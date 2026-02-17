  • Megjelenítés
Döntöttek a terrorszervezet sorsáról: négy hónapos határidőt szabtak a teljes lefegyverzésre
Globál

Döntöttek a terrorszervezet sorsáról: négy hónapos határidőt szabtak a teljes lefegyverzésre

Portfolio
A libanoni kormány bejelentette: a hadsereg négy hónapot kap a Hezbollah lefegyverzését célzó terv második szakaszának végrehajtására. A határidő szükség esetén meghosszabbítható - írta meg a Times of Israel.

A libanoni hadsereg a múlt hónapban közölte, hogy sikeresen lezárta a Hezbollah lefegyverzésének első fázisát. Ez a művelet a Litani folyó és az izraeli határ közötti, mintegy 30 kilométeres sávra terjedt ki.

A lefegyverzés második szakasza a folyótól északra fekvő területeket érinti.

Paul Morcos tájékoztatási miniszter a kormányülést követő sajtótájékoztatón elmondta: a kabinet tudomásul vette a hadsereg vezetésének beszámolóját a terv második fázisáról. A tárcavezető hozzátette, hogy a négy hónapos határidő a rendelkezésre álló kapacitások, az esetleges izraeli támadások, valamint a terepen felmerülő akadályok függvényében módosulhat.

A Hezbollah az Izraellel vívott legutóbbi háború során jelentősen meggyengült, a libanoni kormány pedig elkötelezte magát a szervezet lefegyverzése mellett. Izrael ugyanakkor kétségbe vonja, hogy Libanon a Litanitól délre eső területeken teljesen lefegyverezte volna a síita milíciát, ezért továbbra is csapásokat mér a szervezet tagjaira és infrastruktúrájára a térségben.

Még több Globál

Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, mélységi csapásokat helyeztek kilátásba – Ukrajnai háborús híreink kedden

Valósággal elárasztaná Ukrajnát fegyverekkel a nyugati hadiipari óriás, egyetlen dolog hiányzik ehhez

Felszálltak Oroszország stratégiai bombázói: térképen az elsöprő támadás Ukrajna ellen

Kapcsolódó cikkünk

Olyan súlyos a vízhiány Iránban, hogy már a tízmilliós Teherán kiürítése is szóba került

Rejtélyes kommandó hozná a frászt Amerikára - Miért retteg a Nyugat Irán elitalakulatától?

Sarokba szorította Trump Amerika legnagyobb ellenségét - Hiába a fordulat, bármikor megindulhatnak a bombázók

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrajnának adták a vadászgépeket, most Amerikánál kilincsel F-16-osokért Magyarország szomszédja
Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, mélységi csapásokat helyeztek kilátásba – Ukrajnai háborús híreink kedden
Olyan harckocsi bukkant fel az Uralvagonzavodnál, amire nagyon kevesen számítottak - Ez pedig egyetlen dolgot jelenthet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility