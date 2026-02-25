  • Megjelenítés
Váratlanul előbukkant a semmiből egy nemzetközi béketerv – Moszkva máris reagált, villámgyorsan jött az orosz válasz
Globál

Váratlanul előbukkant a semmiből egy nemzetközi béketerv – Moszkva máris reagált, villámgyorsan jött az orosz válasz

Portfolio
Az ukrajnai háború negyedik évfordulójára az ENSZ közgyűlése megszavazott egy rövid, de lényegre törő béketervet az ukrajnai háború lezárására, Moszkva azonnal visszadobta az ötletet.

A béketerv mindössze egy oldalas: arra szólítja fel Oroszországot, hogy kössön azonnal tűzszünetet Ukrajnával, mindkét oldal küldje haza az összes hadifoglyot, illetve kezdjenek el tárgyalni a háború lezárásáról. Az ENSZ tervezete határozottan kiáll Ukrajna területi egysége mellett is – vagyis

hosszabb távon az orosz hadsereg Ukrajnából való kivonulása mellett teszi le a voksot.

Moszkva azonnal visszadobta a béketervet, arra hivatkozva, hogy „nem tartalmaz konkrét lépéseket” a háború lezárására.

Valódi erőfeszítések kellenek a békéhez, Oroszország erről hajlandó jóhiszeműen tárgyalni”

Még több Globál

Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Jelentett a hírszerzés, máris megindultak a katonák: súlyos vérveszteséget szenvedett a világ egyik legveszélyesebb terrorszervezete

Véres leckét tanult a világ Ukrajnában: megérkezett az eszköz, ami életeket menthet a fronton

nyilatkozta az orosz külügyminisztérium.

Nincs kérdés arról, hogy Kijev és európai szövetségeseik a Közgyűlésen keresztül ügyetlenül be akarnak avatkozni a háromoldalú tárgyalási folyamatba”

– nyilatkozta Moszkva.

A „háromoldalú tárgyalás” az Oroszország, USA és Ukrajna közt hónapok óta zajló, békével kapcsolatos egyeztetésekre utal.

Kapcsolódó cikkünk

Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kemény üzenet érkezett Washingtonból Ukrajnába: ez az érdekeinket sérti, azonnal hagyják abba!
Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Vége a dalnak: végleg eltűnhet Oroszország csúcskategóriának számító harckocsija, amit egykor amerikaiak ellen szántak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility