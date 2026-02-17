Döntöttek a terrorszervezet sorsáról: négy hónapos határidőt szabtak a teljes lefegyverzésre

A libanoni hadsereg a múlt hónapban közölte, hogy sikeresen lezárta a Hezbollah lefegyverzésének első fázisát. Ez a művelet a Litani folyó és az izraeli határ közötti, mintegy 30 kilométeres sávra terjedt ki.

A lefegyverzés második szakasza a folyótól északra fekvő területeket érinti.

Paul Morcos tájékoztatási miniszter a kormányülést követő sajtótájékoztatón elmondta: a kabinet tudomásul vette a hadsereg vezetésének beszámolóját a terv második fázisáról. A tárcavezető hozzátette, hogy a négy hónapos határidő a rendelkezésre álló kapacitások, az esetleges izraeli támadások, valamint a terepen felmerülő akadályok függvényében módosulhat.

A Hezbollah az Izraellel vívott legutóbbi háború során jelentősen meggyengült, a libanoni kormány pedig elkötelezte magát a szervezet lefegyverzése mellett. Izrael ugyanakkor kétségbe vonja, hogy Libanon a Litanitól délre eső területeken teljesen lefegyverezte volna a síita milíciát, ezért továbbra is csapásokat mér a szervezet tagjaira és infrastruktúrájára a térségben.

