, a Reform UK elleni győzelemre. Ezt hangoztatta az a körülbelül 50 munkáspárti képviselő is, akik tiltakozó levelet küldtek Starmernek.

Noha Burnhamet egyelőre lefegyverezte, Starmer miniszterelnökségére egy olyan botrány mérhet végzetes csapást, amely hosszú hónapok után lángolt fel ismét.

Az Epstein-akták titkai

Mint azt megírtuk, Peter Mandelsont szeptember elején hívta vissza Starmer a washingtoni nagyköveti pozícióról, miután az Egyesült Államokban publikált Jeffrey Epstein-iratok nyomán kiderült: a „sötétség hercegeként” ismert politikus a korábban véltnél jóval szorosabb barátságot ápolt a néhai szexuális bűnözővel és pénzemberrel, amit annak 2008-as elítélése után is fenntartott.

David Lammy akkori brit külügyminiszter és Lord Mandelson kezet fog 2025 februárjában. Fotó: Foreign, Commonwealth & Development Office / Wikimedia Commons

Starmer ítélőképességét már múlt ősszel kérdőre vonták a Mandelson-ügyben, ugyanis kezdetben még határozottan védelmébe vette a harmadikutas, Tony Blair-féle „Új Munkáspárt” főideológusának tartott szürke eminenciást, majd egy nappal rá mégis menesztette. Starmer annak ellenére nevezte ki, majd habozott kirúgni Mandelsont, hogy az Epsteinnel fenntartott ismeretsége köztudott volt, és a Blair-kabinetből kétszer is korrupciós vádak közepette kényszerült távozni. Sokak szerint már ez elegendő indok kellett volna legyen, hogy még csak fel se merüljön a neve nagykövetként. A párt piacbarát, centrista szárnyában máig legendásan éleseszű stratégának tartott politikus Washingtonba küldése mellett persze az szólhatott, hogy bár kockázatos lépés, épp ő érthet majd leginkább szót a Trump-adminisztráció tagjaival, és alig kilenc hónapos nagyköveti karrierje során valóban fel tudott mutatni jó pár eredményt.

Február elején újabb Epstein-dokumentumok láttak napvilágot az amerikai igazságügyi minisztérium jóvoltából, így a reflektorfény ismét a Lord előnév használatára jogosult Mandelsonra vetült. Az Epsteinnel folytatott levelezése alapján a legnagyobb horderejű vád vele szemben, hogy a 2008-as pénzügyi válság idején – amikor a Blairt váltó Gordon Brown kormányában üzleti ügyekért felelős miniszter volt –

bizalmas iratokat és piaci szempontból érzékeny információkat továbbított Epsteinnek

egy 500 milliárd eurós uniós mentőcsomagról és a brit kormány potenciális eszközeladásairól, így a 2019-ben meghalt üzletember akár bennfentes kereskedési tranzakciókat bonyolíthatott le. (A BBC szerint az Epstein-botrány másik brit kegyvesztettje, a volt András herceg, Andrew Mountbatten-Windsor szintén bizalmas információkat oszthatott meg a pedofíliával vádolt milliárdossal.)

Mandelson 2009-ben látszólag ugyancsak egyeztetett Epsteinnel a bankárok bónuszainak egyszeri megadóztatásáról, megemlítve, hogy emiatt egy bizonyos „Jamie”-nek „enyhén meg kellene fenyegetnie” a munkáspárti pénzügyminisztert (feltehetően a JP Morgan befektetési bank vezetőjéről, Jamie Dimonról lehetett szó). Epstein emellett 75 ezer fontot utalhatott Mandelsonhoz köthető bankszámlákra, míg 2009-ben az egyébként meleg Mandelson férjének küldhetett 10 ezer fontot. Mandelson a levelek fényre derülése után bejelentette, hogy kilép a Munkáspártból, majd lemondott a Lordok Házában viselt tagságáról is (a brit korona által adományozott Lord előnév csak parlamenti törvényhozás útján vonható meg). A Scotland Yard a hétvégén nyomozást indított az ügyben, és Mandelson több lakóingatlanjában házkutatást tartottak. Mivel az Európai Unió kereskedelmi biztosaként szolgált 2004 és 2008 között, az ügyletei kapcsán az Európai Bizottság szintén vizsgálódik.

Starmer jobbkeze beledőlt a kardjába

A Mandelson-ügy már ősszel megrengette a munkáspárti képviselők bizalmát a kormányfőben, a februári, vérlázító fejlemények tükrében pedig a megszokott kritikusokon túl

immár a lojalisták is megkérdőjelezték, hogy Starmer mégis hogyan nevezhette ki őt, és pontosan mit tudhatott Epstein és Mandelson összejátszásáról.

A 404 munkáspárti képviselő közül egyesek odáig mentek, hogy lemondásra szólították fel Starmert. Bárhogy is, a botrány immár olyan szinten aláásta Starmer hitelességét és tekintélyét, hogy az könnyedén a már azelőtt megrendült kormányfői pozíciójába kerülhet.

Többször hazudott a stábomnak, amikor az Epsteinhez fűződő kapcsolatáról kérdeztük – mind a nagyköveti kinevezése előtt, mind a megbízatása idején

– jelentette ki a miniszterelnök, „hazaárulással” vádolva Mandelsont. Hozzátette: sajnálja, hogy kinevezte, és „ha akkor tudtam volna azt, amit most tudok, soha nem került volna a kormány közelébe.”

