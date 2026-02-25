Átléptek egy határt a levegőben: félelmetes képességet kapott az amerikai légierő büszkesége

A Project Overwatch elnevezésű tesztrepülést a nevadai Nellis légibázison hajtották végre. A próba során egy mesterséges intelligencián alapuló gépi tanulási modellt integráltak a vadászgép fedélzeti rendszerébe. Az algoritmus a repülőgép környezetéből gyűjtött adatokat elemezve potenciális célpontokat ajánlott a pilótának.

A vállalat közlése szerint ez volt az első alkalom, hogy egy taktikai MI-modell önállóan javasolt harci célpontot egy vadászpilótának.

Jake Wertz, a Lockheed Martin Aeronautics F-35-ös harci rendszerekért felelős alelnöke közölte, hogy a célpontok gyorsabb azonosítása érdekében a vállalat folytatja az MI-alapú döntéstámogató modellek fejlesztését. A szakember kiemelte, hogy az algoritmus a földön újraprogramozható, a frissítések pedig már a következő bevetésnél rendelkezésre állnak. Ez a rugalmasság kulcsfontosságú a gyorsan változó környezetben.

A fejlesztés illeszkedik az amerikai légierő (USAF) tavaly közzétett doktrínájába, amely szerint a mesterséges intelligenciát a haderőnem egészében erőtöbbszörözőként kívánják alkalmazni. A dokumentum szerint az MI fokozza a felderítés hatékonyságát azáltal, hogy a hálózatba kapcsolt szenzorok előzetes ismeretek nélkül is képesek lesznek rejtett célpontokat azonosítani.

A légierő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az MI-t kizárólag az emberi személyzet teljesítményét kiegészítő eszközként kívánják használni, mivel a technológia "nem rendelkezik kontextuális érzékenységgel és következtetési képességgel". A katonai mérlegelés joga továbbra is a pilótáké marad, az algoritmus csupán gyorsabb és megalapozottabb döntéseket tesz lehetővé.

