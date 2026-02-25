Szinte lehetetlen feladatra vállalkozik egy apró amerikai fegyvergyártó: olyan harci eszközt építenek, amire eddig nem volt példa

Armor Harris, a vállalat repülőgép-divíziójának vezető alelnöke és az X-BAT program irányítója a denveri AFA Warfare Symposiumon elmondta: a korai tesztrepülések középpontjában a gép legfontosabb tulajdonsága, a függőleges fel- és leszállási képesség (VTOL) áll majd.

Az X-BAT koncepciója egyedülálló a nagy teljesítményű harci drónok piacán. A Shield AI célja egy olyan eszköz kifejlesztése, amely ötvözi az alacsony észlelhetőségű kialakítást, a nagy hatótávolságot és a jelentős hasznos terhet.

A koncepció lényege, hogy a gép gyakorlatilag bárhonnan képes legyen függőlegesen felszállni és visszatérni,

ami alapjaiban változtathatja meg a pilóta nélküli taktikai eszközök rugalmasságát és túlélőképességét.

A kihívás azonban óriási. Ezen képességek egyidejű megvalósítása – ráadásul a védelmi minisztérium számára is elfogadható költségszinten – még a tapasztalt repülőgépgyártóknak is komoly feladatot jelentene, egy olyan fiatal cégnek pedig, mint a Shield AI, különösen nehéz.

Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images