Masszív támadás érte Oroszországot – Lángolt az orosz égbolt, egész éjjel dolgoztak a védelmi erők
Portfolio
24 óra alatt 380 ukrán drónt lőtt le a légtérben az orosz légvédelem – jelenti a News.ru.

A légi járművek mellett a védelmi erők hat siklóbombát és még hat irányított rakétát is lelőttek – írják.

Az összesen majdnem 400, orosz légtérben elfogott ellenséges objektum kiemelkedően magas számnak számít.

Az orosz védelmi minisztérium nem közölte, a támadások milyen károkat okoztak, okoztak-e bármilyen kárt.

Annyit közöltek csak, hogy Moszkva ellencsapással válaszolt, amely az ukrán energiaellátó rendszert, közlekedési hálózatot és drónindító rendszereket érte.

Oroszország és Ukrajna rendszeresen támadja egymás területét nagy hatótávolságú fegyverekkel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

