Kiderült: hatalmas bejelentésre készül Zelenszkij elnök - Hamarosan végleg eldől Ukrajna sorsa
Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hamarosan bejelenti: elnökválasztás lesz Ukrajnában, a lakosság pedig szavazhat arról, elfogadják-e a háborút lezáró béketervet – tudta meg a Financial Times.

A hivatalos bejelentés 2026. február 24-ére várható, az orosz invázió kezdetének évfordulójára – írja a lap.

A választás és népszavazás pontos dátuma még nem ismert – várhatóan májusban kerül erre sor.

A népszavazás fő kérdése az lesz, hogy Ukrajna kössön-e békét Oroszországgal úgy, hogy az akár területeinek (legalább de facto, de lehet, hogy hivatalos) elvesztésével is járhat. Ukrajna ugyanis alkotmánya szerint nem adhat át területeket más országnak, amíg erről népszavazás útján konszenzus nem születik.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mandátuma 2024-ben lejárt, Oroszország és a Trump-adminisztráció is folyamatosan nyomást gyakorol a politikusra, hogy írjon ki új választást. Az ukrán alkotmány szerint azonban statárium idején nem lehet választást tartani – eddig legalábbis ezzel érvelt Zelenszki elnök a voksolás kiírása ellen. Azt nem tudni, várható-e a statárium legalább átmeneti feloldása.

Címlapkép forrása: Serdar Ozsoy/Getty Images

