A légi járművek mellett a védelmi erők hat siklóbombát és még hat irányított rakétát is lelőttek – írják.
Az összesen majdnem 400, orosz légtérben elfogott ellenséges objektum kiemelkedően magas számnak számít.
Az orosz védelmi minisztérium nem közölte, a támadások milyen károkat okoztak, okoztak-e bármilyen kárt.
Annyit közöltek csak, hogy Moszkva ellencsapással válaszolt, amely az ukrán energiaellátó rendszert, közlekedési hálózatot és drónindító rendszereket érte.
Oroszország és Ukrajna rendszeresen támadja egymás területét nagy hatótávolságú fegyverekkel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Masszív támadás érte Oroszországot – Lángolt az orosz égbolt, egész éjjel dolgoztak a védelmi erők
