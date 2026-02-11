Brutális veszteséget jelentett be az orosz energiaóriás - a nyugati szankciók mindent felborítottak

A vállalatot az Ukrajna elleni háború miatt nyugati szankciók sújtják, ami komoly nehézségeket okoz legújabb üzeme, az ArcticLNG-2 teljes kapacitású működtetésében. A sarkvidéki Gidán-félszigeten található létesítmény 2023 decemberében kezdte meg a termelést, ám a Novatek
csak tavaly augusztusban tudta leszállítani az első rakományt a kínai partnereknek.
Az USA és az EU által bevezetett másodlagos szankciók elérték céljukat: a vevők többsége tart a büntetőintézkedésektől, ezért a Novatek kénytelen volt saját, gyakran kétes hátterű "szellemflottát" felépíteni. Azonban 2025 végére kiderült, hogy ezek a hajók nem elegendőek a folyamatos exporthoz, ráadásul a biztosításuk és üzemeltetésük költségei az egekbe szöktek.
A vállalat tájékoztatása szerint a nettó nyereség – amely nem tartalmazza az árfolyam-ingadozások hatását – 207 milliárd rubelre (2,6 milliárd dollár) csökkent. Az eredményt tovább rontották a nem részletezett, egyszeri, nem készpénzes tételek, amelyek összesen 301 milliárd rubel (3,9 milliárd dollár) negatív hatást jelentettek.
Tovább nehezíti az orosz vállalat dolgát, hogy a nyugati technológiai partnerek (például a Linde vagy a Baker Hughes) kivonulása miatt a Novateknek nincs hozzáférése a speciális berendezésekhez és kompresszorokhoz, ami sok problémát okoz a karbantartási munkálatoknál vagy új üzemegységek telepítésénél.
Az orosz vállalat helyzetét tovább nehezíti, hogy az EU elfogadta azt a rendeletet, amely 2027 őszéig fokozatosan betiltja az összes orosz gáz (beleértve az LNG) importját. Ez azért kritikus, mert a Novatek másik nagy projektje, a Yamal LNG eddigi bevételeinek jelentős része Európából származott. Ha az európai piac bezárul, a vállalat teljesen kiszolgáltatottá válik Ázsia felé, ahol a szállítási költségek a távolság és a jégviszonyok miatt sokkal magasabbak.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Rekordgyorsasággal menekítik a pénzüket az ultragazdagok
Több jó okuk is van erre.
A régió lízingpiacán terjeszkedik a KBC
Több felvásárlást is lezártak.
Az EU végre kimondta: évtizedek óta kiszolgáltatottak vagyunk, most jön a nagy leszámolás
Az Európai Bizottság nagy terveire egyelőre csak legyintenek a tagállami kormányok.
Kiderült, miből nem hajlandó engedni Oroszország: Lavrov elmondta, mi a valódi cél Ukrajnában
Tárgyalások és katonai műveletek során is ez a fő cél.
Újabb kínai összeszerelő üzem érkezik Magyarországra
Európában ez lesz a vállalat első egysége.
Itt vannak a részletek a Commerzbank rekordnyereségéről
Közzétették az igazi gyorsjelentést is.
Elmagyarázza a szakértő, mi az egyik legnagyobb baj a mesterséges intelligenciával
"Szükség van valamilyen korlátokra az emberek számára, hogy ne pusztítsák el magukat."
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
"Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod" - jött a tanács még a londoni befektetési bankártól is. Ez a pénzügyi nihilizmus,... The post A pénzügyi
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
Áfa levonási jog: a Kúria felülvizsgálta korábbi álláspontját
A magyar bírósági gyakorlat az áfa-levonási jog vitáiban hosszú ideig viszonylag stabil elvre épült: a levonás alapja csak tartalmilag hiteles számla lehet, és minden ügylet során vizsgálni
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?
Hol áll meg az árfolyam?
Miért fontos még mindig a gazdaság növekedése egy országnak?
És lehet-e beszélni GDP nélkül sikeres gazdaságpolitikáról?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.