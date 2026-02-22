  • Megjelenítés
A 2003-as iraki invázió óta nem látott haderőt vont össze az USA a Közel-Keleten
A 2003-as iraki invázió óta nem látott haderőt vont össze az USA a Közel-Keleten

Műholdképek tanúsága szerint az Egyesült Államok jelentősen növelte vadászgépeinek számát közel-keleti támaszpontjain, miközben Donald Trump katonai csapással fenyeget az iráni atomprogram miatt. A térségben állomásozó amerikai erők összevonása a 2003-as iraki invázió óta nem látott mértéket ért el - tudósított a Financial Times.

A műholdfelvételek alapján júniushoz képest ugrásszerűen megnövekedett a harci gépek száma a jordániai Muvaffak asz-Szalti légibázison. A Tel-Avivi Egyetem elemzése legalább 66 vadászgépet azonosított a támaszponton, köztük 18 darab F–35-öst – amely a világ legkorszerűbb vadászgépének számít –, valamint 17 F–15-öst és nyolc A–10-es csatarepülőgépet. A bázison EA–18G Growler elektronikai hadviselési repülőgépeket és szállítógépeket is észleltek. A szaúd-arábiai Szultán herceg légibázison (Prince Sultan Air Base) szintén bővült a flotta: itt E–3 Sentry légtérellenőrző (AWACS), valamint C–130-as és C–5-ös szállítógépeket azonosítottak.

Az Egyesült Államok a térségben – Jordániában, Kuvaitban, Katarban, Szaúd-Arábiában és az Egyesült Arab Emírségekben – korábban is jelentős, mintegy öt repülőezrednyi erővel rendelkezett, amely egyenként nagyjából 70 gépből állt. Ehhez adódik az USS Abraham Lincoln és az USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozók két fedélzeti légiezrede, fedélzetükön több tucat repülőgéppel és helikopterrel.

A tengeri kötelék összesen 16 hadihajóból és két támogató hajóból áll, a térségben pedig mintegy 40 ezer katona teljesít szolgálatot a szárazföldi bázisokon és a tengeren.

A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) értékelése szerint a haditengerészeti jelenlét a 2003-as iraki háború kezdete óta most a legjelentősebb a Közel-Keleten: a világszerte bevetésen lévő 51 amerikai hadihajó 35 százaléka ebben a térségben állomásozik. Az összevont erők összetétele – amely magában foglal bombázókat, vadászgépeket, valamint légtérellenőrző és elektronikai hadviselési eszközöket – arra enged következtetni, hogy Washington egy akár hetekig tartó hadműveletre is felkészült.

Donald Trump csütörtökön kijelentette, hogy Iránnak legfeljebb 15 napja maradt a megállapodás megkötésére, ellenkező esetben "rossz dolgok fognak történni".

Pénteken hozzátette: korlátozott csapásokat is fontolgat, hogy megegyezésre kényszerítse az iráni vezetést, mielőtt szélesebb körű hadműveletet rendelne el.

Douglas Birkey, a Mitchell Intézet igazgatója ugyanakkor óva intett a lépcsőzetes fellépéstől, véleménye szerint ugyanis az "a kudarc receptje", és

ilyen geopolitikai helyzetben elsöprő erejű fellépésre van szükség.

Teherán egyelőre a diplomáciai megoldást részesíti előnyben. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a CBS-nek adott interjújában elmondta: kormánya egy új javaslaton dolgozik, amelyet várhatóan a csütörtöki genfi tárgyalásokon nyújtanak át Steve Witkoff amerikai különmegbízottnak. Aragcsi szerint "jó esély van a diplomáciai megoldásra", ugyanakkor figyelmeztetett: egy esetleges amerikai támadás esetén Irán a térségben lévő amerikai bázisokat venné célba. A helyzet komolyságát jelzi, hogy a közel-keleti amerikai légierő parancsnoka, Derek France altábornagy lemondta részvételét a hétfőn kezdődő coloradói hadviselési szimpóziumon.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

