Körbenéztek az ukrán drónpilóták egy orosz fegyverlerakatnál - Ledöbbentek azon, ami fogadta őket

Nagyjából hetente jelennek meg azok az elemzések, amelyek az orosz katonai logisztikában uralkodó áldatlan állapotokról szólnak. Mostanában arról is gyakran lehet olvasni, hogy Moszkva lovakat használ Ukrajnában. A nemrég napvilágot látott videó úgy néz ki, megerősíti ezt az állítást.

Az ukrán 82. dandár drónpilótái által készített videó már elsőre is elég érdekes: egy romos raktárépületbe repülnek be egy madárral, ahol elég rossz állapotban lévő Lada Nivákat, motorkerékpárokat és két lovat találnak. Az csak a videó legvégén derül ki, hogy a terepjárók csomagtartójában katonai felszerelés pihen.

Drone operators of the 82nd Brigade discover a Russian hangar with logistic equipment: vehicles, motorcycles and horses. pic.twitter.com/fMkYzk9Zwt https://t.co/fMkYzk9Zwt — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) February 8, 2026

Bár a Lada négykerék meghajtásos Niva modellje legendásan strapabíró autó, a civil piacra tervezett járművek fronton történő bevetése már önmagában elég rossz képet fest az orosz logisztikáról, ráadásul egyáltalán nem példa nélküli az eset. Az elmúlt években számtalan felvételt láthattunk arról, hogy civil járműveket használnak az orosz katonák.

A lovak jelenléte ráadásul értékelhető abszolút mélypontként is.

Az állatok egyáltalán nem véletlen kerültek ki teljesen a modern fegyveres erők "arzenáljából".

Bár fogyasztásuk biztos kisebb, mint egy katonai terepjáróé, nagyjából minden, a fronton megtalálható fegyver végzetes az állatok számára. A fenti videót még elintézhetnénk annyival, hogy a lovak egyébként is az épületben voltak, az orosz katonák pedig csak melléjük pakolták a felszerelést, de korábban már olyan felvételeket is láttunk, ahol egyenesen lovasrohamot indítanak az ukrán állások ellen, így elég nagy a valószínűsége, hogy a patások is a felszerelés részét képezik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images