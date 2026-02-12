  • Megjelenítés
Hatalmas üzlet körvonalazódik: gáláns ajánlatot tehet a nehéz helyzetbe került ország
Globál

Hatalmas üzlet körvonalazódik: gáláns ajánlatot tehet a nehéz helyzetbe került ország

Portfolio
Újabb olajkitermelési területeket adhat át Venezuela az amerikai Chevronnak és a spanyol Repsolnak, hogy bővítse válságban lévő olajszektorát. A hivatalos bejelentésre már napokon belül sor kerülhet a Bloomberg értesülései szerint.

A nemzetközi sajtóban megjelent beszámolók alapján a caracasi tisztviselők készen állnak arra, hogy új kutatási és kitermelési blokkokra vonatkozó engedélyeket ítéljenek oda a két nyugati olajipari óriásnak.

Az ügyre rálátó források szerint a folyamat felgyorsult, és a döntéshozók már ezen a héten véglegesíthetik a megállapodásokat.

A Reuters megkeresésére sem a Chevron, sem a Repsol nem kívánta kommentálni az értesüléseket.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a múlt hónapban arról beszélt, hogy az amerikai nagyvállalatok dollármilliárdokat fognak befektetni, hogy felgyorsítsák Venezuela súlyos állapotban lévő olajiparának újjáépítését, Nicolas Maduro venezuelai elnök elfogását követően.

Még több Globál

Trump bejelentette: Kínába utazik áprilisban

Evakuációba kezdett Oroszország a súlyos csapás után, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre

Záporoznak a felajánlások: Európa állja a számlát

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Dühöng a Kreml: "van egy európai ország, amelyik mindenkinél jobban akadályozza a béketárgyalásokat"
Evakuációba kezdett Oroszország a súlyos csapás után, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre
Magas szintről jött a figyelmeztetés: egy egész régió kerül veszélybe, ha ezt Peking meglépi
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility