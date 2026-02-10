Bejelentette Moszkva: Trump engedett Oroszországnak, hatalmas lépést tett az amerikai elnök

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump hatalmas lépést tett azzal, hogy elismerte: Oroszország aggályai a NATO túlterjeszkedésével kapcsolatosan jogosak – idézi Szergej Lavrov orosz külügyminisztert a News.ru.

Sokszor elmondtuk: Donald Trump amerikai elnök nyilvánosan elismerte, hogy érdekünk [az oroszoknak] az, hogy a NATO ne terjeszkedjen tovább. Ez hatalmas lépés. Soha nem volt még egyetlen nyugati vezető sem, aki ezt kimondta volna, ő pedig többször is megerősítette ezt”

– fogalmazott Lavrov.

Azt is elmondta, hogy Oroszország többé nem bízik meg semmilyen nyugati garanciában, amely a NATO terjeszkedésének leállításáról szól, Moszkva azért ragaszkodik ennyire az ukrajnai konfliktus saját szájíze szerint való rendezéshez, mert nem bízik abban, hogy bármilyen kompromisszumos egyezményt nem próbál majd saját előnyére fordítani a Nyugat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images