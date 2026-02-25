Váratlanul előbukkant a semmiből egy nemzetközi béketerv – Moszkva máris reagált, villámgyorsan jött az orosz válasz

Az ukrajnai háború negyedik évfordulójára az ENSZ közgyűlése megszavazott egy rövid, de lényegre törő béketervet az ukrajnai háború lezárására, Moszkva azonnal visszadobta az ötletet.

A béketerv mindössze egy oldalas: arra szólítja fel Oroszországot, hogy kössön azonnal tűzszünetet Ukrajnával, mindkét oldal küldje haza az összes hadifoglyot, illetve kezdjenek el tárgyalni a háború lezárásáról. Az ENSZ tervezete határozottan kiáll Ukrajna területi egysége mellett is – vagyis

hosszabb távon az orosz hadsereg Ukrajnából való kivonulása mellett teszi le a voksot.

Moszkva azonnal visszadobta a béketervet, arra hivatkozva, hogy „nem tartalmaz konkrét lépéseket” a háború lezárására.

Valódi erőfeszítések kellenek a békéhez, Oroszország erről hajlandó jóhiszeműen tárgyalni”

– nyilatkozta az orosz külügyminisztérium.

Nincs kérdés arról, hogy Kijev és európai szövetségeseik a Közgyűlésen keresztül ügyetlenül be akarnak avatkozni a háromoldalú tárgyalási folyamatba”

– nyilatkozta Moszkva.

A „háromoldalú tárgyalás” az Oroszország, USA és Ukrajna közt hónapok óta zajló, békével kapcsolatos egyeztetésekre utal.

Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images