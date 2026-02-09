Drasztikus fordulat a bevándorlók egyik európai célországában: sorban mutatnak ajtót a menedékkérőknek

A bevándorlási ügyekért felelős holland hatóságok a korábbi évekkel ellentétben több menedékjog iránti kérelmet utasítottak el tavaly, mint amennyit jóváhagytak, az elutasítási arány 56 százalékkal volt magasabb 2025-ben, mint egy évvel korábban – ismertette a holland statisztikai hivatal (CBS) hétfőn közzétett jelentését az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál.

A jelentés szerint a holland bevándorlási és honosítási hivatal (IND) mintegy 15 500 alkalommal hozott döntést első alkalommal beadott nemzetközi védelem iránti kérelmek ügyében, ami 27 százalékkal kevesebb, mint 2024-ben. Ezek közül

8100 kérelmet utasítottak el, és 7400-at hagytak jóvá.

Az illetékes hivatal 2900 kérelmezőnek biztosított kiegészítő védelmet azok számára, akik nem jogosultak menekültstátuszra, de komoly veszélyekkel néznek szembe hazájukba való visszatérésük esetén. Ez az adat 70 százalékos csökkenést mutat a 2024-ben biztosított jogi státus számához képest.

Menekültstátuszt 3400 háború elől elmenekült ember kapott Hollandiában, 35 százalékkal kevesebben, mint 2024-ben. Mellettük valamivel több mint ezer kérelmező részesült humanitárius védelemben, ami 35 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest – írták.

A holland statisztikai hivatal szerint a tavaly megítélt menekültstátuszok száma azért csökkenhetett 35 százalékkal, mert kevesebb szíriai menekült érkezett az országba.

2025-ben a szíriaiak által beadott menedékjog iránti kérelmek és a menedékjogi határozatok száma meredeken csökkent. Ennek egyik fő oka a 2024 végi hatalomváltás volt Szíriában – írták.

A hírportál szerint a holland bevándorlási és honosítási hivatal tavaly 390 szíriai menedékkérő menedékjog iránti kérelmét dolgozta fel, és ezek 28 százalékát hagyta jóvá. Ezzel szemben 2024-ben szíriai menedékkérők 10 700 kérelmet adtak be, és ezek 95 százalékát hagyta jóvá a holland hivatal. 2025-ben 30 szíriai kapott menekültstátuszt, szemben a 2024-es 2900-zal, mellettük 25 szíriai kapott tartózkodási engedélyt kiegészítő védelem alapján, szemben a 2024-es 7200-zal – tájékoztattak.

Címlapkép: Bevándorlás-ellenes tüntetés a hollandiai Utrechtben 2025. december 14-én. Forrás: Mouneb Taim/Anadolu via Getty Images