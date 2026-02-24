Masszív támadás érte Oroszországot – Lángolt az orosz égbolt, egész éjjel dolgoztak a védelmi erők

A légi járművek mellett a védelmi erők hat siklóbombát és még hat irányított rakétát is lelőttek – írják.

Az összesen majdnem 400, orosz légtérben elfogott ellenséges objektum kiemelkedően magas számnak számít.

Az orosz védelmi minisztérium nem közölte, a támadások milyen károkat okoztak, okoztak-e bármilyen kárt.

Annyit közöltek csak, hogy Moszkva ellencsapással válaszolt, amely az ukrán energiaellátó rendszert, közlekedési hálózatot és drónindító rendszereket érte.

Oroszország és Ukrajna rendszeresen támadja egymás területét nagy hatótávolságú fegyverekkel.

