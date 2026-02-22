  • Megjelenítés
Lövöldözés Trump birtokán: meglepő részletek derültek ki az elkövetőről
Globál

Lövöldözés Trump birtokán: meglepő részletek derültek ki az elkövetőről

Portfolio
Újabb részletek derültek ki a Mar-a-Lago északi kapujánál történt incidens gyanúsítottjáról. A húszas évei elején járó, észak-karolinai férfit a családja napokkal korábban jelentette be eltűntként - írta a Sky News.

Lelőttek egy embert Donald Trump floridai birtokán, miután az egy üzemanyagos kannával és egy sörétes puskával behatolt Mar-a-Lagóba.

Kapcsolódó cikkünk

Lelőttek egy embert Donald Trump birtokán, puskával és benzines kannával próbált behatolni

Anthony Guglielmi, a Secret Service szóvivője közölte: a nyomozók jelenlegi információi szerint a férfi Észak-Karolinából indult el dél felé,

és útközben szerzett egy sörétes puskát.

A fegyver dobozát később megtalálták a járművében.

Még több Globál

Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap

Oroszország közel 300 drónnal támadta Ukrajnát

Lelőttek egy embert Donald Trump birtokán, puskával és benzines kannával próbált behatolni

A családja néhány napja jelentette az eltűnését.

A gyanúsított úgy tudott behajtani Mar-a-Lago északi kapuján, hogy kihasználta azt a pillanatot, amikor egy másik jármű éppen kifelé tartott.

A hatóságok jelenleg a férfi pszichológiai profiljának összeállításán dolgoznak, az indítékot pedig még vizsgálják. A titkosszolgálat korábban azért nem hozta nyilvánosságra a gyanúsított személyazonosságát, mert előbb a hozzátartozóit kellett értesíteniük.

Rick Bradshaw, Palm Beach megye seriffje egy korábbi sajtótájékoztatón elmondta: a rendelkezésre álló adatok szerint a férfi korábban nem került a hatóságok látókörébe.

Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hírszerzési jelentés: sorra követi el a hibákat Moszkva, ezért sikeres az ellentámadás, bajban az orosz hadsereg
Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap
Felszólítást küldött Ukrajna a magyar és szlovák kormánynak, visszautasítja az ultimátumokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility