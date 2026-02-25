  • Megjelenítés
Baj van: akadozik a Béketanács első missziója - Előkerült a végső ultimátum, ebből megint háború lehet
Baj van: akadozik a Béketanács első missziója - Előkerült a végső ultimátum, ebből megint háború lehet

A gázai békefolyamat második szakasza holtpontra jutott. Izrael első lépésként a Hamász teljes lefegyverzését követeli, ellenkező esetben a háború folytatásával fenyeget. Közben a lefegyverzéshez szükséges feltételek – a közigazgatási testület, a rendőri erő és a nemzetközi stabilizációs haderő – egyike sem áll készen - jelentette a The Guardian.

Az Egyesült Államok közvetítésével januárban megkezdődött tűzszüneti megállapodás második fázisa eredetileg a Hamász lefegyverzését, az izraeli erők kivonulását, valamint egy palesztin átmeneti közigazgatás felállítását irányozta elő Gázában. Ezt a testületet palesztin rendőri erők és egy nemzetközi stabilizációs haderő (ISF) támogatná. A húszpontos tervet Donald Trump újonnan létrehozott Béketanácsa felügyeli, a végrehajtás ütemezése azonban homályos maradt.

Az izraeli kormány ragaszkodik ahhoz, hogy a Hamász teljes lefegyverzése legyen az első lépés.

Becalel Szmotrics pénzügyminiszter hétfőn arról beszélt, hogy Washington hamarosan 60 napos ultimátumot szab a Hamász számára. Ennek nem teljesítése esetén Izrael "nemzetközi legitimitást és amerikai támogatást kap" a fegyveres fellépéshez. Gideon Szaár külügyminiszter hasonlóan nyilatkozott, Trump azonban keddi, a nemzet helyzetét értékelő beszédében nem tért ki a kérdésre.

Az ultimátum megvalósíthatósága kérdéses. A Gázai Nemzeti Közigazgatási Bizottság (NCAG) – amely tizenöt független palesztin technokratából áll – Kairóban készül a lerombolt terület irányítására, de

messze áll attól, hogy ténylegesen megkezdhesse munkáját.

Finanszírozása akadozik, biztonsági garanciák nélkül nem léphet be a területre, a mellé rendelt rendőri állomány kiképzése pedig még folyamatban van Jordániában és Egyiptomban. Izrael ráadásul szűri a rendőrjelölteket, és elutasítja azokat, akik korábban a Hamász irányítása alatt szolgáltak.

A legtöbb elemző szerint a néhány ezer kiképzett rendőr kevés Gáza 2,2 milliós lakosságának biztonsági felügyeletére.

A tervezett húszezer fős nemzetközi stabilizációs erőhöz Indonézia, Marokkó, Kazahsztán, Koszovó és Albánia ajánlott csapatokat, Dél-Gázában pedig katonai bázis előkészítése zajlik. A mandátum tartalma azonban még nem tisztázott. A csapatküldő országok kifejezetten elutasítják, hogy katonáiknak a Hamász fegyvereinek erőszakos begyűjtése legyen a feladata.

Elemzők szerint mindemellett a Hamász szinte biztosan elutasítja az izraeli sajtóban vázolt lefegyverzési tervet.

Az ugyanis a szervezet fő megmaradt eszközének – fegyvereinek – átadását követeli anélkül, hogy garantálná Izrael kivonulását vagy más fegyveres csoportok lefegyverzését. Mohammed Seháde, az Európai Külkapcsolatok Tanácsának gázai elemzője szerint a Hamász legfeljebb a nehézfegyverzet – például rakéták – zárolását és hatástalanítását fogadná el, könnyűfegyvereit azonban megtartaná saját védelme érdekében. Egyiptom és Szaúd-Arábia állítólag az észak-írországi békefolyamat mintájára képzeli el a lefegyverzést, független bizottság felügyeletével és minden fegyveres csoport fokozatos leszerelésével. Ezzel szemben az Egyesült Arab Emírségek az izraeli álláspontot támogatja.

A Times of Israel szerint a gázai Hamász-vezetés üzenetet küldött a katari központnak, amelyben

a harcra való felkészülésre szólított fel, mondván: Izrael elkerülhetetlenül visszatér a Hamász által ellenőrzött területekre.

Szmotrics maga is nyíltan fogalmazott. Szerinte a lefegyverzés kudarcra van ítélve, ami megnyitja az utat Gáza teljes izraeli megszállása, a katonai kormányzás bevezetése és a zsidó települések létrehozása előtt. H. A. Hellyer, a Royal United Services Institute kutatója szerint az izraeli megközelítés

gyakorlatilag garantálja a húszpontos terv összeomlását.

Mivel a teljes folyamatot a Hamász lefegyverzéséhez köti, ez végül a háború újraindításához vezet.