Kemi Badenoch, a konzervatívok vezetője ugyanakkor Morgan McSweeney-t, Starmer befolyásos kabinetfőnökét bírálta, aki állítólag kulcsszerepet játszott Mandelson kinevezésében. A „sötétség hercegének” mentoráltjaként számontartott McSweeney volt a Munkáspárt 2024-es kampányfőnöke, „Starmer megalkotója”, aki kidolgozta a kormányfő Blairre hajazó, piacbarát és ideológiai centrumba húzó stratégiáját – ám ennek, illetve a párton belüli kegyetlen leszámolásoknak hála rengeteg ellenséget szerzett a párt balszárnyán. Így nemcsak a konzervatívok, számos munkáspárti politikus is McSweeney menesztésére sürgette Starmert. (Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy több párttársa már szeptemberben rég utcára tette volna McSweeney-t Mandelson kapcsán, ami az utolsó csepp volt a belső lázadással levert jóléti reformjavaslat és a szerintük jobboldalra hajazó bevándorláspolitikai retorika miatt.)

Morgan McSweeney a Downing Streeten 2025 októberében. Fotó: Leon Neal/Getty Images

Morgan McSweeney a csapatom kulcsfontosságú tagja. Segített átalakítani a Munkáspártot és megnyerni a választást. Természetesen bízom benne

– állt ki Starmer teljes mellszélességgel McSweeney mellett szerdán. Badenoch emellett bizalmatlansági szavazásra és a kormányfő leváltására szólított fel, mondván, „nem kormányozzák az országot”, Starmer pedig „úgy sodródik ide-oda, mint egy műanyag zacskó a szélben.”

Úgy látszik viszont, hogy aki mellett mostanság egy parlamenti vita során kiáll Starmer, pont fordítva végzi.

Szombaton megjelent egy közvélemény-kutatás, miszerint a Munkáspárt tagjainak elsöprő többsége, 78%-a úgy vélte, hogy McSweeney-nek le kellene mondania, míg Starmerről „csupán” a párttagok harmada mondta ugyanezt.

Vasárnap délután aztán utolérte a párton belüli nyomásgyakorlás McSweeney-t, aki elvitte a balhét:

közleményben jelentette be, hogy távozik a Downing Streetről.

Peter Mandelson kinevezése rossz döntés volt. Kárt okozott a pártunknak, az országunknak és magának a politikába vetett bizalomnak is. Amikor megkérdeztek, azt tanácsoltam a miniszterelnöknek, hogy tegye meg ezt a kinevezést, és ezért a tanácsért teljes felelősséget vállalok

– közölte McSweeney, de kiemelte, hogy „noha nem én felügyeltem az ellenőrzési és átvilágítási folyamatot, de úgy gondolom, hogy ezt az eljárást most alapjaiban meg kell reformálni.”

Ahogy a baloldali New Statesman magazin aláhúzta: a brit közélet ezzel egy olyan megosztó személytől búcsúzhat el, aki a kampányban egyesítette a Munkáspárt centrista szárnyait, de a sikert nem igazán tudta lefordítani a kormányzás nyelvére. Ennek ellenére McSweeney kétségkívül

az elmúlt évek legbefolyásosabb alakja volt a munkáspárti politikának – feltehetően még Starmernél is befolyásosabb.

Hétfőn aztán Tim Allan, Starmer kommunikációs igazgatója is benyújtott a lemondását, hogy egy új stáb épülhessen fel a régi helyett.

A brit sajtó ugyanakkor azt a kérdést teszi fel újra és újra, hogy vajon Starmer fogja-e vezetni ezt az új stábot.

Nemrég bombaként robbant a hír, hogy Anas Sarwar, a regionális Skót Munkáspárt vezetője távozásra szólította fel a miniszterelnököt. Sarwar ezzel a legmagasabb rangú munkáspárti politikussá vált, aki így tett.

Véget kell vetni a figyelemelterelésnek, és változnia kell a vezetésnek a Downing Streeten

– mondta Sarwar, aki szerint a miniszterelnök túl sok hibát követett el, és nem nyújtott elég jó teljesítményt. Sarwar minden bizonnyal a májusban esedékes skóciai választást is szem előtt tartva nyilatkozott így, amely csalódáskeltő eredménnyel fenyegeti a Skót Munkáspártot. Ezután a Starmer-kabinet miniszterei egymás után fejezték ki támogatásukat a kormányfő felé, de meglehet, hogy csak a királydráma első felvonását látjuk. Mindazonáltal Starmer túlélésért folytatott küzdelme valószínűleg csak megerősíti a brit választók fejében azt a képet, hogy

a Munkáspárt nem jelent valódi változást a 14 év alatt öt kormányfőt elfogyasztó, állandó belharccal elfogalt torykhoz képest.

Ami a Mandelson-ügyet illeti, a java még hátra lehet: a Konzervatív Párt kezdeményezésére a munkáspárti többségű parlament megszavazta, hogy hozzák nyilvánosságra a Mandelson kinevezése körüli kormányzati dokumentumokat. Noha a Downing Street nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva megpróbálta elérni, hogy ők határozzák meg ezen iratok és üzenetváltások körét, sokatmondó, hogy épp a volt kormányfő-helyettes, Angela Rayner javaslatára született az a kompromisszum, hogy az alsóház többpárti hírszerzési bizottsága fogja felülvizsgálni a papírokat publikálás előtt.

Ezek pedig újabb kínos részletekkel szolgálhatnak,

ami nemcsak a brit kabinetre hozhat ismét szégyent, hanem akár azt is feltárhatja, hogy zárt ajtók mögött mi hangzott el Donald Trumpról vagy a washingtoni republikánus kormányzatról. Ez pedig a két ország kapcsolatára is hatással lehet.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Neil Hall