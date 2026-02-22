Lövöldözés Trump birtokán: meglepő részletek derültek ki az elkövetőről

Lelőttek egy embert Donald Trump floridai birtokán, miután az egy üzemanyagos kannával és egy sörétes puskával behatolt Mar-a-Lagóba.

Anthony Guglielmi, a Secret Service szóvivője közölte: a nyomozók jelenlegi információi szerint a férfi Észak-Karolinából indult el dél felé,

és útközben szerzett egy sörétes puskát.

A fegyver dobozát később megtalálták a járművében.

A családja néhány napja jelentette az eltűnését.

A gyanúsított úgy tudott behajtani Mar-a-Lago északi kapuján, hogy kihasználta azt a pillanatot, amikor egy másik jármű éppen kifelé tartott.

A hatóságok jelenleg a férfi pszichológiai profiljának összeállításán dolgoznak, az indítékot pedig még vizsgálják. A titkosszolgálat korábban azért nem hozta nyilvánosságra a gyanúsított személyazonosságát, mert előbb a hozzátartozóit kellett értesíteniük.

Rick Bradshaw, Palm Beach megye seriffje egy korábbi sajtótájékoztatón elmondta: a rendelkezésre álló adatok szerint a férfi korábban nem került a hatóságok látókörébe.

Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images