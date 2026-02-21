  • Megjelenítés
Tovább dübörög az ukrán ellentámadás a fronton - Friss számok érkeztek
Tovább dübörög az ukrán ellentámadás a fronton - Friss számok érkeztek

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy Kijev katonai erői 300 négyzetkilométernyi területet foglaltak vissza a déli fronton, egyúttal határozottan visszautasította a háború elvesztéséről szóló állításokat - írta meg az United24.

Az államfő az AFP hírügynökségnek adott nyilatkozatában azt állította: az ukrán fegyveres erők

az elmúlt időszakban legalább 300 négyzetkilométernyi területet foglaltak vissza.

Azt ugyanakkor nem részletezte, hogy pontosan mely területeket sikerült visszafoglalni a déli szektorban, ahol többek között Zaporizzsja térségében zajlanak a harcok.

Zelenszkij határozottan cáfolta azokat a híreszteléseket, miszerint Ukrajna vesztésre állna. Utalt arra is, hogy mind amerikai, mind orosz részről területi engedményekre ösztönzik Kijevet. Elmondása szerint mindkét fél azt sugallja: ha Ukrajna a háború gyors befejezését akarja, fel kell adnia a Donbászt.

A harctéri fejlemények kapcsán az elnök kitért a műholdas kommunikáció zavaraira is. Elmondása szerint az ukrán csapatok taktikai előnyt kovácsoltak abból, hogy az orosz erők elveszítették hozzáférésüket a Starlink-terminálokhoz. Bár elismerte, hogy az ukrán egységeknél is tapasztaltak fennakadásokat, hangsúlyozta, hogy az orosz oldalt jóval súlyosabban érintették a problémák. A SpaceX időközben szigorította a rendszer ukrajnai használatának feltételeit. A terminálokat regisztrálni kell, és kizárólag az engedélyezett listán szereplő eszközök működhetnek teljes kapacitással.

Oroszország egyébként hivatalosan tiltja a Starlink-eszközök használatát és regisztrációját a saját területén.

Az ukrán ellentámadással kapcsolatban mi is felhívtuk a figyelmet arra, hogy ezen területi nyereségek nagyrészt olyan szektorokat és régiókat takarnak, amelyek korábban inkább tartoztak a szürke zónába, mintsem orosz fennhatóság alá. Bár az ukrán ellentámadás kétségkívül megingatta az orosz offenzívát, valójában ennek nagy része inkább tekinthető tisztogató műveletnek, mintsem valós területnyereségnek.

