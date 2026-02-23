Hatalmas mozgolódás indult meg: több mint 120 amerikai harci gép kelt át az óceánon

A szófiai repülőtér február 23-án és 24-én éjszaka rövid időre felfüggesztette a polgári légi forgalmat, mivel amerikai katonai gépek tartózkodtak a létesítményben. A repülőtér vezetése a lezárásokat futópálya-karbantartással indokolta, és cáfolta az amerikai katonai jelenléttel való összefüggést, jóllehet az érintett időszakokban egyébként sem közlekednek menetrend szerinti járatok.
Az Obektivno.BG bolgár oknyomozó portál által közölt fotókon legalább hat, a floridai MacDill légitámaszpontról származó KC-135 Stratotanker légi utántöltő repülőgép látható. Emellett C-17-es és C-130-as teherszállítók, valamint csapatszállításra használt Boeing 747-esek is feltűntek a képeken. A bolgár védelmi minisztérium megerősítette az amerikai katonai jelenlétet. A tárca közlése szerint a telepítés a NATO megerősített éberségi tevékenységéhez (Enhanced Vigilance Activity) kapcsolódó kiképzést támogatja.
A szófiai jelenlét egy jóval szélesebb körű mozgósítás része.
A bolgár tényfeltárók szerint néhány nap alatt több mint 120 amerikai katonai repülőgép kelt át az Atlanti-óceánon.
A kötelékben négy tucat F-16-os, három századnyi F-35A alacsony észlelhetőségű vadászgép és 12 darab F-22 Raptor található. Eközben a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó harcsoport is úton van, hogy csatlakozzon az Arab-tengeren már állomásozó USS Abraham Lincolnhoz.
A The Times című brit lap értesülései szerint ugyanakkor a londoni kormány nem engedélyezi Washington számára két kulcsfontosságú, brit ellenőrzésű létesítmény felhasználását egy esetleges Irán elleni csapáshoz. A tiltás a gloucestershire-i RAF Fairford bombázótámaszpontra, valamint az Indiai-óceánon fekvő, közös brit–amerikai használatú Diego Garcia bázisra vonatkozik.
A katonai készülődés az iráni atomtárgyalásokkal párhuzamosan zajlik. Donald Trump amerikai elnök február 19-én mintegy tíz napot adott Teheránnak a nukleáris megállapodás megkötésére, és figyelmeztetett: "rossz dolgok fognak történni", ha a tárgyalások összeomlanak. Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai megbízottak a múlt héten Genfben találkoztak az iráni küldöttséggel. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szerint sikerült megegyezni bizonyos "irányadó elvekről", ám a felek álláspontja között továbbra is jelentős a távolság.
Címlapkép forrása: Mai/Getty Images
Hódít a kvantumszámítástechnika, itt az új európai csillag
Jöhet a tőzsdére lépés.
Az egész csak orosz propaganda? – Európa nagyágyúja szerint sokkal jobban áll Ukrajna, mint hisszük
Úgy véli, Oroszország közel sem áll nyerésre.
Orbán Viktor: minden Ukrajnát támogató döntést meg fogunk vétózni, amíg nem érkezik olaj Magyarországra
A parlamentben beszélt a miniszterelnök.
Megtörte a csendet a Kreml: van egy titkos megállapodás Ukrajna kapcsán - Teljesen szándékos, amit Moszkva most csinál
Nem véletlen az orosz stratégia a béketárgyalások körül.
Karnyújtásnyira a történelmi csúcs a Richternél!
Erős napja van a magyar tőzsdének.
Rengetegen maradtak le róla, de most fordulat jön: újra elérhető lesz a népszerű támogatás
A hatalmas érdeklődés miatt megemelik a a távfűtött lakások korszerűítésére költhető keretösszeget.
Ha mindenki buborékról beszél, tényleg jön az összeomlás?
Ismert tőzsdei bölcsesség, hogy a buborékok kipukkanása általában nem akkor következik be a tőzsdéken, amikor a piaci szereplők a leginkább számítanak rá. A fordulat gyakran... The post Ha m
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Tartozás elévülési idő
Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ
Expatok, kiküldetések nemzetközi adózása
A kiküldetések, expatok adózási kezelése a gyakorlatban sok esetben bonyolultabb, mint elsőre gondolnánk. Számos olyan nemzetközi adózási kérdés merülhet fel (például a 183 napos szabály,
A jó befektető imádja a széles árkokat a vár körül
Ha meg akarsz védeni egy települést, a fal csak a második legjobb megoldás - a legjobb egy jó mély, széles vizesárok. Ez az üzleti életben... The post A jó befektető imádja a széles árkokat
A második Trump-elnökség klíma-és energiapolitikájának első éve
Donald Trump második elnöksége érdemi fordulatot hozott az Egyesült Államok klíma- és energiapolitikájában. A 2025-ös évet a szövetségi szabályozási keretek felülvizsgálata, a nemzetközi
A Boomerek bosszúja (by Zsiday)
Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo
Új akkumulátorral forradalmasíthatja az elektromos járműveket egy finn cég
A finn Donut Lab egy olyan, járművek működtetésére alkalmas szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki, amire régóta törekszik az akkuipar. Az új akkumulátor a hagyományos
430 ezer vállalkozót érint: automatizálható lesz a bevallás (x)
A Kulcs Flow számlázóprogram elkészíti és beadja a bevallásod.
Hogyan hackelte meg a Hackrate az IT biztonsági tesztelést? (x)
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.