  • Megjelenítés
Bejelentette Moszkva: Trump engedett Oroszországnak, hatalmas lépést tett az amerikai elnök
Globál

Bejelentette Moszkva: Trump engedett Oroszországnak, hatalmas lépést tett az amerikai elnök

Portfolio
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump hatalmas lépést tett azzal, hogy elismerte: Oroszország aggályai a NATO túlterjeszkedésével kapcsolatosan jogosak – idézi Szergej Lavrov orosz külügyminisztert a News.ru.

Sokszor elmondtuk: Donald Trump amerikai elnök nyilvánosan elismerte, hogy érdekünk [az oroszoknak] az, hogy a NATO ne terjeszkedjen tovább. Ez hatalmas lépés. Soha nem volt még egyetlen nyugati vezető sem, aki ezt kimondta volna, ő pedig többször is megerősítette ezt”

– fogalmazott Lavrov.

Azt is elmondta, hogy Oroszország többé nem bízik meg semmilyen nyugati garanciában, amely a NATO terjeszkedésének leállításáról szól, Moszkva azért ragaszkodik ennyire az ukrajnai konfliktus saját szájíze szerint való rendezéshez, mert nem bízik abban, hogy bármilyen kompromisszumos egyezményt nem próbál majd saját előnyére fordítani a Nyugat.

Kapcsolódó cikkünk

Atomkatasztrófa miatt kongatják a vészharangot, orosz áttörést vertek vissza Pokrovszknál – Orosz-ukrán háborús híreink kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Katonai csapást hajtott végre az amerikai hadsereg: videón a Déli Lándzsa támadása – Halálos áldozatok is vannak
Egyetlen csapással drámai pusztítást végzett Moszkva: atomkatasztrófa fenyeget
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility