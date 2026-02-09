Drasztikus fordulat a bevándorlók egyik európai célországában: sorban mutatnak ajtót a menedékkérőknek

A jelentés szerint a holland bevándorlási és honosítási hivatal (IND) mintegy 15 500 alkalommal hozott döntést első alkalommal beadott nemzetközi védelem iránti kérelmek ügyében, ami 27 százalékkal kevesebb, mint 2024-ben. Ezek közül
8100 kérelmet utasítottak el, és 7400-at hagytak jóvá.
Az illetékes hivatal 2900 kérelmezőnek biztosított kiegészítő védelmet azok számára, akik nem jogosultak menekültstátuszra, de komoly veszélyekkel néznek szembe hazájukba való visszatérésük esetén. Ez az adat 70 százalékos csökkenést mutat a 2024-ben biztosított jogi státus számához képest.
Menekültstátuszt 3400 háború elől elmenekült ember kapott Hollandiában, 35 százalékkal kevesebben, mint 2024-ben. Mellettük valamivel több mint ezer kérelmező részesült humanitárius védelemben, ami 35 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest – írták.
A holland statisztikai hivatal szerint a tavaly megítélt menekültstátuszok száma azért csökkenhetett 35 százalékkal, mert kevesebb szíriai menekült érkezett az országba.
2025-ben a szíriaiak által beadott menedékjog iránti kérelmek és a menedékjogi határozatok száma meredeken csökkent. Ennek egyik fő oka a 2024 végi hatalomváltás volt Szíriában – írták.
A hírportál szerint a holland bevándorlási és honosítási hivatal tavaly 390 szíriai menedékkérő menedékjog iránti kérelmét dolgozta fel, és ezek 28 százalékát hagyta jóvá. Ezzel szemben 2024-ben szíriai menedékkérők 10 700 kérelmet adtak be, és ezek 95 százalékát hagyta jóvá a holland hivatal. 2025-ben 30 szíriai kapott menekültstátuszt, szemben a 2024-es 2900-zal, mellettük 25 szíriai kapott tartózkodási engedélyt kiegészítő védelem alapján, szemben a 2024-es 7200-zal – tájékoztattak.
Címlapkép: Bevándorlás-ellenes tüntetés a hollandiai Utrechtben 2025. december 14-én. Forrás: Mouneb Taim/Anadolu via Getty Images
Fejet hajtanak az uniós vámok előtt, csak jussanak be a piacra
Még a világ legnépesebb országa sem kap kivételeket Ursula von der Leyentől.
Markáns fordulat jön - Megszólaltak a meteorológusok
Hétvégére jöhet lehűlés
Tisztítótűz söpört végig a tőzsdéken: egy meglepő területen is szembetűnő volt a hatás
Megnéztük, mekkora visszhangot váltott ki.
Történelmi mélyponton a dollár: az IMF-vezér elárulta, mi várható a következő hónapokban
Az amerikai deviza egy közel két évtizedes trendvonalról szakad le.
Hiába van meleg, jön az ónos eső
Figyelmeztetnek a meteorológusok.
Valakik őrületes összeget toltak befektetésekbe – Kiderült, kiknek a kezében van a magyar államadósság
Nem az állampapír lett a legnépszerűbb.
Egyre nagyobbak a kérdőjelek az orosz olajjal kapcsolatban
Homályos nyilatkozatot közölt Új-Delhi.
Történelmi megállapodás született az éj leple alatt: gigantikus fegyvergyárak épülhetnek Ukrajna védelmére
A francia arzenál krémjét fogja megkapni Kijev.
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
Áfa levonási jog: a Kúria felülvizsgálta korábbi álláspontját
A magyar bírósági gyakorlat az áfa-levonási jog vitáiban hosszú ideig viszonylag stabil elvre épült: a levonás alapja csak tartalmilag hiteles számla lehet, és minden ügylet során vizsgálni
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Rémálom a postaládában - tartozások a múltból
Követeléskezelők régi tartozásokkal fenyegetnek? Ismerd meg jogaid, ismerheted fel a trükköket és védd meg magad. Az utóbbi években egyre többen szembesülnek azzal a megdöbbentő helyzette
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Miért fontos még mindig a gazdaság növekedése egy országnak?
És lehet-e beszélni GDP nélkül sikeres gazdaságpolitikáról?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.