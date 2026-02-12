Hatalmas üzlet körvonalazódik: gáláns ajánlatot tehet a nehéz helyzetbe került ország

A nemzetközi sajtóban megjelent beszámolók alapján a caracasi tisztviselők készen állnak arra, hogy új kutatási és kitermelési blokkokra vonatkozó engedélyeket ítéljenek oda a két nyugati olajipari óriásnak.
Az ügyre rálátó források szerint a folyamat felgyorsult, és a döntéshozók már ezen a héten véglegesíthetik a megállapodásokat.
A Reuters megkeresésére sem a Chevron, sem a Repsol nem kívánta kommentálni az értesüléseket.
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a múlt hónapban arról beszélt, hogy az amerikai nagyvállalatok dollármilliárdokat fognak befektetni, hogy felgyorsítsák Venezuela súlyos állapotban lévő olajiparának újjáépítését, Nicolas Maduro venezuelai elnök elfogását követően.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
