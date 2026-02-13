Besokallt Donald Trump kormánya, vége Jemen védett státuszának

Kristi Noem belbiztonsági miniszter pénteken jelentette be a döntést, amelyet az amerikai "nemzeti érdekekre" hivatkozva hoztak meg. Noem közleménye szerint az országban uralkodó helyzet áttekintése, valamint az illetékes kormányzati szervekkel folytatott egyeztetések nyomán arra a következtetésre jutottak, hogy Jemen már nem felel meg az ideiglenes védett státusz jogszabályi feltételeinek.
A TPS-program az Egyesült Államokban tartózkodó külföldiek számára biztosít védelmet olyan esetekben, ha hazájukat természeti katasztrófa, fegyveres konfliktus vagy egyéb rendkívüli esemény sújtja. Az Amerikai Állampolgársági és Bevándorlási Hivatal (USCIS) 2025. március 31-i adatai alapján
az intézkedés mintegy 1380 jemeni állampolgárt érint.
A Trump-kormányzat igyekszik felszámolni a program legtöbb országra vonatkozó kiterjesztését, azzal az indoklással, hogy fenntartása ellentétes az amerikai érdekekkel.
Jemen státuszát legutóbb 2024-ben hosszabbították meg, a védelem eredetileg idén március 3-án járt volna le.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Samuel Corum/Sipa/Bloomberg via Getty Images
