Hatalmas üzlet körvonalazódik: gáláns ajánlatot tehet a nehéz helyzetbe került ország

Újabb olajkitermelési területeket adhat át Venezuela az amerikai Chevronnak és a spanyol Repsolnak, hogy bővítse válságban lévő olajszektorát. A hivatalos bejelentésre már napokon belül sor kerülhet a Bloomberg értesülései szerint.

A nemzetközi sajtóban megjelent beszámolók alapján a caracasi tisztviselők készen állnak arra, hogy új kutatási és kitermelési blokkokra vonatkozó engedélyeket ítéljenek oda a két nyugati olajipari óriásnak.

Az ügyre rálátó források szerint a folyamat felgyorsult, és a döntéshozók már ezen a héten véglegesíthetik a megállapodásokat.

A Reuters megkeresésére sem a Chevron, sem a Repsol nem kívánta kommentálni az értesüléseket.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a múlt hónapban arról beszélt, hogy az amerikai nagyvállalatok dollármilliárdokat fognak befektetni, hogy felgyorsítsák Venezuela súlyos állapotban lévő olajiparának újjáépítését, Nicolas Maduro venezuelai elnök elfogását követően.

