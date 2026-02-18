  • Megjelenítés
Amerikai rakéták csapódtak be Oroszországban, Zelenszkij szerint hatalmas áttörés történt - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre
Globál

Amerikai rakéták csapódtak be Oroszországban, Zelenszkij szerint hatalmas áttörés történt - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre

Portfolio
Oroszország és Ukrajna küldöttei ma is Genfben tárgyaltak a háború lezárásáról, az amerikai közvetítők és Ukrajna szerint számottevő előretörés történt katonai területen. Amerikai lapok szerint külföldi F-16-os pilóták is segítik Kijev védelmét - Ukrajna ezt hosszas várakozás után cáfolta. A fronton a harcok intenzitása enyhén csökkent: az orosz erők továbbra is nagy erőkkel ostromolják Pokrovszk és Huljajpole városokat. Hajnalban Ukrajna ameirkai GMLRS-rakétákkal lőtte Belgorod városát, illetve mélységi dróntámadás ért több orosz települést is. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.
Sorra dőlnek a dominók: újabb ország állította le a dízelexportot Ukrajna felé

Magyarország mellett Szlovákia is leállította az Ukrajnába irányuló gázolajexportját, és kizárólag a hazai piac ellátására összpontosít - tudósított a ma7 szlovák híroldal.

Sorra dőlnek a dominók: újabb ország állította le a dízelexportot Ukrajna felé
Szembefordult Zelenszkijjel a legnépszerűbb ukrán vezető: kitálalt az elnökről Zaluzsnij - Még az SZBU-t is ráküldték

Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők volt főparancsnoka – jelenleg Ukrajna londoni nagykövete – most először beszélt nyilvánosan a Volodimir Zelenszkij elnökkel fennálló mély konfliktusáról. Az Associated Pressnek adott interjúban egy eddig ismeretlen 2022-es incidenst is feltárt, emellett élesen bírálta a 2023-as ellentámadás végrehajtását is, melynek kudarcáért Zelenszkijt bírálta.

Szembefordult Zelenszkijjel a legnépszerűbb ukrán vezető: kitálalt az elnökről Zaluzsnij - Még az SZBU-t is ráküldték
Áttörést ért el az orosz légierő: még veszélyesebb lett a legjobb orosz vadászgép - Komolyan retteghet a NATO?

Oroszország Szu–35-ös vadászgépei egyre gyakrabban hordoznak nagy hatótávolságú levegő-levegő rakétákat, ami a NATO légierejére nézve komoly fenyegetést jelent – állapította meg Justin Bronk, a brit Royal United Services Institute (RUSI) kutatója a Business Insider hasábjain.

Áttörést ért el az orosz légierő: még veszélyesebb lett a legjobb orosz vadászgép - Komolyan retteghet a NATO?
Azt mondják, már Zelenszkij emberei is átadnák a Donbaszt az oroszoknak - Megtörte a csendet Kijev, elmondták, mi most a valós helyzet

Cáfolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatala azokat a lapértesüléseket, melyek arról számoltak be, hogy törés állt be az ukrajnai béketárgyalásokért felelős diplomáciai csapaton belül – írja az UNN.

Azt mondják, már Zelenszkij emberei is átadnák a Donbaszt az oroszoknak - Megtörte a csendet Kijev, elmondták, mi most a valós helyzet
Azonnali hatállyal leállította a kormány az üzemanyag-szállítást Ukrajnába - Egy feltételt szabtak az újraindításhoz

Az ukránok felé a dízelüzemanyag-szállítás leállításra került - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a szerdai napon megtartott sajtótájékoztatón.

Azonnali hatállyal leállította a kormány az üzemanyag-szállítást Ukrajnába - Egy feltételt szabtak az újraindításhoz
Vége a béketárgyalásnak: Oroszország egyetlen, szűkszavú mondattal elintézte az egész svájci békecsúcsot

Oroszország is kommentálta a genfi béketárgyalások fejleményeit: Vlagyimir Megyinszkij, az orosz delegáció vezetője a TASZSZ-nak nyilatkozott a történtekről.

Vége a béketárgyalásnak: Oroszország egyetlen, szűkszavú mondattal elintézte az egész svájci békecsúcsot
Lezárult a béketárgyalás – Bejelentést tett Zelenszkij: fontos dologban történt előrelépés

Lezárult a kétnapos, genfi béketárgyalás Oroszország, Ukrajna és Amerika közt – a konzultáció után Volodimir Zelenszkij bejelentést tett.

Lezárult a béketárgyalás – Bejelentést tett Zelenszkij: fontos dologban történt előrelépés
Két települést foglaltak el az oroszok

Két település "felszabadításáról" tett jelentést az orosz védelmi minisztérium: elfoglalták Harkivkát Szumi megyében és Krinicsnojét Zaporizzsjában az orosz katonák.

(News.ru)

Rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij: nyíltan segíti Putyin háborúját Ukrajna szomszédja - Kijev megbünteti az ország első emberét

Ukrajna szankciókat vezetett be Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezető ellen, amiért aktívan támogatja Oroszország háborúját. Volodimir Zelenszkij elnök közölte: Minszk segíti Moszkvát a büntetőintézkedések kijátszásában, valamint rakétagyártáshoz szükséges alkatrészeket szállít az orosz hadiiparnak - számolt be az UNN.

Rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij: nyíltan segíti Putyin háborúját Ukrajna szomszédja - Kijev megbünteti az ország első emberét
Elkezdődtek a tárgyalások

Az ukrán média beszámolója szerint elkezdődött a genfi ukrán-ameirkai-orosz béketárgyalás második fordulója.

Oroszország titokban új csapásra készül: lemásolták Ukrajna sztárfegyverét, gyilkos gépek lephetik el a tengert

Oroszország intenzíven fejleszti tengeri drónprogramját azzal a céllal, hogy tömeges csapásokat mérjen Ukrajnára, az ukrán katonai hírszerzés (HUR) szerint azonban egyelőre nem tapasztalható ezen eszközök eredményes és rendszerszintű alkalmazása - jelentette a RBK.

Oroszország titokban új csapásra készül: lemásolták Ukrajna sztárfegyverét, gyilkos gépek lephetik el a tengert
Moszkva nagyon ideges: atomfegyvereket telepítene a NATO az orosz határra!

Észtország kész nukleáris fegyvereket telepíteni a területére, ha a NATO erről döntést hoz – idézi Margus Tsahna észt külügyminisztert a News.ru.

Moszkva nagyon ideges: atomfegyvereket telepítene a NATO az orosz határra!
Titkos NATO elitosztag védi Ukrajnát? Megszólaltak az oroszok is - Szerintük teljesen más történik, mint amire mindenki gondol

Ha vannak is külföldi, amerikai és holland pilóták, akik segítenek Ukrajnának az ország ellen indított orosz drónok és rakéták lelövésében, nem valószínű, hogy érdemben befolyásolni tudják a háború menetét – jelentette ki Vlagyimir Popov orosz légierő-tábornok az MK.ru-nak. Az orosz katonai szakértő szerint azonban valószínű, hogy csupán jól kitervelt PR-fogást látunk.

Titkos NATO elitosztag védi Ukrajnát? Megszólaltak az oroszok is - Szerintük teljesen más történik, mint amire mindenki gondol
Folytatódnak a béketárgyalások

Ma folytatódnak a béketárgyalások Genfben Oroszország, Ukrajna és az USA közt - moszkvai idő szerint 11 órára, azaz budapesti idő szerint 9 órára van kitűzve a folytatás időpontja.

(TASZSZ nyomán)

Felhúzta magát Moszkva: ez a NATO legszánalmasabb serege, pillanatok alatt eltiporná őket az orosz hadsereg!

Észtország külügyminisztere mélységi (ellen-)csapással fenyegette meg Oroszországot, arra az esetre, ha tényleg megtámadják a NATO-t, orosz vezetők és véleményvezérek erre a balti állam katonai képességein kezdtek el élcelődni a News.ru hasábjain.

Felhúzta magát Moszkva: ez a NATO legszánalmasabb serege, pillanatok alatt eltiporná őket az orosz hadsereg!
Hirtelen előállt Oroszország egy új követeléssel: írásbeli ígéretet kérnek a NATO-tól - Enélkül nehezen lesz béke

Oroszország papíralapú, jogilag kötelező ígéretet kér a NATO-tól arra vonatkozóan, hogy nem terjeszkednek tovább – írta a News.ru.

Hirtelen előállt Oroszország egy új követeléssel: írásbeli ígéretet kérnek a NATO-tól - Enélkül nehezen lesz béke
Amerikai rakétákat lőttek ki Oroszországra: lángolt az ég a 400 ezres város fölött

Amerikai gyártmányú GMLRS-rakétákkal támadta az ukrán hadsereg a határ menti Belgorod város környékét – jelentik orosz és ukrán lapok.

Amerikai rakétákat lőttek ki Oroszországra: lángolt az ég a 400 ezres város fölött
Rejtélyes külföldi vadászpilóták segítik Ukrajnát? Végre megtörte a csendet Kijev - Azt is elmondták, miért vártak eddig

Az Ukrán Légierő határozottan cáfolta azokat a nemzetközi sajtóértesüléseket, amelyek szerint külföldi pilóták teljesítenének harci bevetéseket F-16-os vadászgépekkel Ukrajna légterében. A hivatalos álláspont szerint ezeket a gépeket kizárólag ukrán hajózók vezetik éles bevetéseken - tudósított az UNN.

Rejtélyes külföldi vadászpilóták segítik Ukrajnát? Végre megtörte a csendet Kijev - Azt is elmondták, miért vártak eddig
Bejelentették: hatalmas előrelépés történt – Karnyújtásnyira lehet a béke Ukrajnában

Számottevő előrelépést sikerült elérni a genfi béketárgyalások első napján az orosz-ukrán háború lezárása felé – jelentette be Steve Witkoff, Donald Trump főtárgyalója az RBK cikke szerint.

Bejelentették: hatalmas előrelépés történt – Karnyújtásnyira lehet a béke Ukrajnában
Előrelépés történt a béketárgyalásokon, rejtélyes külföldi alakulatról pusmognak - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, Moszkva bevetette a stratégiai bombázókat – Ukrajnai háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Francisco Richart Barbeira/NurPhoto via Getty Images

