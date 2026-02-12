Merényletet kíséreltek meg a polgárháborút lezáró vezető ellen: kiderült, ki áll a háttérben

Öt merényletet hiúsítottak meg tavaly Szíriában Ahmed el-Saraa elnök, továbbá Anasz Hattab belügyminiszter és Aszaad Haszan es-Sibani külügyminiszter ellen - közölte António Guterres ENSZ-főtitkár a világszervezetnek az Iszlám Állam (IÁ) terrorhálózat jelentette fenyegetéseket elemző, szerdán kiadott jelentésében.

Az ENSZ terrorellenes hivatala által készített jelentés szerint az új szíriai vezetést a Szaraja Anszár asz-Szunna dzsihádista csoport próbálja destabilizálni, amely mögött valójában az Iszlám Állam áll.

A csoport el-Saraa elnök ellen két merényletet tervezett: Aleppo északi részén és a déli Daraa tartományban próbálták megölni.

A merényletkísérletek a terrorellenes hivatal szakértői szerint újabb bizonyítékai annak, hogy a militáns csoport továbbra is az új szíriai kormány aláásására törekszik, és "aktívan kihasználja a biztonsági vákuumot és a bizonytalanságot". A fedőszervezet használata pedig lehetővé teszi az Iszlám Állam terrorszervezet számára, hogy a nyilvánosság előtt egyszerűen letagadja érintettségét. A terrorszervezetnek mintegy 3000 harcosa maradt Irakban és Szíriában.

Ahmed el-Saara 2024 decemberétől vezeti az országot, miután a 14 éves polgárháborúnak véget vetve sikerült eltávolítani a hatalomból Bassár el-Aszad korábbi elnököt. Hivatalba lépése előtt Saara a szíriai lázadó mozgalom, a Levantei Felszabadítási Szervezetet (Hajat Tahrír al-Sham, HTS) vezetője volt, amely korábban szintén szerepelt a terrorszervezetek listáján.

Ahmed el-Saraa kormányzata 2025. november 11-én csatlakozott az Iszlám Állam elleni, amerikai vezetésű globális koalícióhoz, miután az elnök Washingtonban találkozott Donald Trumppal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images