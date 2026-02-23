Hatalmas mozgolódás indult meg: több mint 120 amerikai harci gép kelt át az óceánon

A szófiai repülőtér február 23-án és 24-én éjszaka rövid időre felfüggesztette a polgári légi forgalmat, mivel amerikai katonai gépek tartózkodtak a létesítményben. A repülőtér vezetése a lezárásokat futópálya-karbantartással indokolta, és cáfolta az amerikai katonai jelenléttel való összefüggést, jóllehet az érintett időszakokban egyébként sem közlekednek menetrend szerinti járatok.

Az Obektivno.BG bolgár oknyomozó portál által közölt fotókon legalább hat, a floridai MacDill légitámaszpontról származó KC-135 Stratotanker légi utántöltő repülőgép látható. Emellett C-17-es és C-130-as teherszállítók, valamint csapatszállításra használt Boeing 747-esek is feltűntek a képeken. A bolgár védelmi minisztérium megerősítette az amerikai katonai jelenlétet. A tárca közlése szerint a telepítés a NATO megerősített éberségi tevékenységéhez (Enhanced Vigilance Activity) kapcsolódó kiképzést támogatja.

A szófiai jelenlét egy jóval szélesebb körű mozgósítás része.

A bolgár tényfeltárók szerint néhány nap alatt több mint 120 amerikai katonai repülőgép kelt át az Atlanti-óceánon.

A kötelékben négy tucat F-16-os, három századnyi F-35A alacsony észlelhetőségű vadászgép és 12 darab F-22 Raptor található. Eközben a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó harcsoport is úton van, hogy csatlakozzon az Arab-tengeren már állomásozó USS Abraham Lincolnhoz.

A The Times című brit lap értesülései szerint ugyanakkor a londoni kormány nem engedélyezi Washington számára két kulcsfontosságú, brit ellenőrzésű létesítmény felhasználását egy esetleges Irán elleni csapáshoz. A tiltás a gloucestershire-i RAF Fairford bombázótámaszpontra, valamint az Indiai-óceánon fekvő, közös brit–amerikai használatú Diego Garcia bázisra vonatkozik.

A katonai készülődés az iráni atomtárgyalásokkal párhuzamosan zajlik. Donald Trump amerikai elnök február 19-én mintegy tíz napot adott Teheránnak a nukleáris megállapodás megkötésére, és figyelmeztetett: "rossz dolgok fognak történni", ha a tárgyalások összeomlanak. Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai megbízottak a múlt héten Genfben találkoztak az iráni küldöttséggel. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szerint sikerült megegyezni bizonyos "irányadó elvekről", ám a felek álláspontja között továbbra is jelentős a távolság.

