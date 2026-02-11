Brutális veszteséget jelentett be az orosz energiaóriás - a nyugati szankciók mindent felborítottak

Oroszország legnagyobb cseppfolyósítottföldgáz-termelője, a Novatek közölte, hogy 2024-ben több mint 60 százalékkal, 183 milliárd rubelre (körülbelül 2,37 milliárd dollárra) esett a nettó nyeresége.

A vállalatot az Ukrajna elleni háború miatt nyugati szankciók sújtják, ami komoly nehézségeket okoz legújabb üzeme, az ArcticLNG-2 teljes kapacitású működtetésében. A sarkvidéki Gidán-félszigeten található létesítmény 2023 decemberében kezdte meg a termelést, ám a Novatek

csak tavaly augusztusban tudta leszállítani az első rakományt a kínai partnereknek.

Az USA és az EU által bevezetett másodlagos szankciók elérték céljukat: a vevők többsége tart a büntetőintézkedésektől, ezért a Novatek kénytelen volt saját, gyakran kétes hátterű "szellemflottát" felépíteni. Azonban 2025 végére kiderült, hogy ezek a hajók nem elegendőek a folyamatos exporthoz, ráadásul a biztosításuk és üzemeltetésük költségei az egekbe szöktek.

A vállalat tájékoztatása szerint a nettó nyereség – amely nem tartalmazza az árfolyam-ingadozások hatását – 207 milliárd rubelre (2,6 milliárd dollár) csökkent. Az eredményt tovább rontották a nem részletezett, egyszeri, nem készpénzes tételek, amelyek összesen 301 milliárd rubel (3,9 milliárd dollár) negatív hatást jelentettek.

Tovább nehezíti az orosz vállalat dolgát, hogy a nyugati technológiai partnerek (például a Linde vagy a Baker Hughes) kivonulása miatt a Novateknek nincs hozzáférése a speciális berendezésekhez és kompresszorokhoz, ami sok problémát okoz a karbantartási munkálatoknál vagy új üzemegységek telepítésénél.

Az orosz vállalat helyzetét tovább nehezíti, hogy az EU elfogadta azt a rendeletet, amely 2027 őszéig fokozatosan betiltja az összes orosz gáz (beleértve az LNG) importját. Ez azért kritikus, mert a Novatek másik nagy projektje, a Yamal LNG eddigi bevételeinek jelentős része Európából származott. Ha az európai piac bezárul, a vállalat teljesen kiszolgáltatottá válik Ázsia felé, ahol a szállítási költségek a távolság és a jégviszonyok miatt sokkal magasabbak.

Forrás: Reuters

