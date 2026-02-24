  • Megjelenítés
Egyetlen embernek köszönhető, hogy elkapták a rettegett bűnözőt: saját szeretője buktatta le El Menchót
Egyetlen embernek köszönhető, hogy elkapták a rettegett bűnözőt: saját szeretője buktatta le El Menchót

Szeretője buktatta le véletlenül Nemesio Oseguera Cervantes-t, ismertebb nevén „El Menchót,” azt a kartelvezért, akit múlt héten likvidáltak a mexikói hatóságok – írta meg a New York Times.

A Jalisco kartell vezetőjét a hétvégén likvidálták a mexikói hatóságok, bosszúból az országban működő drogkartelek zavargásokat szítottak, rendőrökre támadtak, robbantásos merényleteket hajtottak végre. Legalább 62 ember halt meg.

A Sinaloa kartellből kivált Jalisco vezetőjét, El Menchót a hatóságok pénteken találták meg, szeretőjén keresztül.

A nőt és az őt kísérő férfit az USA segítségével megfigyelték a hatóságok, akik elvezették őket El Mencho rejtekhelyéhez.

A kartellvezér egy Tapalpa nevű város peremvidékén bujkált, egy kisházban. Az elfogására indított rendőri, katonai művelet vasárnap kezdődött, az esemény során El Mencho kísérete tüzet nyitott a mexikói hatóságokra, gépfegyvereket, rakétavetőket is használtak.

El Mencho megpróbált elmenekülni, de a környékbeli erdőben megtalálták.

A kartellvezér már az első tűzharc során megsérült, a hatóságok elfogták és megpróbálták kórházba szállítani, de belehalt a sérüléseibe.

Egyelőre még nincs pontos információ arról, hogy pontosan hányan haltak meg a Tapalpa külterületein zajlott tűzharc során. A hatóságok annyit jelentettek, hogy a kartell tagjai egy helikoptert többször is eltaláltak, kényszerleszállásra kényszerítettek.

El Mencho 59 éves volt, 15 éve irányította a Jalisco kartellt, 15 millió dolláros vérdíj volt a fején.

